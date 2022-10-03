Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині
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Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив визволення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".
Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.
Топ коментарі
+23 Amber
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+22 Yevgeny Mironov
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+18 Yevgeny Mironov
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A. Проявили жест доброй воли.
B. Перегруппировались.
C. Отошли на более выгодные позиции.
D. Ваш вариант
F. Слаженно выполняют перегруппировку в тыл.
В Херсоне армия рф начала форсирование Днепра в обратном направлении.
СВО идет по плану.(с)