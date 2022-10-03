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КМДА закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

транспорт,карантин,коронавірус,ковід

Влада Києва рекомендує перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що рівень захворюваності стрімко зростає - за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

Також влада Києва закликає вакцинуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
На часі вирішення питання,чи носити протигази з собою,або ЗЗК... маски((( щоу *****...
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03.10.2022 13:39
+6
В Києві вже є люди , які носять маски в публічних місцях і обурення тут ні до чого - це вибір кожноі людини , носити чи не носити !
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03.10.2022 14:29
+4
Це змова, в зароблянні грошей. Хтось через ковід їх втратив, а хтось заробив мільярди.
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03.10.2022 14:50
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Вже бачу людей в масках.
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03.10.2022 13:34 Відповісти
На часі вирішення питання,чи носити протигази з собою,або ЗЗК... маски((( щоу *****...
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03.10.2022 13:39 Відповісти
ты забыл добавить
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03.10.2022 13:57 Відповісти
вот і лукашенка гаваріл шо нєту нікакова кавіда...
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03.10.2022 13:56 Відповісти
И избыточная смертность в 5-10 раз выше, чем даже в близкоконтактируемых европейских странах, где народ привык каждый день в кафешки заходить. На России же свыше миллиона человек погибло из-за такого же игнорирования и первую очередь запрет за закупку файзера и еще там этой модерны, а до появления вакцин полного игнорирования всех правил карантина, которые минимизируют распространение болезни в условиях нехватки медперсонала.

Но конечно коронавирус после передачи от человека к человеку уже слабеет в среднем, новые штаммы не будут таким же опасными и смертельными, а сейчас уже много десятков носителей в цепочке. В сочетании с прививкой можно будет отказаться от масок, но так как всех не привьешь из-за тупости боневтика, который не имеет авторитета провести всеобщую принудительную вакцинацию, а также ряд вещей наподобие кто-то перегрел вакцины, они там все испортились и вместо того, чтобы признать это и выкинуть их, их будут колоть людям, давая им ложную информацию об иммунитете.

