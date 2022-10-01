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Держави-скептики мають переглянути позицію щодо членства України в НАТО, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

З огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу, адже саме в Україні нині вирішується майбутнє євроатлантичного простору.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.

Міністр переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.

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"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — наголосив він.

Дмитро Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані ц цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.

Міністр зауважив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.

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Він зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.
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Топ коментарі
+20
ні...трошки не так.. це Україна має переконати держави-скептики змінити свою думку...
бо це потрібно саме Україні... а не комусь іншому...
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01.10.2022 19:58
+19
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01.10.2022 20:18
+15
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01.10.2022 20:09
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ні...трошки не так.. це Україна має переконати держави-скептики змінити свою думку...
бо це потрібно саме Україні... а не комусь іншому...
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01.10.2022 19:58 Відповісти
"не понимаем, о какой коррупции идёт речь" (С)
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01.10.2022 20:05 Відповісти
Шашлыки по букавельски
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01.10.2022 21:03 Відповісти
нажаль, зелепень влаштував Украіні "шашлики", але - "по-бучанськи", "по-ізюмськи", "по-херсонськи", "по-маріупольски"... - і саме це мало на увазі - бо воно прекрасно все знало про напад, і всі "зелені" в один голос при тому казали казали, що "все нормально" - для них було "все нормально" - бо так ім було треба
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02.10.2022 00:59 Відповісти
«ми її (корупцію) переросли» (с
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01.10.2022 21:12 Відповісти
Ничего они вам не должны!что за привычка,думать что вам все должны?это вы всем должны!отдавать чем будете?зэдэбилы!?
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01.10.2022 21:39 Відповісти
читать то хоть умеете????
чи українською проблематично???
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01.10.2022 21:41 Відповісти
Прочла Ваш комментарий повторно: пыталась найти, за что можно зацепиться, чтобы так ответить.
Не удалось. Наверное, таки проблема у собеседника с пониманием украинской)
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01.10.2022 21:53 Відповісти
как думаете, может перевести ему?
или бесполезно... эму это уже не интересно )))
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01.10.2022 21:55 Відповісти
Думаю, что пан Яр прав.
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01.10.2022 22:05 Відповісти
Лариса! "Не рвіть душу"! Деякі пишуть не для того щоб їх розуміли! А для звичайного "розведення срачу"!
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01.10.2022 21:59 Відповісти
Приветствую) Да, в этом случае я была далека от "Не рвіть душу"!
Просто захотелось Васю Шевченко трошкi /бел./ поддержать)
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01.10.2022 22:03 Відповісти
На "Ватру" зайдіть! Настрій собі трохи підніміть!
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01.10.2022 22:07 Відповісти
Дима, это уже при другом президенте будет.
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01.10.2022 19:59 Відповісти
Державам -- скептикам треба підняти вєки.
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01.10.2022 19:59 Відповісти
А деяким особливим "скептикам", не будемо називати їх, треба дати по мордяці. По безсоромній мадярській мордяці.
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01.10.2022 20:04 Відповісти
Немає держав скептиків, є наволочь яка себе видає за праведників, а нвсправді є злочинцямию які спекулюють на безлеці інших людей, тобто террорезують
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01.10.2022 20:06 Відповісти
Держави-скептики - то таке. Шо робити з державами-підарасами?
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01.10.2022 20:07 Відповісти
Висер ,,, продайте собачку что б комуналку оплатить
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01.10.2022 20:08 Відповісти
Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун запросила Президента Володимира Зеленського на щорічне засідання асамблеї восени в Лондоні.

