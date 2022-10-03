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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Проєкт побудови нового флоту для України буде реалізований, - Зеленський

вмс,корвет,туреччина

Немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі заплановані плани.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Відзначивши спуск на воду в Туреччині корвета "Гетьман Мазепа", Зеленський назвав "символічним, що він отримав саме таке ім'я". "Незважаючи на століття російської брехливої ​​пропаганди, історична правда і справедливість все одно перемагають", - сказав він.

І немає жодної причини, щоб зірвався наш проект будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо усі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що відвідування глави Офісу президента Андрія Єрмака компанії "Baykar" - не символічне. "Ми готуємося до створення в Україні навчального центру та заводу компанії "Байкар", а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо ці проекти", - сказав Зеленський.

"Україна завжди була і стане одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості. І я пишаюся, що можу сказати ці слова абсолютно впевнено та обґрунтовано за підсумками вже 221-го дня повномасштабної війни Росії проти нашої держави", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Туреччині спустили на воду новий український корвет "Іван Мазепа". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1378) Зеленський Володимир (23683) флот (325)


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Топ коментарі
+24
Падло ,,,, друга серія великого крадівництва
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03.10.2022 00:32
+15
Это после высадки миллиарда деревьев в свежий асфальт или до того?
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03.10.2022 00:35
+14
Пиар, пиар, как мы любим этот бессмысленый пиар. Давайте все деньги возьмем и поделим между асфальтом и строительством морской армады, которую в случае войны будем держать в нейтральных портах, шоб не потопили.
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03.10.2022 00:35
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«Дума» гетьмана Івана Мазепи «Всі покою щиро прагнуть…» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F поетичний твір , написаний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0 Іваном Мазепою найімовірніше в 1698 році.

Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.

«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».

Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!

Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»

Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!

Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.

Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»

Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,

Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»

Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
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03.10.2022 00:30 Відповісти
єлдак це прочитав?
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03.10.2022 00:37 Відповісти
Падло ,,,, друга серія великого крадівництва
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03.10.2022 00:32 Відповісти
Люмпен схавает. Главное по "эдиній пропаганді" "правильно растолковать.
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03.10.2022 00:38 Відповісти
майбутній флот минулої війни

невже можна так марнотратно (і зловмисно) викидати на вітер міліарди безцінних доларів майбутнього ЗСУ ?
ми знову це схаваємо ?
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03.10.2022 01:27 Відповісти
Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции приняли на вооружение партию из 340 различных катеров
1. легких
2. з некерованими ракетами
3. з керованими протикорабельними ракетами
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03.10.2022 01:33 Відповісти
спробуйте вразити цих москітів протикорабельними ракетами
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03.10.2022 01:34 Відповісти
Москитный флот еще нигде не побеждал, стремная тема. В Грузии раша легко потопила все их ракетные катера без ущерба для себя. Мы подобное гоняли как байраткарами так и тупо птурами с побережья...
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03.10.2022 02:58 Відповісти
птурами попасти не можливо
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03.10.2022 08:04 Відповісти
так, флот побудував! тепер на порядку денному - поголити бояр від борід і прорубати хфіртку в Європу, яку закалашматив
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03.10.2022 00:33 Відповісти
Велике крадівництво 2.0
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03.10.2022 00:34 Відповісти
скоріше 54.805.11
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03.10.2022 00:44 Відповісти
Пиар, пиар, как мы любим этот бессмысленый пиар. Давайте все деньги возьмем и поделим между асфальтом и строительством морской армады, которую в случае войны будем держать в нейтральных портах, шоб не потопили.
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03.10.2022 00:35 Відповісти
Это после высадки миллиарда деревьев в свежий асфальт или до того?
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03.10.2022 00:35 Відповісти
нельзя там дерьмака как то на спуске корвета притопить? может тогда на юге ЗСУ, пока его будут спасать, успеют свои задумки реализовать? )
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03.10.2022 00:38 Відповісти
Мазепа довольно спорное имя для флагмана флота.
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03.10.2022 00:41 Відповісти
Чем же оно спорное?
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03.10.2022 00:43 Відповісти
Не знаю. Может я погорячился и имя совсем не плохое. Даёт надежду нынешнем прихвостням московского царя передумать и встать на службу Украине. А через сотни лет их именем назовут украинские корабли.
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03.10.2022 00:52 Відповісти
Какая связь между прихвостнями и Мазепой?
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03.10.2022 01:01 Відповісти
Мазепа разве не служил московскому царю? Уже переписали историю?
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03.10.2022 01:02 Відповісти
Мазепа разве не служил Украине и не был ее гетманом?
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03.10.2022 01:04 Відповісти
Сначала Вы ответьте.
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03.10.2022 01:09 Відповісти
Завтра почитаю, отвечу. Спокойной ночи.
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03.10.2022 01:14 Відповісти
так и быть кацап уговорил - следующий корвет назовем Бандера или Мельник
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03.10.2022 05:43 Відповісти
****,ми досі не можемо визначитися яку державу будуємо,немає ні чіткої програми,ні стратегії розвитку,але гроші 30 років крадуть всі хто залазить на гору...
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03.10.2022 00:41 Відповісти
кто это мы? ты прямо как кацапский пропагаднон вещаешь
а мы Украінці будуємо анти-Кацапiю
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03.10.2022 05:46 Відповісти
Зеленський будує дороги з " товаришами", а не антикацапію.
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03.10.2022 07:56 Відповісти
так а кто его выбрал ? кому претензии? разве не понятно было что это за каломойская шобла прийдет во власть еще до выборов? но большинству тупому населению Украины было на это наплевать - вот теперь они и расплачиваются своими жизнями за свой тупой выбор
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03.10.2022 17:27 Відповісти
Це точно не до мене щодо виборів Зеленського.
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04.10.2022 10:04 Відповісти
Тому шо всі можновладці будували владу під себе,створювали опг а не інституції з прицілом на розвиток країни,наприклад давно назріла реформа ментів СБУ прокуратури судів,але це не на часі,а вкинути в чужу єкономіку гроші це можна....
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03.10.2022 11:49 Відповісти
ты просто идиот тупой или ребенок малоборазованный - эту власть кто-то выбирал- им это не нужно было иначе бы они никогда не выбрали членограя или дважды несудимого зека
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03.10.2022 17:24 Відповісти
Когда в марте анализировали причины проблем комплетации русской армии, то одной из главных причин было наличие огромного флота, который жрет кучу ресурсов. Когда у тебя нет денег, то приходится выбирать - или армия, или флот. Даже когда денег много, то этот вопрос стает ребром.
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03.10.2022 00:46 Відповісти
Я чудово розумію турків для них це підтримка власного впк,а чим ці корпуси озброювати чи ми вже домовилися з США за адаптування IGIS
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03.10.2022 00:47 Відповісти
а тебе какое дело ты что боишься что прилетит в севаспополь? или на рейде очередной крейсер расхерачат?
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03.10.2022 05:48 Відповісти
Клав я на Ватастополь,мене турбує загальна безсистемність і безкарність в державі...
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03.10.2022 11:52 Відповісти
боря не волнуйся вы все там у кобзона будете
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03.10.2022 17:21 Відповісти
Ради интереса посмотрел флот ближайших соседей кацапии на Балтийском море финнов. Нет там морских исполинов. Ракетные катера и тральщики размером с днепровское водное такси. Видимо потому что с берега можно обстрелять Питер или также с берега потопить пришедших к Хельсинки на своих корветах кацапов. И дешевле, и эффективнее. Штатам, Британии мощный крупный океанский флот нужен для контроля мировой питорасни во всех частях шарика. Спасибо им за это. Но зачем нам нищим это нужно. Кого мы будем спасать или освобождать в Тихом или Атлантическом океанах?
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03.10.2022 00:49 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/u-turechchyni-spustyly-na-vodu-***********-korvet-getman-ivan-mazepa/ У Туреччині спустили на воду український корвет "Гетьман Іван Мазепа"
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03.10.2022 00:50 Відповісти
«Ada» - тип протичовнових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82 корветів прибережної зони...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%90%D0%B4%D0%B0%C2%BB Корвети типу «Ада»
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04.10.2022 09:33 Відповісти
Путин от названия флагмана тоже тихо спустил.
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03.10.2022 01:08 Відповісти
Зато военный бюджет выполнен на сто восемьсот процентов! Это вам не мелочь волонтерская! Размах и картинка! А что на Кузне арестовали катера и остановили производство, так то такое... вы не понимаете...
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03.10.2022 01:13 Відповісти
Вообще то в постсовковых странах до сих пор употребляется термин не ВЫПОЛНИЛИ, а ОСВОИЛИ.
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03.10.2022 01:15 Відповісти
Який в сраку флот. Жодна бідна країна в історії не могла дозволити собі дійсно дієвий флот.

