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енергетика (1649) альтернативна енергетика (151) Зелений тариф (91)

"Зелена" генерація має стати головним рушієм післявоєнного відновлення української енергетики, - Циганок

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика

"Зелена" енергетика повинна стати головною у післявоєнній відбудові українського енергетичного сектору.

Про це у коментарі для ExPro повідомила президент Української асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок, передає Цензор.НЕТ.

"Хоч наразі всі проєкти, які вже були на стадії розробки чи будівництва, призупинені, а величезний відсоток тих станцій, що працювали, перебувають на окупованих нині територіях або ж вимушено зупинили свою роботу задля збереження потужностей, "зелена" енергетика повинна стати головною у післявоєнній відбудові української енергетики. Немає іншого більш стійкого шляху", - сказала вона.

Циганок додала, що зараз Європа почала визнавати, що викопне паливо дорівнює нестабільності, а прагнення скоротити залежність від нього тепер ставить країни на шлях до більшої безпеки, в тому числі на фоні значних змін клімату.

"Вторгнення поставило галузь ВДЕ на межу банкрутства. Окупанти розстрілюють чи банально грабують електростанції. Світ не може не бачити залежність між енергетичним шантажем та прямим терором. Попри вплив на зміни клімату саме викопне паливо стало інструментом ведення війни і вбивств", - підкреслила вона.

Також за словами Циганок, поки що Україна не створює умови для розвитку "зеленого" сектору в сучасних умовах війни, тому зараз досить складно уявити притік інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

Він наголосив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Також читайте: НКРЕКП перерахує розмір "зеленого" тарифу відповідно до актуального курсу євро, - інвестори

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
В усьому світі зелена генерація - дотаційна галузь, а в Україні (де ціна на електрику взагалі копійки) вона чомусь стане "головним рушиєм".
Таке відчуття, що хтось 3.14здить.
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03.10.2022 16:53
+12
Стільки помилок у слові "Атомна" (генерація). Неграмотність - зло.
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03.10.2022 17:02
+11
Конечно! Потому что на ней легче всего ********
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03.10.2022 16:57
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В усьому світі зелена генерація - дотаційна галузь, а в Україні (де ціна на електрику взагалі копійки) вона чомусь стане "головним рушиєм".
Таке відчуття, що хтось 3.14здить.
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03.10.2022 16:53 Відповісти
Конечно! Потому что на ней легче всего ********
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03.10.2022 16:57 Відповісти
Знов за рибу гроші.
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03.10.2022 17:00 Відповісти
Поприскайте хтось дихлофосом цю пані і передайте мікрофон військовим.
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03.10.2022 17:00 Відповісти
Да-да! Помним. Потребитель платит 1,68 грн, производителю «зелёной» энергии государство платит 3,81грн/кВт или 5,37 грн/кВт, причём, неважно, сколько «теряется» в наших сетях (а это огромная по меркам ЕС величина). Но если кто-то теряет, то кто-то находит, верно? Теряет бюджет, а находят слуги дьявола, купившие нашу власть.
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03.10.2022 17:01 Відповісти
Стільки помилок у слові "Атомна" (генерація). Неграмотність - зло.
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03.10.2022 17:02 Відповісти
Атомна енергетика - більмо на оці олігархів і не тільки українських, для параші це вапщє катаракта.
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03.10.2022 19:59 Відповісти
" за словами Циганок, поки що Україна не створює умови для розвитку "зеленого" сектору в ******** умовах війни, тому зараз досить складно уявити притік інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ). " - Вообще не хочу уезжать из Крыма отъезжать от зеленых тарифов. Как здесь классно было, душевно, все по-домашнему...
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03.10.2022 17:02 Відповісти
Але не з вашими тарифами, панове любителі нажитись на спекуляції "зеленого армагедону". Післявоєнна країна не витримає такого рівня маржи і спекуляції в зелені енергетиці.
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03.10.2022 17:06 Відповісти
слово зелена-це позор України....
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03.10.2022 17:19 Відповісти
Дозвольте з вами не погодитися.
Не позор, а ганьба.
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03.10.2022 19:53 Відповісти
Та пішли ви на х й зі своїми ахметками Клюєвми і ТД. Думають і далі п здити. Хватить тварі обкрадати державу і народ
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03.10.2022 17:21 Відповісти
Дуже правильна думка, але викладена не у зовсім коректній літературній формі. А може тим .... так і треба, може вони (злодії, лоббісти, шахраї) із зе-енергетикою інакше не розуміють?
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03.10.2022 19:51 Відповісти
Дві новини з Каліфорнії, майже одна за одною:

у Каліфорнії заборонять продавати авто з двигуном внутрішнього згоряння після 2035.

У Каліфорнії попросили власників електричних авто не заряджати їх кілька днів, тому що енергосистема штату не витримує.
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03.10.2022 17:31 Відповісти
И ето та Калифорния где солнце 365 дней в году в отличии от Украины с 177 ( в лучшем случае) солнечными днями в году.
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03.10.2022 17:35 Відповісти
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03.10.2022 21:54 Відповісти
Угомоните уже ету сепарскую мразь кто нибудь. Еще даже война не закончилась а ета гнида уже в предвкушении как продолжит грабить украинцев.
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03.10.2022 17:34 Відповісти
Бред. Пусть себе развивается, на рыночных условиях!! Никакой поддержки государства. Работал в этой отрасли. Николаевская и Херсонская области застроенны "панелями'. Электроэнергию девать некуда!!! Особенно летом и днём. Пусть продают по 1.68!! А не по нынешней схеме 15 евроцентов с обязательной покупкой от государства. Есть станции которым и по 48 центов платят. Сплошная коррупция в наших условиях. Особенно доставляет когда владельцы этих станций продают "зеленую" энергию по 8 грн. а сами подключаются к соседям по 1,68!!! Испания почти обонкротилась из-за зелёного тариыа
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03.10.2022 17:35 Відповісти
Це той зелений тариф, кіловат якого держава закуповує по 5 гривень? (для порівняння собівартість кіловату виробленого на АЕС - 50 копійок). Да, це основа збагачення для власників ВЕСок і СЕСок і збідніння держави.
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03.10.2022 17:38 Відповісти
То власть зеленая, то генерация зеленая.
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03.10.2022 17:41 Відповісти
Ті методи якими зегенерати розвивають альтернативну енергетику фатальні для енергетики і пронизані корупцією.
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03.10.2022 18:04 Відповісти
Асоціація професіоналів довкілля. Цим все сказано. Вже задрали цими рекламними статтями. Скільки Ахметов відлистав?
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03.10.2022 18:58 Відповісти
 
 