Нацполіція зареєструвала 858 воєнних злочинів на деокупованих територіях Харківської області

Слідчі Нацполіції України зареєстрували 858 (зокрема, 64 за минулу добу) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"З цих кримінальних проваджень переважна більшість (775) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 68 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 1 030 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 40 осіб.

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Також на звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1128,8 га території, зокрема, близько 35 га – за минулу добу.

"Працівниками вибухотехнічної служби обстежено територію загальною площею близько 1128,8 га. Вилучено 19406 вибухонебезпечних предметів, знищено – 1286", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

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