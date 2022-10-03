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Японія продовжить санкції проти Росії, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кісіда

Японія продовжить санкційну політику щодо Росії та підтримку України, заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, виступаючи з програмною промовою у парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Дії Росії в Україні похитнули основи міжнародного порядку, а конфлікт вийшов на нову стадію після анексії окупованих територій України та оголошення мобілізації у Росії", - зазначив Кісіда. 

За словами прем'єр-міністра, японсько-російські відносини "перебувають у важкому становищі".  Проте  Японія має намір "дотримуватися політики, спрямованої на розв'язання територіальної проблеми та укладання мирного договору", що визначає статус Курильських островів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія ніколи не визнає "приєднання" українських територій до РФ, - прем’єр Кісіда

Автор: Марина Макєєва
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Курилы наш!
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03.10.2022 11:20 Відповісти
Навіть іпонамать пердолить вялікіх.
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03.10.2022 11:23 Відповісти
Япония всегда может активировать второй фронт.
Она до сих пор с Россией в состоянии войны.
Окинава может легко спустить Дальний Восток в канаву.
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03.10.2022 11:41 Відповісти
Курильские острова - это Япония!!! Украине нужно взять в союз Японию! Япония и по геополитике Украине союзник должна быть и Япония одна из самых технологичных стран и Украине есть, чему поучиться. Особенно нужно начать сотрудничество по робототехнике ибо Япония по робототехнике на первых местах в мире! Нужно развивать с Японией отношения!
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03.10.2022 11:41 Відповісти
для Японії як раз настає час під шумок повернути Куріли на історичну батьківщину. здається, вони, як і Азербайджан, цей час гаяти не збираються. на відміну від Грузії та Молдови.
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03.10.2022 11:49 Відповісти
Что значил продолжили? Они должны быть бессрочными.
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03.10.2022 13:03 Відповісти
 
 