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Інженерні системи готові до опалювального сезону на 97%, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

опалення

Готовність до опалювального сезону комунальної інфраструктури (мереж, обладнання) становить приблизно 97%.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні рівень підготовки всіх інженерних систем, мереж, обладнання житлово-комунального господарства складає приблизно 97% в середньому по країні", - зазначив міністр.

За його словами, запаси газу наближаються до 14 млрд кубометрів, запаси вугілля - до 2 млн тонн.

Водночас, додав Чернишов, у деокупованих областях ведеться відновлення об'єктів теплопостачання. Зокрема, активно ведуться роботи в Охтирці, Кременчуці та Чернігові. Міністр заявив, що у цих містах із початку опалювального сезону тепло буде постачатися. Крім того, Кабмін нещодавно виділив кошти для відновлення ТЕЦ-3 у Харкові.

Чернишов також зауважив, що зараз фахівці шукають можливість відновити газопостачання на підконтрольну уряду частину Донеччини. Однак мешканцям тих громад, де не вдасться забезпечити централізоване теплопостачання, він радить евакуйовуватися.

Міністр наголосив, що кожна область розробила плани реагування на надзвичайні ситуації під час опалювального сезону.

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Автор: Богдан Гуньковський
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до першої рашиської ракети....

а вони будуть, особливо під час морозів.
від цього можна чекати чого завгодно

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03.10.2022 17:10 Відповісти
а ППО закатане в асвальт

Веселится и ликует весь народ!
На асвальте, на асвальте...

композитор Глинка "Асвальто-попутная" ... в спину
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03.10.2022 18:03 Відповісти
Пане Чернишов,ви фантазер або брехун!
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03.10.2022 17:11 Відповісти
Енергоаудит багатоповерхівок провели ?Зовнішні стіни утеплили ? Вікна поміняли ? ІТП з погодними регуляторами тепла змонтували ? Труби подачі теплоносія замінили на попередньо утеплені ? Хоча б пружини на вхідні двері навісили ? Скільки грошей закладали в державному бюджеті на "теплі кредити" за останні три роки ? По 200 млн.грн. щорічно , а на дороги по 150 млрд.грн. щорічно ?
То так і треба писати :"Готовність до обігріву космоса складає 97% ."
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03.10.2022 17:55 Відповісти
Узаконить отказ от центрального отопления, как это было при Ющенко в 2005 году. Чтобы каждый платил за себя.
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03.10.2022 18:35 Відповісти
 
 