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Минулої доби росіяни вбили в Україні шість мирних жителів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

За даними обласних військових адміністрацій упродовж минулої доби, 2 жовтня, внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні загинули 6 цивільних, 11 отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Упродовж 2 жовтня в Україні внаслідок збройної агресії РФ у Донецькій області загинула 1 особа, 10 отримали поранення, у Запорізькій - 1 загиблий, 1 поранений, у Чернігівській області - 4 загиблих", - йдеться в повідомленні 

Минулої доби росіяни вбили в Україні шість мирних жителів, - ОП 01

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Автор: Марина Макєєва
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