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Минулої доби росіяни вбили в Україні 8 цивільних, ще 21 людина зазнала поранень, - ОП

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наслідки

Найбільше загиблих - у Харківській області.

Про це в Telegram повідомив заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Упродовж минулої доби, 1 жовтня, у Донецькій області – троє загиблих, дев‘ять поранених; у Запорізькій - один загиблий, четверо поранених; у Миколаївській - сім поранених; у Харківській – четверо загиблих, один поранений", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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