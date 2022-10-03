Проєкт побудови нового флоту для України буде реалізований, - Зеленський
Немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі заплановані плани.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Відзначивши спуск на воду в Туреччині корвета "Гетьман Мазепа", Зеленський назвав "символічним, що він отримав саме таке ім'я". "Незважаючи на століття російської брехливої пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають", - сказав він.
І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо усі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що відвідування глави Офісу президента Андрія Єрмака компанії "Baykar" - не символічне. "Ми готуємося до створення в Україні навчального центру та заводу компанії "Байкар", а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо ці проекти", - сказав Зеленський.
"Україна завжди була і стане одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено та обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави", - наголосив він.
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Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.
«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».
Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!
Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»
Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!
Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.
Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»
Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,
Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»
Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
невже можна так марнотратно (і зловмисно) викидати на вітер міліарди безцінних доларів майбутнього ЗСУ ?
ми знову це схаваємо ?
1. легких
2. з некерованими ракетами
3. з керованими протикорабельними ракетами
а мы Украінці будуємо анти-Кацапiю
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%90%D0%B4%D0%B0%C2%BB Корвети типу «Ада»
А в нас країна ще й розорена війною, дуже складно буде утримувати навіть наявні сухопутні війська.
При всій непересічності постаті Мазепи, він лузер з точки зору державотворення України.
Назвати корвет - "Мазепа", це все одно що назвати крейсер - "Москва".
Мазепа разом із шведами на чолі з Карлом 12 були розбиті москалями під Полтавою.
Автори ідеї назвати корвет - "Мазепа" хочуть аналогічної долі для цього корабля
p.s. флот у нас можливій тільки в одному випадку - отримаємо його від п@р@ші в якості репарацій після перемоги. все інше - туфта для зелохів, щоб підняти рейтинг.