Китай сделал коронавирус и успешно с ним боролся до олимпиады или же диверсий от ЦРУ, которые в метро Шанхая и других городов завезли аэрозоль с вирусом и стали распылять перед вентиляцией, чтобы устроить там эпидемию и отвлечь Китай от помощи Кацапстану. Легкореализуемая диверсия, сразу 10000 заболевших, которые до появления симптомов успеют заразить и близких, и коллег по работе, не сразу конечно заразны, но там есть такое окно. И если бы не это, то выбор Китая с нулификацией заражений был бы признан самый успешным, но ЦРУ хорошо потрудилось.
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03.10.2022 15:16 Відповісти
вертаються безтурботні часи...
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03.10.2022 14:01 Відповісти
В Києві вже є люди , які носять маски в публічних місцях і обурення тут ні до чого - це вибір кожноі людини , носити чи не носити !
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03.10.2022 14:29 Відповісти
На форумі дуже багато вірусологів))), а ще любителів теорії змови. Вони просто не встигли, через війну, опублікувати статті в Science на кшталт «Вірусу немає».
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03.10.2022 14:43 Відповісти
Це змова, в зароблянні грошей. Хтось через ковід їх втратив, а хтось заробив мільярди.
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03.10.2022 14:50 Відповісти
Ну досить, не смішно вже (
Слід визнати, що маска - такий собі захист, але вакцинація не завадить (обов'язкова). Здайте аналіз, можливо у вас є набутий імунітет, якщо рівень антитіл високий не вакцинуйтесь.
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03.10.2022 14:59 Відповісти
Так імімунітет втрачаєттся, як кажуть. Саме тому, зеову таки, як кажуть, потрібно вакцинуватися. Я можливо і зворів ще перед війноб, але ж не критично. Ковід вакцини, як і маски, це великі гроші. Вакцини то ще складно виготовляти, а маски, то простіше простого.
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03.10.2022 17:58 Відповісти
Ні, не втрачається, якщо ви періодично «в контакті». Тому у лікарів високий рівень антитіл
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03.10.2022 21:41 Відповісти
Так самі лікарі казали, що втрачається і антитіла з часом втрачаються.
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03.10.2022 22:06 Відповісти
Втрачаються, але якщо особисто ви періодично контактуєте з хворими, при цьому самі можете і не хворіти, то рівень буде високим. Здайте аналіз на рівень антитіл, і буде зрозуміло робити вакцину чи ні. (З часом ковід буденна кшталт сезонного грипу, з кожною мутацією повинен ставати більш заразним, але перебіг хвороби буде легшим)
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03.10.2022 22:33 Відповісти
Обіцяли, що після вакцин, ковід одразу стане легкою простудою.
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03.10.2022 22:43 Відповісти
Не відразу, потрібно декілька циклів мутації вірусу
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03.10.2022 22:51 Відповісти
Вже кілька циклів мутації пройшло.
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03.10.2022 23:05 Відповісти
так отож, бачите, це дозволяє багатьом легковажно ставитися до проблеми. Але так як наслідки індивідуальні і можуть бути значними, краще вакцинуватися (або перевірити рівень антитіл)
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03.10.2022 23:21 Відповісти
Я важко не хворів,ні на кого не кашляю і не чхаю.Як я можу когось інфікувати? Я ж вірус не випромінюю,як радіацію.Коли почалася війна,то вірус практично зник і всіх з лікарень виписали.Значить.би мали значно смерті від вірусу збільшитись,бо самолікування проти ковіду,мало що дає.Те саме,коли почали багатьох мобілізовувати і про засоби захисту від ковіду і вакцинування мова не йшла,значить і там би мали би бути багато смертей,від ковіду,але ж цього не було.
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03.10.2022 23:51 Відповісти
Вразливі групи населення найбільше постраждали в перших хвилях…
Багато імунізовних внаслідок вакцинації або перенесеної хвороби, як от ви.
Зараз вже 2022р.)))
! Вакцинація потрібна. ( якщо дуже не хочеться, перевірити рівень антитіл) або бути готовим перехворіти. Легкий перебіг хвороби не гарантує відсутність значних наслідків у майбутньому, все індивідуально.
Звичайні маски не ефективні.
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04.10.2022 00:00 Відповісти
Я може взагалі не хворів.Я ж не ці питання задавав.Мені особисто зараз вакцина не потрібна.Я сам маю вибирати,що мені краще.
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04.10.2022 00:07 Відповісти
Ключове слово може. Заісно, кожен сам відповідає за свої дії. Нажаль не всі здатні адекватно оцінити ризики, а інколи вони (ризики)непередбачувані.
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04.10.2022 08:42 Відповісти
Значить легка форма.І я коли захворів,навіть кинув курити.Так що в мене все позитивно і немає ніяких побічних ефектів.Ви дайте відповідь на ті питання,які я вище написав.Звісно,якщо вам є що сказати.
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04.10.2022 08:47 Відповісти
Якщо ви ви не хворієте, ви не заразні.
Якщо ви хворієте безсимптомно, ви можете когось заразити.
Кашель і чхання всьго лиш сприяють поширенню хмари крапель на велику відстань, але вони (краплі) виділяються і при звичайній розмові, але відповідно на не велику відстань. Саме через достатньо малий розмір «крапель» звичайна маска малоефективна. Про якийсь рівень захисту можна казати якщо одночасно по дві маски одягнені на обох співрозмовниках (або распіратор класу min. ffp-2).
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04.10.2022 10:27 Відповісти
Не смішно вже давно.
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03.10.2022 18:00 Відповісти
Та я й не припиняв носити маску, особливо в метро! Стільки зарази ходить, а зараз такий час, що хворіти ніколи
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03.10.2022 14:43 Відповісти
Маски то грошей коштують, а окремі люди хочуть заробляти гроші. В моєму містечку, жодного ковідного до недавна не було. Запитаю знайомих працівників лікарні, як там зараз ситуація, по маленьких містах видно добре і важко маніпулювати і завищувати кількість хворих.
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03.10.2022 14:48 Відповісти
Чим більше носите маску, тим більше хворієте. Але, що ідіотам доведеш.
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03.10.2022 17:06 Відповісти
с ковида имеешь Цензор, что так чистишь усиленно, не хорошо очень людей иметь
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03.10.2022 17:50 Відповісти
 
 