Японія продовжить санкції проти Росії, - росЗМІ

Японія продовжить санкційну політику щодо Росії та підтримку України, заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, виступаючи з програмною промовою у парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Дії Росії в Україні похитнули основи міжнародного порядку, а конфлікт вийшов на нову стадію після анексії окупованих територій України та оголошення мобілізації у Росії", - зазначив Кісіда.

За словами прем'єр-міністра, японсько-російські відносини "перебувають у важкому становищі". Проте Японія має намір "дотримуватися політики, спрямованої на розв'язання територіальної проблеми та укладання мирного договору", що визначає статус Курильських островів.

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