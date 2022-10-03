Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нет никаких причин, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Отметив спуск на воду в Турции корвета "Гетьман Мазепа", Зеленский назвал "символическим, что он получил именно такое имя". "Несмотря на века российской лживой пропаганды, историческая правда и справедливость все равно побеждают", - сказал он.
И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все планы. Наша цель – создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что посещение главы Офиса президента Андрея Ермака компании "Baykar" – не символическое. "Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании "Байкар", а также совместному производству авиадвигателей. Обязательно реализуем эти проекты", - сказал Зеленский.
"Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221 дня полномасштабной войны России против нашего государства", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!
Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.
«Єй, братища, пора знати,
Що не всім нам пановати,
Не всім дано всеє знати
І річами керовати.
На корабель поглядімо,
Много людей полічимо!
Однак стирник сам керує,
Весь корабель управує.
Пчулка бідна матку має
І оної послухає».
Жалься, Боже, України,
Що не вкупі має сини!
Єден живе із погани,
Кличе: «Сюда, Атамани!
Ідім Матки ратовати,
Не даймо ей погибати!»
Другий Ляхом за грош служить,
По Вкраїні і той тужить:
«Мати моя старенькая!
Чом ти велми слабенькая?
Розно тебе розшарпали,
Гди аж по Дніпр Туркам дали.
Все то фортель, щоб слабіла
І аж вкінець сил не міла!
Третій Москві юж голдує
І ей вірне услугує.
Той на Матку нарікає,
І недолю проклинає:
«Ліпше було не родити,
Ніжли в таких бідах жити!»
Од всіх сторон ворогують,
Огнем-мечем руїнують,
Од всіх не маш зичливости,
Ані слушной учтивости:
Мужиками називають,
А подданством дорікають.
«Чом ти братов не учила,
Чом од себе їх пустила?
Ліпше було пробувати
Вкупі лихо одбувати!»
Я сам бідний не здолаю,
Хиба тілько заволаю:
«Ей, Панове Єнерали,
Чому ж єсьте так оспалі!
І ви, Панство Полковники,
Без жадної політики,
Озмітеся всі за руки,
Не допустіть горкой муки
Матці своїй больш терпіти!
Нуте врагов, нуте бити!
Самопали набивайте,
Острих шабель добувайте,
А за віру хоч умріте,
І вольностей бороніте!
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права!
невже можна так марнотратно (і зловмисно) викидати на вітер міліарди безцінних доларів майбутнього ЗСУ ?
ми знову це схаваємо ?
1. легких
2. з некерованими ракетами
3. з керованими протикорабельними ракетами
а мы Украінці будуємо анти-Кацапiю
Корвети типу «Ада»
А в нас країна ще й розорена війною, дуже складно буде утримувати навіть наявні сухопутні війська.
При всій непересічності постаті Мазепи, він лузер з точки зору державотворення України.
Назвати корвет - "Мазепа", це все одно що назвати крейсер - "Москва".
Мазепа разом із шведами на чолі з Карлом 12 були розбиті москалями під Полтавою.
Автори ідеї назвати корвет - "Мазепа" хочуть аналогічної долі для цього корабля
p.s. флот у нас можливій тільки в одному випадку - отримаємо його від п@р@ші в якості репарацій після перемоги. все інше - туфта для зелохів, щоб підняти рейтинг.