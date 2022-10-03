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Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс,корвет,туреччина

Нет никаких причин, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Отметив спуск на воду в Турции корвета "Гетьман Мазепа", Зеленский назвал "символическим, что он получил именно такое имя". "Несмотря на века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают", - сказал он.

И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы. Наша цель – создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что посещение главы Офиса президента Андрея Ермака компании "Baykar" – не символическое. "Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании "Байкар", а также совместному производству авиадвигателей. Обязательно реализуем эти проекты", - сказал Зеленский.

"Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221 дня полномасштабной войны России против нашего государства", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+24
Падло ,,,, друга серія великого крадівництва
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03.10.2022 00:32
+15
Это после высадки миллиарда деревьев в свежий асфальт или до того?
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03.10.2022 00:35
+14
Пиар, пиар, как мы любим этот бессмысленый пиар. Давайте все деньги возьмем и поделим между асфальтом и строительством морской армады, которую в случае войны будем держать в нейтральных портах, шоб не потопили.
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03.10.2022 00:35
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«Дума» гетьмана Івана Мазепи «Всі покою щиро прагнуть…» - поетичний твір, написаний Іваном Мазепою найімовірніше в 1698 році.

Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.

«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».

Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!

Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»

Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!

Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.

Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»

Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,

Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»

Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
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03.10.2022 00:30 Ответить
єлдак це прочитав?
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03.10.2022 00:37 Ответить
Падло ,,,, друга серія великого крадівництва
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03.10.2022 00:32 Ответить
Люмпен схавает. Главное по "эдиній пропаганді" "правильно растолковать.
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03.10.2022 00:38 Ответить
майбутній флот минулої війни

невже можна так марнотратно (і зловмисно) викидати на вітер міліарди безцінних доларів майбутнього ЗСУ ?
ми знову це схаваємо ?
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03.10.2022 01:27 Ответить
Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции приняли на вооружение партию из 340 различных катеров
1. легких
2. з некерованими ракетами
3. з керованими протикорабельними ракетами
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03.10.2022 01:33 Ответить
спробуйте вразити цих москітів протикорабельними ракетами
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03.10.2022 01:34 Ответить
Москитный флот еще нигде не побеждал, стремная тема. В Грузии раша легко потопила все их ракетные катера без ущерба для себя. Мы подобное гоняли как байраткарами так и тупо птурами с побережья...
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03.10.2022 02:58 Ответить
птурами попасти не можливо
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03.10.2022 08:04 Ответить
так, флот побудував! тепер на порядку денному - поголити бояр від борід і прорубати хфіртку в Європу, яку закалашматив
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03.10.2022 00:33 Ответить
Велике крадівництво 2.0
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03.10.2022 00:34 Ответить
скоріше 54.805.11
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03.10.2022 00:44 Ответить
Пиар, пиар, как мы любим этот бессмысленый пиар. Давайте все деньги возьмем и поделим между асфальтом и строительством морской армады, которую в случае войны будем держать в нейтральных портах, шоб не потопили.
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03.10.2022 00:35 Ответить
Это после высадки миллиарда деревьев в свежий асфальт или до того?
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03.10.2022 00:35 Ответить
нельзя там дерьмака как то на спуске корвета притопить? может тогда на юге ЗСУ, пока его будут спасать, успеют свои задумки реализовать? )
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03.10.2022 00:38 Ответить
Мазепа довольно спорное имя для флагмана флота.
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03.10.2022 00:41 Ответить
Чем же оно спорное?
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03.10.2022 00:43 Ответить
Не знаю. Может я погорячился и имя совсем не плохое. Даёт надежду нынешнем прихвостням московского царя передумать и встать на службу Украине. А через сотни лет их именем назовут украинские корабли.
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03.10.2022 00:52 Ответить
Какая связь между прихвостнями и Мазепой?
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03.10.2022 01:01 Ответить
Мазепа разве не служил московскому царю? Уже переписали историю?
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03.10.2022 01:02 Ответить
Мазепа разве не служил Украине и не был ее гетманом?
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03.10.2022 01:04 Ответить
Сначала Вы ответьте.
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03.10.2022 01:09 Ответить
Завтра почитаю, отвечу. Спокойной ночи.
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03.10.2022 01:14 Ответить
так и быть кацап уговорил - следующий корвет назовем Бандера или Мельник
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03.10.2022 05:43 Ответить
****,ми досі не можемо визначитися яку державу будуємо,немає ні чіткої програми,ні стратегії розвитку,але гроші 30 років крадуть всі хто залазить на гору...
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03.10.2022 00:41 Ответить
кто это мы? ты прямо как кацапский пропагаднон вещаешь
а мы Украінці будуємо анти-Кацапiю
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03.10.2022 05:46 Ответить
Зеленський будує дороги з " товаришами", а не антикацапію.
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03.10.2022 07:56 Ответить
так а кто его выбрал ? кому претензии? разве не понятно было что это за каломойская шобла прийдет во власть еще до выборов? но большинству тупому населению Украины было на это наплевать - вот теперь они и расплачиваются своими жизнями за свой тупой выбор
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03.10.2022 17:27 Ответить
Це точно не до мене щодо виборів Зеленського.
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04.10.2022 10:04 Ответить
Тому шо всі можновладці будували владу під себе,створювали опг а не інституції з прицілом на розвиток країни,наприклад давно назріла реформа ментів СБУ прокуратури судів,але це не на часі,а вкинути в чужу єкономіку гроші це можна....
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03.10.2022 11:49 Ответить
ты просто идиот тупой или ребенок малоборазованный - эту власть кто-то выбирал- им это не нужно было иначе бы они никогда не выбрали членограя или дважды несудимого зека
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03.10.2022 17:24 Ответить
Когда в марте анализировали причины проблем комплетации русской армии, то одной из главных причин было наличие огромного флота, который жрет кучу ресурсов. Когда у тебя нет денег, то приходится выбирать - или армия, или флот. Даже когда денег много, то этот вопрос стает ребром.
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03.10.2022 00:46 Ответить
Я чудово розумію турків для них це підтримка власного впк,а чим ці корпуси озброювати чи ми вже домовилися з США за адаптування IGIS
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03.10.2022 00:47 Ответить
а тебе какое дело ты что боишься что прилетит в севаспополь? или на рейде очередной крейсер расхерачат?
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03.10.2022 05:48 Ответить
Клав я на Ватастополь,мене турбує загальна безсистемність і безкарність в державі...
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03.10.2022 11:52 Ответить
боря не волнуйся вы все там у кобзона будете
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03.10.2022 17:21 Ответить
Ради интереса посмотрел флот ближайших соседей кацапии на Балтийском море финнов. Нет там морских исполинов. Ракетные катера и тральщики размером с днепровское водное такси. Видимо потому что с берега можно обстрелять Питер или также с берега потопить пришедших к Хельсинки на своих корветах кацапов. И дешевле, и эффективнее. Штатам, Британии мощный крупный океанский флот нужен для контроля мировой питорасни во всех частях шарика. Спасибо им за это. Но зачем нам нищим это нужно. Кого мы будем спасать или освобождать в Тихом или Атлантическом океанах?
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03.10.2022 00:49 Ответить
«Ada» - тип протичовнових корветів прибережної зони...
Корвети типу «Ада»
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04.10.2022 09:33 Ответить
Путин от названия флагмана тоже тихо спустил.
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03.10.2022 01:08 Ответить
Зато военный бюджет выполнен на сто восемьсот процентов! Это вам не мелочь волонтерская! Размах и картинка! А что на Кузне арестовали катера и остановили производство, так то такое... вы не понимаете...
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03.10.2022 01:13 Ответить
Вообще то в постсовковых странах до сих пор употребляется термин не ВЫПОЛНИЛИ, а ОСВОИЛИ.
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03.10.2022 01:15 Ответить
Який в сраку флот. Жодна бідна країна в історії не могла дозволити собі дійсно дієвий флот.

