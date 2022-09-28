У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Уже наприкінці вересня й на початку жовтня лікарі очікують зростання захворюваності на коронавірус.
Про це повідомив в ефірі телемарафону головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
Насправді за тими прогнозами, які ми робили разом зі сусідньою організацією охорони здоров'я, до кінця вересня й по суті перший тиждень жовтня очікується ще зростання захворюваності", - заявив Кузін.
За словами головного санлікаря, в Україні вже фіксується збільшення до 20% захворюваності на COVID-19. В середньому за тиждень фіксується близько 40-45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіли близько 6 тисяч дітей.
"Ситуація є прогнозовано, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однакову ту саму періодичній й календарний початок. Поступово зростає кількість госпіталізацій й зараз з 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч. Зростає також й кількість тестувань", — додав Кузін.
Також в Україні фіксуються летальні випадки, хоча вони не є частими.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер мавпяча віспа в тренді. Хто перший забадяжить вакцину - той ще цьогоріч навариться.
Але хто не встиг - не переживайте, наступного року запланований хробачий коклюш та медузячий тріпер.
А ковід - то ще може бути вбивається адреналіном...алкоголь теж можна перепалити адреналіном))
що так впевнено заявляєте за ковід???
чи насправді партнери сказали що треба відбити 12 трлн баксів
Чи вже не боліють?
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Навпаки! Зростає кількість тестувань, - зростає кількість "хворих". Пряма взаємозалежність.
Тут доречно буде навести напівжартівливу лікарську сентенцію, - "Цілком здорових людей не існує, - є недообстежені". )))