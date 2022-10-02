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Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас", - пояснил он.

Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.

"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было", - подытожил полковник СБУ.

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Топ комментарии
+26
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02.10.2022 16:22
+17
Зрозуміло, Цапії не потрібні Донецьк і Луганськ, який давно ними знищений і даунбасята перетворені на ходяче зло, з них толку не буде ні Україні ні Цапії. А от південь вони будуть тримати, бо це вихід України до двох морів, це Кримський канал і це захист Крима,бо якби хтось не корчив із себе героїв, але вони дуже перелякалися, що ЗСУ підуть в Крим в короткі сроки. Укріпивши свою орду на півдні, вони будуть рухати дві групіровки - одні в бік Миколаєва, а іншу в бік Запоріжжя і постійно обстрілювати Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв і Одесу.
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02.10.2022 16:22
+16
Ага, зараз. Приїдуть уночі, заберуть у ФСБ і скажуть - "Ванька ваш перед смертью бежать с поля боя пытался. Так что вы теперича семья дезертира. По новому закону жена и родители дезертира поедут без права переписки в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2. А детей - в режимный детдом имени Ежова, и оттуда сразу в штрафбат и на войну, кровью искупать. Такие дела, ***".
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02.10.2022 16:47
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кацапським свиноматкам скоро повезе - будуть свиноматки кататись на нових бєлих жігулях
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02.10.2022 16:19 Ответить
Лафа кончилась. Белые жигули уже не дают. Только баранов по весу 1 к 1
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02.10.2022 16:32 Ответить
Ага, зараз. Приїдуть уночі, заберуть у ФСБ і скажуть - "Ванька ваш перед смертью бежать с поля боя пытался. Так что вы теперича семья дезертира. По новому закону жена и родители дезертира поедут без права переписки в ГУЛАГ, копать лопатой уран на руднике Медвежьеатомск-2. А детей - в режимный детдом имени Ежова, и оттуда сразу в штрафбат и на войну, кровью искупать. Такие дела, ***".
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02.10.2022 16:47 Ответить
Хорошо подготовили, водки в них позаливали, на автобусах покатали - готовы к труду и обороне! )
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02.10.2022 16:22 Ответить
Місяць підготовки для кацапів скоро пройшов.
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02.10.2022 16:22 Ответить
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02.10.2022 16:22 Ответить
👍👍👍
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02.10.2022 16:26 Ответить
Перші мобілізовані - перше гарматне м'ясо . Хоча вже не перше кращі російські підрозділи розбиті це вже не така страшна сила коли мобілізований не все може виконувати.
Ось наприклад якщо військовослужбовець проходив службу на початку 2000-х років а минуло 20-15 років і без належної ******** підготовки він не є дієздатним.
Бо те що вчили 20 років тому не є вже актуально
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02.10.2022 16:22 Ответить
А якщо 2 роки тому? Все відносно.., шкоди нароблять, час це затягне. Для «сиди тут, стріляй туди» як небуть підійдуть
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02.10.2022 17:27 Ответить
Зрозуміло, Цапії не потрібні Донецьк і Луганськ, який давно ними знищений і даунбасята перетворені на ходяче зло, з них толку не буде ні Україні ні Цапії. А от південь вони будуть тримати, бо це вихід України до двох морів, це Кримський канал і це захист Крима,бо якби хтось не корчив із себе героїв, але вони дуже перелякалися, що ЗСУ підуть в Крим в короткі сроки. Укріпивши свою орду на півдні, вони будуть рухати дві групіровки - одні в бік Миколаєва, а іншу в бік Запоріжжя і постійно обстрілювати Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв і Одесу.
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02.10.2022 16:22 Ответить
Ракети М30А1 допоможуть боротись з мясом
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02.10.2022 18:32 Ответить
Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих

Можуть перекидати за допомогою требушету - швидше, а результат буде той самий!
Ги-ги...
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02.10.2022 16:23 Ответить
ну шо ж...доля така наша - першими зустрічати дибілізованих.
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02.10.2022 16:24 Ответить
Цікаво, це вже ті, що ходили у футболках з рашистською символікою та ліпили її на автівки, чи ще ні?
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02.10.2022 16:25 Ответить
На АвтоВАЗе радостно подсчитывают будущую прибыль...
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02.10.2022 16:27 Ответить
Да, "АвтоТаз" - единственный завод наросеи, который будет работать в три смены в ближайшей перспективе
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02.10.2022 16:30 Ответить
випускатиме нову модель - чмобілі.
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02.10.2022 16:34 Ответить
Ці чмобіки вже здохли-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не усвідомили...
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02.10.2022 16:29 Ответить
ЗСУ вже у селі Торське Донецької області

Нагадаємо, що Торське розташоване між Лиманом та Кремінною
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02.10.2022 16:31 Ответить
русня еще вроде вчера с утра драпала с креминой,а трофеев все больше,даже с учетом что 50% надо ремонтировать то ударный кулак только наращиваеться и наращиваеться
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02.10.2022 16:43 Ответить
чмобік мертвий - чмобіль білий!
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02.10.2022 16:32 Ответить
Свиньи уже напряглись. Почуяли еду.
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02.10.2022 16:33 Ответить
Когда голодные свиньи чуят еду, они визжат как сумасшедшие ))
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02.10.2022 16:48 Ответить
Пойдут на корм днепровским ракам.
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02.10.2022 16:38 Ответить
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02.10.2022 16:45 Ответить
vo molotcy-to Nexaj šče i golovy ta nogi pro zapas posnimajut.
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02.10.2022 23:12 Ответить
Будь-яке попвнення м'ясом - погано для нас.
Доведеться знищувати.
Але які б не були ті вояки хєровими, вони завдадуть нам додаткових втрат.
Тому підтримуйте ЗСУ.
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02.10.2022 17:10 Ответить
Підтимуємо і віримо ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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02.10.2022 17:31 Ответить
 
 