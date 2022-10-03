ЗСУ офіційно підтвердили визволення села Торське на Донеччині
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Ввечері офіційні особи ЗСУ підтвердили визволення від російських окупантів населеного пункту Торське не Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ, цитуючи речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого.
"Наші військові взяли село Торське, яке розташоване на шляху до Кремінної, вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону", - зазначив він.
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