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Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив визволення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".

Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Подяки заслуговують всі наші воіни без винятку , а не вибіркові бригади 😠
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03.10.2022 01:52
+22
Творческие ребята в Генштабе РФ каждому своему сваливанию с позиций придумывают новую причину: ради успеха переговоров, жест доброй воли, перегруппировка, уход на лучшие позиции. Сейчас проводится конкурс на лучшее наименование забега из Кременной...(с)
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03.10.2022 01:52
+18
С Кременной все впорядке. ВСУ проводит референдум.

В Херсоне армия рф начала форсирование Днепра в обратном направлении.

СВО идет по плану.(с)
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03.10.2022 02:29
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Подяки заслуговують всі наші воіни без винятку , а не вибіркові бригади 😠
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03.10.2022 01:52 Відповісти
Творческие ребята в Генштабе РФ каждому своему сваливанию с позиций придумывают новую причину: ради успеха переговоров, жест доброй воли, перегруппировка, уход на лучшие позиции. Сейчас проводится конкурс на лучшее наименование забега из Кременной...(с)
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03.10.2022 01:52 Відповісти
скоро будут использовать генератор случайных слов, т.к. вменяемых отмазок уже не останется.
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03.10.2022 01:57 Відповісти
Уже давно задавался этим вопросом. Даже могу предложить несколько вариантов: 1) в связи с выполнением поставленных целей войска отошли с данных территорий; 2) чтобы измотать националистов было принято решение подманить врага к новым рубежам наступления откуда их будет легче уничтожать; 3) в связи с пересмотром карт ведущими географами РАН оказалось, что Кременная/Херсон/Донецк не являются частью присоединённых Луганской/Херсонской/Донецкой областей, в связи с чем наши войска отошли с непринадлежащих им территорий ...
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03.10.2022 01:57 Відповісти
4) командование рассмотрело перспективы дальнейшего удержания позиций ВС РФ и приняло оперативное решение о направлении данных перспектив на вершину абстрактного фаллоса.
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03.10.2022 05:49 Відповісти
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03.10.2022 07:12 Відповісти
В Архангельском и Миролюбовке кацапские войска:
A. Проявили жест доброй воли.
B. Перегруппировались.
C. Отошли на более выгодные позиции.
D. Ваш вариант
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03.10.2022 01:54 Відповісти
нанесли отрицательный удар.
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03.10.2022 01:58 Відповісти
Это коварный план по заманиванию ЗСУ в Курскую область.
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03.10.2022 02:19 Відповісти
Дали отрицательной *****
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03.10.2022 05:33 Відповісти
Победоносно драпонули
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03.10.2022 06:40 Відповісти
D-получили п**з**ди)
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03.10.2022 07:09 Відповісти
E. Успешно развивают наступление в обратном направлении.
F. Слаженно выполняют перегруппировку в тыл.
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03.10.2022 09:28 Відповісти
"Архангельськ та Миролюбівка" - класні назви
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03.10.2022 02:03 Відповісти
С Кременной все впорядке. ВСУ проводит референдум.

В Херсоне армия рф начала форсирование Днепра в обратном направлении.

СВО идет по плану.(с)
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03.10.2022 02:29 Відповісти


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03.10.2022 02:37 Відповісти
продает кацапские котлы с котлов

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03.10.2022 06:44 Відповісти
Кацапы атрицапельно наступают.
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03.10.2022 03:40 Відповісти
Від'ємно поповнюючи при цьому особовий склад.
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03.10.2022 05:43 Відповісти
Вже замість Генштабу підтверджувати чи спростовувати події на фронті буде клован. На всі руки майстер.
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03.10.2022 04:08 Відповісти
І музикант не тільки на руки.
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03.10.2022 05:53 Відповісти
Ну ему нужно же о чем-то говорить. Вот он работает то ли диктором, то ли обозревателем новостей.
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03.10.2022 06:15 Відповісти
Наш Лєвітан!
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03.10.2022 07:38 Відповісти
Кацапи героїчно дають ЗСУ реверсивно-векторної *****
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03.10.2022 05:38 Відповісти
Блин я по заголовку подумал уже до Архангельска дошли на крайнем севере
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03.10.2022 06:00 Відповісти
Гоосподи, який же имбицил это ***** с его ,,спецоперацией"! Ему лучше самому застрелиться, шоб спасти свою ботоксную пыку от позора, бо ЗСУ такими милосердными не будут. Кацапни было скоко там миллионов? Так вот, наши хлопци их переполовинят
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03.10.2022 06:09 Відповісти
 
 