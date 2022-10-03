Минулої доби ворог обстріляв 4 райони Харківщини, - ОВА

Минулої доби ворог продовжував обстріли мирного населення Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями отриманими внаслідок російських обстрілів за добу госпіталізовано 2 цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах.

"В області триває процес розмінування, піротехніками ДСНС протягом доби знешкоджено 569 вибухонебезпечних предметів. Втім, одразу розмінувати великі площі фізично неможливо, мінна небезпека, особливо на деокупованих територіях, залишається дуже високою", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов підтвердив інформацію, що в Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік.

"Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними і обережними!", - звертається він до мешканців регіону.

Також читайте: Нацполіція зареєструвала 858 воєнних злочинів на деокупованих територіях Харківської області

За інформацією Синєгубова, на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Наші захисники працюють над тим, щоб повністю звільнити Харківщину від окупантів. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу", - резюмує чиновник.