КМДА закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Влада Києва рекомендує перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", - йдеться в повідомленні.
У КМДА зазначили, що рівень захворюваності стрімко зростає - за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.
Також влада Києва закликає вакцинуватися.
Топ коментарі
+6 Ейваз
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+6 Amber
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+4 PREDATOR PREDATOR
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Но конечно коронавирус после передачи от человека к человеку уже слабеет в среднем, новые штаммы не будут таким же опасными и смертельными, а сейчас уже много десятков носителей в цепочке. В сочетании с прививкой можно будет отказаться от масок, но так как всех не привьешь из-за тупости боневтика, который не имеет авторитета провести всеобщую принудительную вакцинацию, а также ряд вещей наподобие кто-то перегрел вакцины, они там все испортились и вместо того, чтобы признать это и выкинуть их, их будут колоть людям, давая им ложную информацию об иммунитете.
Китай сделал коронавирус и успешно с ним боролся до олимпиады или же диверсий от ЦРУ, которые в метро Шанхая и других городов завезли аэрозоль с вирусом и стали распылять перед вентиляцией, чтобы устроить там эпидемию и отвлечь Китай от помощи Кацапстану. Легкореализуемая диверсия, сразу 10000 заболевших, которые до появления симптомов успеют заразить и близких, и коллег по работе, не сразу конечно заразны, но там есть такое окно. И если бы не это, то выбор Китая с нулификацией заражений был бы признан самый успешным, но ЦРУ хорошо потрудилось.
Слід визнати, що маска - такий собі захист, але вакцинація не завадить (обов'язкова). Здайте аналіз, можливо у вас є набутий імунітет, якщо рівень антитіл високий не вакцинуйтесь.
Багато імунізовних внаслідок вакцинації або перенесеної хвороби, як от ви.
Зараз вже 2022р.)))
! Вакцинація потрібна. ( якщо дуже не хочеться, перевірити рівень антитіл) або бути готовим перехворіти. Легкий перебіг хвороби не гарантує відсутність значних наслідків у майбутньому, все індивідуально.
Звичайні маски не ефективні.
Якщо ви хворієте безсимптомно, ви можете когось заразити.
Кашель і чхання всьго лиш сприяють поширенню хмари крапель на велику відстань, але вони (краплі) виділяються і при звичайній розмові, але відповідно на не велику відстань. Саме через достатньо малий розмір «крапель» звичайна маска малоефективна. Про якийсь рівень захисту можна казати якщо одночасно по дві маски одягнені на обох співрозмовниках (або распіратор класу min. ffp-2).