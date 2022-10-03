Проєкт побудови нового флоту для України буде реалізований, - Зеленський

Немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі заплановані плани.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Відзначивши спуск на воду в Туреччині корвета "Гетьман Мазепа", Зеленський назвав "символічним, що він отримав саме таке ім'я". "Незважаючи на століття російської брехливої ​​пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають", - сказав він.

І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо усі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що відвідування глави Офісу президента Андрія Єрмака компанії "Baykar" - не символічне. "Ми готуємося до створення в Україні навчального центру та заводу компанії "Байкар", а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо ці проекти", - сказав Зеленський.

"Україна завжди була і стане одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено та обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави", - наголосив він.

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