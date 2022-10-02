Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Збройні сили України спостерігають перекидання перших мобілізованих на Південь України.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому разі вони будуть стріляти в нас", - пояснив він.

Також, додав Костенко, на цьому напрямку вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.

"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - підсумував парламентар.

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