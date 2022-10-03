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Джонсон очолить групу дружби з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на слова чинного президента ініціативи Джона Віттінгейла пише The Guardian.

"Борис Джонсон - найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу", - сказав Віттінгейл.

Зазначається, що оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

"Борис вибачається, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України", - зазначив Віттінгейл.

Зауважимо, що до групи "Консерватори-друзі України" входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії.

Також читайте: Зеленський провів підсумкову розмову із Джонсоном: "З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Джонсону більше би личило стати Генсеком НАТО.
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03.10.2022 06:40
+14
Борис Джонсон самый желанный гость в Украине. Уважение и респект этому Человеку с большой буквы.
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03.10.2022 07:10
+7
Очень надеюсь шо пан Джонсон сожрёт Дерьмака с потрохами, даст копняка Татарову и отправит ,,Новой почтой" Коломойшу в заботливые руки США. И будет руководить Янэлохом в интересах Украины
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03.10.2022 07:30
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Джонсону більше би личило стати Генсеком НАТО.
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03.10.2022 06:40 Відповісти
Прямо зірвали з язика, я теж подумала що краще б Джонсон змінив Саллівана.
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03.10.2022 07:48 Відповісти
Салівана мабуть не вийде...на жаль, а от Столтенберга - у самий раз)))
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03.10.2022 11:16 Відповісти
Борис Джонсон самый желанный гость в Украине. Уважение и респект этому Человеку с большой буквы.
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03.10.2022 07:10 Відповісти
Очень надеюсь шо пан Джонсон сожрёт Дерьмака с потрохами, даст копняка Татарову и отправит ,,Новой почтой" Коломойшу в заботливые руки США. И будет руководить Янэлохом в интересах Украины
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03.10.2022 07:30 Відповісти
Да уж , надежда только на Джонсона.
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03.10.2022 07:49 Відповісти
Спрвжній Герой України !
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03.10.2022 07:38 Відповісти
Респект и уважуха
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03.10.2022 07:54 Відповісти
Джонсон вирвав нас з лап рашки.
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03.10.2022 08:37 Відповісти
Прекрасна новина.
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03.10.2022 10:22 Відповісти
Це добре.
До речі, Британія щось давненько нам не давала нові "іграшки" в якості допомоги.
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03.10.2022 10:27 Відповісти
 
 