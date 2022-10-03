416 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 784 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 3 жовтня 2022 року понад 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 416 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 403, Харківській - 249, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 412 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 784 - поранені, - Офіс Генпрокурора

"Стало відомо про загибель 30 вересня в Донецькій області дитини внаслідок осколкового поранення. Також стало відомо, що 23 березня внаслідок обстрілів ворогом Ізюмського району Харківської області загинули троє дітей віком від 13 до 14 років", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.