Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины наблюдают переброску первых мобилизованных на юг Украины.
Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Дополнительный ресурс противника - всегда плохо для поля боя. Поскольку это всегда люди в танках, с автоматами и другой военной техникой. Поэтому, какого бы качества они ни были, в любом случае они будут стрелять в нас", - пояснил он.
Костенко добавил, что на этом направлении уже есть первые убитые мобилизованные россияне.
"Однако не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы ни было", - подытожил полковник СБУ.
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Ось наприклад якщо військовослужбовець проходив службу на початку 2000-х років а минуло 20-15 років і без належної ******** підготовки він не є дієздатним.
Бо те що вчили 20 років тому не є вже актуально
Можуть перекидати за допомогою требушету - швидше, а результат буде той самий!
Ги-ги...
Нагадаємо, що Торське розташоване між Лиманом та Кремінною
Доведеться знищувати.
Але які б не були ті вояки хєровими, вони завдадуть нам додаткових втрат.
Тому підтримуйте ЗСУ.