А в нас країна ще й розорена війною, дуже складно буде утримувати навіть наявні сухопутні війська.
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03.10.2022 01:19 Ответить
бред собачйи очевидно же что катера строят за гранты и помощь американцев или британцев а любая морская держава должна иметь хоть какой-нибуть флот
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03.10.2022 05:51 Ответить
Вже писав раніше:
При всій непересічності постаті Мазепи, він лузер з точки зору державотворення України.

Назвати корвет - "Мазепа", це все одно що назвати крейсер - "Москва".

Мазепа разом із шведами на чолі з Карлом 12 були розбиті москалями під Полтавою.
Автори ідеї назвати корвет - "Мазепа" хочуть аналогічної долі для цього корабля
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03.10.2022 01:43 Ответить
Лузер це пітарас перший, який створив рашку, а військо рашки розїбашили під Харковом так, що про Полтаву рашка вже навіть не майорить.
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03.10.2022 05:22 Ответить
Бубочка любить обіцяло ОБІЦЯЛО мир дерева багато дороги довгі шашлик мрію тепер флот
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03.10.2022 05:18 Ответить
дуже радий що всі "цензорчани" розуміють що ця цяцька дуже не в тему хіба що ****** по Італії кататити
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03.10.2022 07:40 Ответить
коли будуть стіну будувати **** на всьому кордоні з білорусами та рузькими!!!？
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03.10.2022 07:42 Ответить
Це Ви точно помітили, Польща вже збудувала стіну з білорусами.
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03.10.2022 07:59 Ответить
д0вб0й0бу підвезли кокс? А це буде вже після університету мабутного і міліарда дерев?

p.s. флот у нас можливій тільки в одному випадку - отримаємо його від п@р@ші в якості репарацій після перемоги. все інше - туфта для зелохів, щоб підняти рейтинг.
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03.10.2022 10:49 Ответить
Чого ви такі недовірливі? Буде флот, будуть кораблі..... тільки у ВМС Ізраїлю за наші кошти. Там же вся міць і потужність за рахунок тих держав, де владою правлять джуди. Бєня все прорахував вже.
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03.10.2022 11:50 Ответить
Ні буде яхта дерьмака та інших "Монако флот"...
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03.10.2022 11:55 Ответить
Коли потрібни артилерія і танки-будують флот. Коли потрібно було мінувати мости-клали асфальт. Коли накінець буде потрібен флот-...навіть не уявляю.
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03.10.2022 21:02 Ответить
 
 