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Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Російський диктатор Володимир Путін розгорнув війну не тільки проти України, але й проти всього світу. Він використовує продовольство та енергоресурси як зброю у своїй війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Кремль має отримати жорстку протидію всього світу у відповідь на використання енергоресурсів та продовольства як зброї. Тактика держави-терориста зрозуміла: до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Але ми не дамо російським терористам досягти їхніх цілей", - пояснив міністр.

Кулеба вважає, що Путіна може послабити ще більший санкційний тиск, поразки на полі бою та підтримка України на всіх рівнях та майданчиках.

Глава МЗС зазначив, що Путін у своїх останніх заявах звертався не до України, Європи чи Північної Америки, а до Глобального Півдня.

"Це означає, що Росія вже не сподівається на "корисних ідіотів" на Заході чи крихку позицію деяких європейських політиків", - наголосив глава МЗС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
А на "корисних ідіотів" в Україні?
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03.10.2022 11:08
+9
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03.10.2022 11:10
+9
Корисні ідіоти в Україні свою справу вже зробили.
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03.10.2022 11:30
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А на "корисних ідіотів" в Україні?
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03.10.2022 11:08 Відповісти
Корисні ідіоти в Україні свою справу вже зробили.
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03.10.2022 11:30 Відповісти
На жаль! А найстрашніше, що до них так і не дійшло те що вони натворили!
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03.10.2022 11:59 Відповісти
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03.10.2022 11:10 Відповісти
якщо послухати папу з Ватікану, головного прорашистського агента в ООН ,ввсіляких венгерських всеріятових орбанів, турецьких оглу , італійських любителів пасти.де-яких фріців, то Кулєба виглядає не найкращим українським політиком- реалістом.
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03.10.2022 11:17 Відповісти
Хто такий Глобальний Південь?
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03.10.2022 11:22 Відповісти
Його ім'я Ітого у відомості.
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03.10.2022 12:28 Відповісти
Та ну? Он вже в парламенті Британії якісь діячі хочуть вотум недовіри Ліз Трасс виразити.
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03.10.2022 11:26 Відповісти
К сожалению на востоке казахстанские власти активно сотрудничают с преступным кремлевским режимом. Так в преддверии визита Путина в Казахстан в октябре местные власти задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову за ее антивоенную позицию.
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03.10.2022 11:56 Відповісти
кулеба- ти просто кулебяка якась-там ще стільки консервів.. не порахувати
ці вскрились а інші стоять
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03.10.2022 11:57 Відповісти
Гроші грошима,а втратити обличя як Шредер небагато бажаючих.
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03.10.2022 12:31 Відповісти
 
 