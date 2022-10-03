Минулої доби росіяни вбили в Україні шість мирних жителів, - ОП
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За даними обласних військових адміністрацій упродовж минулої доби, 2 жовтня, внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинули 6 цивільних, 11 отримали поранення.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Упродовж 2 жовтня в Україні внаслідок збройної агресії РФ у Донецькій області загинула 1 особа, 10 отримали поранення, у Запорізькій - 1 загиблий, 1 поранений, у Чернігівській області - 4 загиблих", - йдеться в повідомленні
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