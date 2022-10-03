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ЗСУ офіційно підтвердили визволення села Торське на Донеччині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

торське

Ввечері офіційні особи ЗСУ підтвердили визволення від російських окупантів населеного пункту Торське не Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ, цитуючи речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого.

"Наші військові взяли село Торське, яке розташоване на шляху до Кремінної, вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону", - зазначив він.

Також читайте: ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
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03.10.2022 00:12
+22
За даними російського джерела, ЗСУ сьогодні просунулися на 30 км у Херсонській області.
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03.10.2022 00:15
+20
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03.10.2022 00:11
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03.10.2022 00:11 Відповісти
Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
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03.10.2022 00:16 Відповісти
ja-ja! Katzapen okupanten!
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03.10.2022 12:50 Відповісти
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03.10.2022 00:12 Відповісти
И не получится. Еще будешь ссаться, когда Белгород возьмут
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03.10.2022 00:17 Відповісти
Это не страшный сон. Это съеденный за много лет пропагандой мозг.
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03.10.2022 01:10 Відповісти
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03.10.2022 10:34 Відповісти
За даними російського джерела, ЗСУ сьогодні просунулися на 30 км у Херсонській області.
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03.10.2022 00:15 Відповісти
И это на вчера
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03.10.2022 00:18 Відповісти
Все верно, там сейчас провал. И они идут по Днепру, отрезая русню от их переправ.
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03.10.2022 00:22 Відповісти
Таке відчуття, що наші спеціально ганяють орків по степах Запоріжжя! Спочатку криком кричали, що на Херсоні контрнаступ ось-ось. Туди перегнали резерви, вдарили по Харкову/Лиману --> резерви потягнули на Донбас --> вдарили на Херсонщині --> що зроблять орки?
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03.10.2022 00:23 Відповісти
пришвидшать могилізацію чмобиків.
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03.10.2022 00:27 Відповісти
Будуть помирати захеканими...
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03.10.2022 00:38 Відповісти
напевно проведуть референдум. За приєднання Львівщини до кацапні ЛьвіНР
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03.10.2022 13:40 Відповісти
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03.10.2022 00:25 Відповісти
в Херсоне планируется основательный котел
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03.10.2022 00:24 Відповісти
ВСУ начали массовое наступление в Херсонской области.
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03.10.2022 00:31 Відповісти
Туди походу перших мобіків повезли, щоб дірки залатати.
Зараз масово перші гроби на рашку підуть
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03.10.2022 04:33 Відповісти
Надеюсь, свинособачи самки подымут вой до небес за своих дохлых личиник. И всё это откликнется ***** по кумполу
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03.10.2022 06:17 Відповісти
у Аслана на твіті під вечер куча відео ....Ви питали де підсмажені орки під Лиманом ? Там їх повно ..Є відео де біля згорілого БТР 7 орків валяється ,потім відео де штук 5 орків у ріллі на дорозі прямо .по них всі їдуть бо таке лайно руками трогати огидно ...А ЗСУ йде далі і тільки набої дозаряджає
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03.10.2022 00:40 Відповісти
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03.10.2022 01:00 Відповісти
Ось такоi... а недавно кацапвидосик был , шо они храбро используют папмперсы с олвэйсами... Получается, шо и того нет. ходят директли в трусики... Яка огида... Каароч, ластоногие аалени полнятся русским духом... Хву.
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03.10.2022 01:14 Відповісти
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03.10.2022 06:18 Відповісти
Віримо і допомагаємо ЗСУ - це єдина наша надія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.10.2022 01:49 Відповісти
Творческие ребята в Генштабе РФ каждому своему сваливанию с позиций придумывают новую причину: ради успеха переговоров, жест доброй воли, перегруппировка, уход на лучшие позиции. Сейчас проводится конкурс на лучшее наименование забега из Кременной...(с)
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03.10.2022 01:55 Відповісти
Предлагаю свой вариант: заманить поглубже в тыл. Надежная кутузовская тактика
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03.10.2022 09:03 Відповісти
 
 