ВСУ официально подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером официальные лица ВСУ подтвердили освобождение от российских оккупантов населенного пункта Торское на Донетчине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативний ЗСУ, цитируя спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.
"Наши военные взяли село Торское, расположенное на пути к Кременной, поражают огнем артиллерии подразделения противника, который пытается закрепиться в Кременной и построить оборону", - отметил он.
Топ комментарии
+25 Павло ШОвте
показать весь комментарий03.10.2022 00:12
+22 Павло ШОвте
показать весь комментарий03.10.2022 00:15
+20 Шимус
показать весь комментарий03.10.2022 00:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Зараз масово перші гроби на рашку підуть