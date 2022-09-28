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У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

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Уже наприкінці вересня й на початку жовтня лікарі очікують зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив в ефірі телемарафону головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

Насправді за тими прогнозами, які ми робили разом зі сусідньою організацією охорони здоров'я, до кінця вересня й по суті перший тиждень жовтня очікується ще зростання захворюваності", - заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, в Україні вже фіксується збільшення до 20% захворюваності на COVID-19. В середньому за тиждень фіксується близько 40-45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіли близько 6 тисяч дітей.

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"Ситуація є прогнозовано, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однакову ту саму періодичній й календарний початок. Поступово зростає кількість госпіталізацій й зараз з 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч. Зростає також й кількість тестувань", — додав Кузін.

Також в Україні фіксуються летальні випадки, хоча вони не є частими. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Наша пісня гарна й нова...
Тепер мавпяча віспа в тренді. Хто перший забадяжить вакцину - той ще цьогоріч навариться.
Але хто не встиг - не переживайте, наступного року запланований хробачий коклюш та медузячий тріпер.
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28.09.2022 17:43
+9
потім якийсь дохтор про користь +12 у спальні вам на единому каналі розповість...і про папіроси по п'ять баксів за пачку...шоб,блеать,не розслаблялися.
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28.09.2022 17:43
+9
Нема ніякого ковіду і не було. Звичайні різновиди форм грипу. Просто о*уєвші докториська собі добре набили кармани. Забувши сказати людям про адреналовий криз який множить всі проблеми на х10 під тиском страху і смерті.
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28.09.2022 17:56
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І що з того - вже все по цимбалам).
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28.09.2022 17:34 Відповісти
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28.09.2022 17:38 Відповісти
бо електрика на клятому заході втричі дорожче...
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28.09.2022 17:39 Відповісти
Наша пісня гарна й нова...
Тепер мавпяча віспа в тренді. Хто перший забадяжить вакцину - той ще цьогоріч навариться.
Але хто не встиг - не переживайте, наступного року запланований хробачий коклюш та медузячий тріпер.
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28.09.2022 17:43 Відповісти
відкрию секрет - від мавп'ячої віспи захищає вакцина від натуральної віспи
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28.09.2022 17:58 Відповісти
потім якийсь дохтор про користь +12 у спальні вам на единому каналі розповість...і про папіроси по п'ять баксів за пачку...шоб,блеать,не розслаблялися.
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28.09.2022 17:43 Відповісти
есть трех жопый коклюш
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28.09.2022 17:45 Відповісти
Є діючий метод проти ковіду. При появі симптомів, візміть маску, смочить чистим (96%) алкоголем, щоб текло, і одягніть на обличчя. Зробити кілька повних вдохів. Весь ковід згине нафіг. Перевірено на собі і жінці декілька разів.
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28.09.2022 17:54 Відповісти
Нема ніякого ковіду і не було. Звичайні різновиди форм грипу. Просто о*уєвші докториська собі добре набили кармани. Забувши сказати людям про адреналовий криз який множить всі проблеми на х10 під тиском страху і смерті.
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28.09.2022 17:56 Відповісти
Есть.
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28.09.2022 18:00 Відповісти
То для вас він "есть" а для нормальних людей, його нема. Чи ви думаєте, я буду ідіотів слухати? В цьому житті даному вам, нема ніяких правил та законів крім законів фізики. тож йдіть далі моліться і вірте в ковід. Але тримайтеся по далі від адекватних людей.
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28.09.2022 18:12 Відповісти
Моя "нормальна" сусідка уже майже рік дихає через раз після того, як в лікарні ледь вичухалась. Зате не вакцинована.
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28.09.2022 18:18 Відповісти
Насправді за тими прогнозами, які ми робили разом зі сусідньою організацією охорони здоров'я, до кінця вересня й по суті перший тиждень жовтня очікується ще... Джерело: https://censor.net/ua/n3370238
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28.09.2022 18:23 Відповісти
А мій "ненормальний" колега ледь не здох після першого уколу, сімейний лікар побоялася брати гріх на душу і другий укол просто записала.
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28.09.2022 18:57 Відповісти
мені теж розкажіть, бо після цієї фантомної хвороби в меня легені побиті як у чахоточної і ходити не можу...)) а два місяці після реанімації мене ще й кормили з ложки))
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28.09.2022 18:50 Відповісти
Та щось не хочеться. Індивідуальність це окреме питання. Я теж невідомо, що зловив на початку 21ого року і все це в купі зі страхом. Криз при переляку і до могили довести може, не те, що до реанімації. Старша група людей дуже вразливі до таких психологічних прийомів. А де ви останній раз чули, щоб лікар кого заспокоював?
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28.09.2022 19:03 Відповісти
в мене страху не було..просто мої принесли, самі прочхались..а я просто не змогла встати одного разу ранком з ліжка..і за ніч у чахлика невмирущого перетворилась))) швидка все питала скільки місяців я не їла а б'є та зараза як раз по вразливим місцям - займалась бальними танцями - отримай трабли з опорно-руховим апаратом..колись курила - отримай дірки в легенях..
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28.09.2022 19:15 Відповісти
Таку реактивну кахексію ви зловили саме через адреналовий криз. Ви втратили чимало води. Треба потім відновлювати водний баланс та поновлювати запаси вітамінів групи Б. З окрема Б12. Без нього набір маси майже не можливий. Як би біля вас хтось був і заспокоїв, вам би це обійшлося значно легше. Якщо п*єте багато кави, вартувало би
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28.09.2022 19:48 Відповісти
та то було ще у 20 році)
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28.09.2022 19:53 Відповісти
Ну от от, в той час і рівно такого самого горя дістав з тим похуданням. Як для пандемії, все дуже швидко побороли. А під час війни так ковід кудись щез. Та запасів ампул ще полишалося, треба продавати)
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28.09.2022 20:02 Відповісти
Спробую, дякую)