А в нас країна ще й розорена війною, дуже складно буде утримувати навіть наявні сухопутні війська.
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03.10.2022 01:19 Відповісти
бред собачйи очевидно же что катера строят за гранты и помощь американцев или британцев а любая морская держава должна иметь хоть какой-нибуть флот
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03.10.2022 05:51 Відповісти
Вже писав раніше:
При всій непересічності постаті Мазепи, він лузер з точки зору державотворення України.

Назвати корвет - "Мазепа", це все одно що назвати крейсер - "Москва".

Мазепа разом із шведами на чолі з Карлом 12 були розбиті москалями під Полтавою.
Автори ідеї назвати корвет - "Мазепа" хочуть аналогічної долі для цього корабля
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03.10.2022 01:43 Відповісти
Лузер це пітарас перший, який створив рашку, а військо рашки розїбашили під Харковом так, що про Полтаву рашка вже навіть не майорить.
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03.10.2022 05:22 Відповісти
Бубочка любить обіцяло ОБІЦЯЛО мир дерева багато дороги довгі шашлик мрію тепер флот
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03.10.2022 05:18 Відповісти
дуже радий що всі "цензорчани" розуміють що ця цяцька дуже не в тему хіба що ****** по Італії кататити
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03.10.2022 07:40 Відповісти
коли будуть стіну будувати **** на всьому кордоні з білорусами та рузькими!!!？
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03.10.2022 07:42 Відповісти
Це Ви точно помітили, Польща вже збудувала стіну з білорусами.
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03.10.2022 07:59 Відповісти
д0вб0й0бу підвезли кокс? А це буде вже після університету мабутного і міліарда дерев?

p.s. флот у нас можливій тільки в одному випадку - отримаємо його від п@р@ші в якості репарацій після перемоги. все інше - туфта для зелохів, щоб підняти рейтинг.
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03.10.2022 10:49 Відповісти
Чого ви такі недовірливі? Буде флот, будуть кораблі..... тільки у ВМС Ізраїлю за наші кошти. Там же вся міць і потужність за рахунок тих держав, де владою правлять джуди. Бєня все прорахував вже.
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03.10.2022 11:50 Відповісти
Ні буде яхта дерьмака та інших "Монако флот"...
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03.10.2022 11:55 Відповісти
Коли потрібни артилерія і танки-будують флот. Коли потрібно було мінувати мости-клали асфальт. Коли накінець буде потрібен флот-...навіть не уявляю.
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03.10.2022 21:02 Відповісти
 
 