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Радники президентів США та Туреччини обговорили підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

салліван

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся у Стамбулі зі спікером та головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому, зустріч відбулася 2 жовтня.

Сторони обговорили подальшу підтримку України перед обличчям агресії Росії, включаючи засудження спроби Росії незаконної анексії української території.

Салліван та Калин також обговорили прогрес щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції.

"Салліван висловив свою вдячність за зусилля Туреччини щодо покращення глобальної продовольчої безпеки шляхом сприяння експорту українського зерна та її дипломатичну роботу щодо забезпечення звільнення українських військовополонених, а також двох американських громадян, утримуваних Росією", - йдеться в повідомленні.

Вони також обговорили питання регіональної безпеки, включаючи підтримку мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном, важливість діалогу та дипломатії для вирішення будь-яких розбіжностей у Східному Середземномор’ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак у Туреччині обговорив гарантії безпеки для України з радником Ердогана Калином та радником Байдена Салліваном

Автор: Богдан Гуньковський
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Невже обійшлось без дєрмака? Дарма з'їздив виходить
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03.10.2022 13:23 Відповісти
Хай Ердоган пильніше слідкує за Босфором, бо ми не знаємо, звідки у пуйла 2 нові підводні човни зʼявилися в Чорному морі.
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03.10.2022 13:24 Відповісти
Схоже, у прихильників миру з ×уйлом - криза жанру.
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03.10.2022 13:50 Відповісти
Посиділи.по-зділи, розійшлись. ППР
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03.10.2022 14:54 Відповісти
 
 