А ковід - то ще може бути вбивається адреналіном...алкоголь теж можна перепалити адреналіном))
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28.09.2022 20:10 Відповісти
Идиот тут только вы. Причем идиот опасный как и все антиваксеры.
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28.09.2022 19:26 Відповісти
Можете вважати як заманеться. Система вас використає як корисного ідіота. Примітивне мислення та образи, це ваш рівень.
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28.09.2022 19:41 Відповісти
Шапочку из фольги надееь, примитивное мышление это как раз вера в конспироЛОХическую чушь.
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28.09.2022 21:57 Відповісти
Юра вивчи людську мову, тоді продовжимо. І це на тобі нажилися, не на мені. З рештою, ти тут так помелом чешеш, і навіть не представився, може ти біолог і маєш якісь аргументи? Роскажи мені яка різниця між гіпоксією при гриппі та гіпоксії при ковіді?
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28.09.2022 22:44 Відповісти
А кроме законов физики есть еще законы биологии, химии и много чего еще. Какое отношение вирус имеет к законам физики, хз.
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28.09.2022 19:28 Відповісти
Як же ж задовбав цей пройдисвіт разом з ляшком!!!
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28.09.2022 17:59 Відповісти
це моніторинг чи у вас барометр в сраці
що так впевнено заявляєте за ковід???
чи насправді партнери сказали що треба відбити 12 трлн баксів
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28.09.2022 18:05 Відповісти
А де статистика про грип та ГРВІ?
Чи вже не боліють?
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28.09.2022 18:18 Відповісти
Поступово зростає кількість госпіталізацій й зараз з 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч. Зростає також й кількість тестувань", - додав Кузін.
***********
Навпаки! Зростає кількість тестувань, - зростає кількість "хворих". Пряма взаємозалежність.

Тут доречно буде навести напівжартівливу лікарську сентенцію, - "Цілком здорових людей не існує, - є недообстежені". )))
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28.09.2022 19:38 Відповісти
Коліть собі самі свої говно-вакцини, експериментатори хренові.
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28.09.2022 21:53 Відповісти
Нахимичили украинцы в биолабораториях, оркоцыд...
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28.09.2022 22:47 Відповісти
 
 