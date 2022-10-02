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Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Збройні сили України спостерігають перекидання перших мобілізованих на Південь України.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому разі вони будуть стріляти в нас", - пояснив він.

Також, додав Костенко, на цьому напрямку вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.

"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - підсумував парламентар.

Читайте: США мають задати темпи надання зброї Україні, за ними послідують й інші союзники, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
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02.10.2022 16:22
+17
Зрозуміло, Цапії не потрібні Донецьк і Луганськ, який давно ними знищений і даунбасята перетворені на ходяче зло, з них толку не буде ні Україні ні Цапії. А от південь вони будуть тримати, бо це вихід України до двох морів, це Кримський канал і це захист Крима,бо якби хтось не корчив із себе героїв, але вони дуже перелякалися, що ЗСУ підуть в Крим в короткі сроки. Укріпивши свою орду на півдні, вони будуть рухати дві групіровки - одні в бік Миколаєва, а іншу в бік Запоріжжя і постійно обстрілювати Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв і Одесу.
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02.10.2022 16:22
+16
Ага, зараз. Приїдуть уночі, заберуть у ФСБ і скажуть - "Ванька ваш перед смертью бежать с поля боя пытался. Так что вы теперича семья дезертира. По новому закону жена и родители дезертира поедут без права переписки в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2. А детей - в режимный детдом имени Ежова, и оттуда сразу в штрафбат и на войну, кровью искупать. Такие дела, ***".
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02.10.2022 16:47
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кацапським свиноматкам скоро повезе - будуть свиноматки кататись на нових бєлих жігулях
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02.10.2022 16:19 Відповісти
Лафа кончилась. Белые жигули уже не дают. Только баранов по весу 1 к 1
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02.10.2022 16:32 Відповісти
Ага, зараз. Приїдуть уночі, заберуть у ФСБ і скажуть - "Ванька ваш перед смертью бежать с поля боя пытался. Так что вы теперича семья дезертира. По новому закону жена и родители дезертира поедут без права переписки в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2. А детей - в режимный детдом имени Ежова, и оттуда сразу в штрафбат и на войну, кровью искупать. Такие дела, ***".
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02.10.2022 16:47 Відповісти
Хорошо подготовили, водки в них позаливали, на автобусах покатали - готовы к труду и обороне! )
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02.10.2022 16:22 Відповісти
Місяць підготовки для кацапів скоро пройшов.
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02.10.2022 16:22 Відповісти
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02.10.2022 16:22 Відповісти
👍👍👍
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02.10.2022 16:26 Відповісти
Перші мобілізовані - перше гарматне м'ясо . Хоча вже не перше кращі російські підрозділи розбиті це вже не така страшна сила коли мобілізований не все може виконувати.
Ось наприклад якщо військовослужбовець проходив службу на початку 2000-х років а минуло 20-15 років і без належної ******** підготовки він не є дієздатним.
Бо те що вчили 20 років тому не є вже актуально
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02.10.2022 16:22 Відповісти
А якщо 2 роки тому? Все відносно.., шкоди нароблять, час це затягне. Для «сиди тут, стріляй туди» як небуть підійдуть
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02.10.2022 17:27 Відповісти
Зрозуміло, Цапії не потрібні Донецьк і Луганськ, який давно ними знищений і даунбасята перетворені на ходяче зло, з них толку не буде ні Україні ні Цапії. А от південь вони будуть тримати, бо це вихід України до двох морів, це Кримський канал і це захист Крима,бо якби хтось не корчив із себе героїв, але вони дуже перелякалися, що ЗСУ підуть в Крим в короткі сроки. Укріпивши свою орду на півдні, вони будуть рухати дві групіровки - одні в бік Миколаєва, а іншу в бік Запоріжжя і постійно обстрілювати Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв і Одесу.
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02.10.2022 16:22 Відповісти
Ракети М30А1 допоможуть боротись з мясом
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02.10.2022 18:32 Відповісти
Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих

Можуть перекидати за допомогою требушету - швидше, а результат буде той самий!
Ги-ги...
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02.10.2022 16:23 Відповісти
ну шо ж...доля така наша - першими зустрічати дибілізованих.
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02.10.2022 16:24 Відповісти
Цікаво, це вже ті, що ходили у футболках з рашистською символікою та ліпили її на автівки, чи ще ні?
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02.10.2022 16:25 Відповісти
На АвтоВАЗе радостно подсчитывают будущую прибыль...
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02.10.2022 16:27 Відповісти
Да, "АвтоТаз" - единственный завод наросеи, который будет работать в три смены в ближайшей перспективе
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02.10.2022 16:30 Відповісти
випускатиме нову модель - чмобілі.
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02.10.2022 16:34 Відповісти
Ці чмобіки вже здохли-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не усвідомили...
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02.10.2022 16:29 Відповісти
ЗСУ вже у селі Торське Донецької області

Нагадаємо, що Торське розташоване між Лиманом та Кремінною
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02.10.2022 16:31 Відповісти
русня еще вроде вчера с утра драпала с креминой,а трофеев все больше,даже с учетом что 50% надо ремонтировать то ударный кулак только наращиваеться и наращиваеться
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02.10.2022 16:43 Відповісти
чмобік мертвий - чмобіль білий!
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02.10.2022 16:32 Відповісти
Свиньи уже напряглись. Почуяли еду.
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02.10.2022 16:33 Відповісти
Когда голодные свиньи чуят еду, они визжат как сумасшедшие ))
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02.10.2022 16:48 Відповісти
Пойдут на корм днепровским ракам.
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02.10.2022 16:38 Відповісти
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02.10.2022 16:45 Відповісти
vo molotcy-to Nexaj šče i golovy ta nogi pro zapas posnimajut.
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02.10.2022 23:12 Відповісти
Будь-яке попвнення м'ясом - погано для нас.
Доведеться знищувати.
Але які б не були ті вояки хєровими, вони завдадуть нам додаткових втрат.
Тому підтримуйте ЗСУ.
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02.10.2022 17:10 Відповісти
Підтимуємо і віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.10.2022 17:31 Відповісти
 
 