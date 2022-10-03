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Повідомлено про підозру пропагандисту окупаційного телеканалу "Луганськ 24", - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Журналісту та телеведучому пропагандистського телеканалу "ЛНР" повідомлено про підозру у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну мешканець Луганська у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування. Проросійський пропагандист є "обличчям" телеканалу "Луганськ 24" так званої "державної телевізійної радіомовної компанії ЛНР" та здійснює безпосередній вплив на його інформаційну політику". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік працює ведучим програм антиукраїнського характеру, а також бере участь в радіоефірах пропагандистської програми. У своїх матеріалах поширює дезінформацію та виправдовує злочини російської армії проти мирного населення.

Так звана "ДТРК ЛНР" підпорядковується "міністерству зв’язку" окупаційної адміністрації РФ. Її діяльність спрямована на дискредитацію української влади та Збройних Сил України.

Також читайте: У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція

Автор: Богдан Гуньковський
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ВСУ вошли в Луганскую область - орки признают
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03.10.2022 17:22 Відповісти
Вiд цiеi тварини шкоди бiльше нiж вiд ворожого солдата , промивають мiзки та зомбують людей
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03.10.2022 17:28 Відповісти
к сожалению промивають мiзки та зомбують людей не только там, вы понимаете о ком я (73)
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03.10.2022 17:37 Відповісти
так ці 73 розподілені яскраво територіально - якраз туди, на схід/південь якнайбільше!
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03.10.2022 17:45 Відповісти
Після роботи цих пропагандистів всіх мешканців деокупованих територій східних та південих областей (включно з Харківською областю, з Харковом в т.ч.) потрібно надовго, років на десять, полишати якщо не громадянства, то, принаймі, активного і пасивного виборчих прав. Як вийняток - лише УБД залишити ці права (хоча би тому, що вони воюють поруч з громадянами патріотичної України; чомусь таки й навчаються). Повертати ці права лише після здачі відповідних екзаменів.
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03.10.2022 17:44 Відповісти
А пропагандистам 1+1 коли вручать підозри?
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03.10.2022 18:53 Відповісти
 
 