І як Ви думаєте, воно поїхало?
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01.10.2022 20:09 Відповісти
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01.10.2022 20:09 Відповісти
у плешивого дружков по БРИКС может поубавиться.....
в Бразилии наиболее вероятным кандидатом на пост президента может стать Луис Инасиу Лула, имеющий про-западные и про-НАТО'вские взгляды....
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01.10.2022 20:10 Відповісти
Якщо б ще Бразилія в НАТО увійшла, було б взагалі супер!
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01.10.2022 20:15 Відповісти
не знаю, зачем это им нужно...... да и не помню, чтобы Бразилия с кем-то воевала.....
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01.10.2022 20:23 Відповісти
Кажется этот Лула однажды уже бывал президентом. Не?
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01.10.2022 20:58 Відповісти
даже два срока..... а потом на третий пошел....., но не в президенты......
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01.10.2022 21:13 Відповісти
Yuriy V. Moskalenko
11 год ·
Люди покладають надмірно великі надії на вступ до NATO.
Навіть, при гіпотетичному прискореному приєднанні, до нас миттєво не поїдуть ешелони вояків.
Воювати, як і раніше, будемо ми... Власними силами, самостійно, життями наших громадян...
Жодна з країн Європи не пошле своїх синів помирати в Україні.
Зброя, БК, технічні засоби, закриття неба - це те, на що може розраховувати Україна і за що варто поборотись...
А власне, більшого і не треба...
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01.10.2022 20:11 Відповісти
Ядерна парасолька!
А угорські солдати нам тут не потрібні
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01.10.2022 20:46 Відповісти
а держави підо..си як угорщина, з ними як?
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01.10.2022 20:16 Відповісти
Так от саме тому ще один підо...с типу Орбана в НАТО не потрібен.
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01.10.2022 21:01 Відповісти
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01.10.2022 20:16 Відповісти
ссылочка интересная:
https://twitter.com/i/status/1576120902441349120
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01.10.2022 20:26 Відповісти
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01.10.2022 20:18 Відповісти
сосет за деньги......
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01.10.2022 20:29 Відповісти
Люся, она такая !
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01.10.2022 21:00 Відповісти
Хамелеон Аферистович ,в ОП все такие
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01.10.2022 21:02 Відповісти
Після нашої заявки в НАТО

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01.10.2022 20:52 Відповісти
а ви не сидіть на сраці - саме те місце де треба вимагати...
бубу туди закіньте - ***** вона потрібна інакше?
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01.10.2022 20:57 Відповісти
Держави-скептики знають, хто зараз при владі в Україні.
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01.10.2022 21:00 Відповісти
Зелена падла два роки не призначала свого посла до НАТО, а Порох звідти сам не вилазив - літав на кожну наймаленшу зустріч і вів постійні переговори по всьому світу, досяг неймовірними зусиллями включення шляху в НАТО в Конституцію, не будучи в більшості у ВР . А тепер ця зелена падла вимагає, щоб її прийняли аж бігом. А де ти, ****, був раніше? Чому ти вимагаєш зброї у країн НАТО, а сам зупинив ракетні програми Пороха ? Тому що ти його особисто не навидиш? Чому ти закатав 50 міліардів , які Порох пропонував віддати армії в асфальт від Лукашенка-*****? Чому ти не закупив жодного снаряда 152 мм? Чому ти під час війни перевів оборонні підприємства на одноденний робочий тиждень, а не на три зміни в день? Чому ти в односторонньому порядку відвів війська від лінії фронту? Чому ти розмінува Чонгар? І кого треба повісити за смерть 100 тисяч маріупольцев, сухопутний коридор в Крим і воду в Крим? Зелена плєсєнь разом з риго-опезежопами мають конституційну більшість і можуть приймати буд-які реформаторські закони, які вимагає захід, але вони цього не роблять і продовжують набивати власні кишені під час війни. То які претензії у зелених бариг можуть бути до країн НАТО і ЄС?
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01.10.2022 21:03 Відповісти
Не понимаю , как он своего д'Ерьмака ослушался? Тот так из трусов выпрыгивал , принуждая к саботажу
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01.10.2022 21:05 Відповісти
А чого ви вирішили, що ослухався? Може це якраз такий план був - невчасно подати заявку, щоб Україну бортанули, а потім розказувати які вони поци.
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01.10.2022 21:36 Відповісти
у них памперсів не хватить, щоб нас прийняти в нато, сцикуни
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01.10.2022 21:35 Відповісти
В НАТО С ПОРОШЕНКО, А НЕ С ВОРАМИ ЗЕЛЕНСКОГО
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02.10.2022 07:06 Відповісти
 
 