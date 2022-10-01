Держави-скептики мають переглянути позицію щодо членства України в НАТО, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу, адже саме в Україні нині вирішується майбутнє євроатлантичного простору.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.
"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.
Міністр переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.
"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — наголосив він.
Дмитро Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані ц цьому питанні, теж була вкрай стриманою.
"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.
Міністр зауважив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.
Він зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.
Будь ласка, зачекайте...
бо це потрібно саме Україні... а не комусь іншому...
чи українською проблематично???
Не удалось. Наверное, таки проблема у собеседника с пониманием украинской)
или бесполезно... эму это уже не интересно )))
Просто захотелось Васю Шевченко трошкi /бел./ поддержать)
І як Ви думаєте, воно поїхало?
в Бразилии наиболее вероятным кандидатом на пост президента может стать Луис Инасиу Лула, имеющий про-западные и про-НАТО'вские взгляды....
11 год ·
Люди покладають надмірно великі надії на вступ до NATO.
Навіть, при гіпотетичному прискореному приєднанні, до нас миттєво не поїдуть ешелони вояків.
Воювати, як і раніше, будемо ми... Власними силами, самостійно, життями наших громадян...
Жодна з країн Європи не пошле своїх синів помирати в Україні.
Зброя, БК, технічні засоби, закриття неба - це те, на що може розраховувати Україна і за що варто поборотись...
А власне, більшого і не треба...
А угорські солдати нам тут не потрібні
https://twitter.com/i/status/1576120902441349120
бубу туди закіньте - ***** вона потрібна інакше?