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Понад 54 тисячі українців виїхали до Ірландії з початку війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

За останніми даними Центрального статистичного управління, до 25 вересня до Ірландії прибула 54 771 особа з України. За попередній тиждень прибуло понад 1000 осіб.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ

Усім українцям були видані персональні номери державних служб (PPSN) відповідно до директиви про тимчасовий захист.

46% складають жінки у віці 20 років і старше. 35% - це діти та підлітки до 19 років. 

Найбільший відсоток прибулих, загалом 19 121 особа, були віднесені до категорії "один з батьків з дітьми" відповідно до класифікації родинних зв'язків, що використовується.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Вражаючі цифри, враховуючи, що кількість населення Ірландії на рівні Києва. В цих українців є смак, обрали одну з найкомфортніших країн світу
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03.10.2022 17:32
+3
Тобто 19% це здорові чоловіки що підпадають під мобілізацію ?
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03.10.2022 17:35
+3
54 тис.врятованих життів.Велика дяка Ірландії за допомогу та прихисток.
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03.10.2022 17:36
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Дешева робоча сила...ізбіратєлі януковіча і зільонського...
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03.10.2022 17:32 Відповісти
В Україні ,вона типу охреніть як високооплачувана була.
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03.10.2022 17:38 Відповісти
як ******* олигархи говорити " раб сила". Только вдома платят мизер, а в Европе норм. Но вы все рабы если работаете не нас. У нас за копейки Люди, вы высоко уважаемые болваны в мыслях
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03.10.2022 18:42 Відповісти
Вражаючі цифри, враховуючи, що кількість населення Ірландії на рівні Києва. В цих українців є смак, обрали одну з найкомфортніших країн світу
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03.10.2022 17:32 Відповісти
Цікаво як вони туди потрапили. Ірландія не в шенгені. Я коли туди їхав з України, довелося зібрати величезну купу бумажок. В мене на той час шенген на пʼять (чи три, не памʼятаю вже. той, що найдовший) років був, а Ірландія дала візу рівно на 5 (пʼять **********) днів, чітко на скільки було відрядження і жодним днем більше.
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03.10.2022 17:43 Відповісти
За 5 дней Гиннесом можно напиться от пуза,так что все норм,другие тоже хотели
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03.10.2022 17:52 Відповісти
Ми там ірландський сідр споживали. Називався Balmers. Я не великий фанат Гінеса. Хоча те, що розливали в місцевому пабі мені здалося смачнішим, ніж те, що було в Києві в пляшках (воно зрозуміло).
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03.10.2022 18:12 Відповісти
Так після початку війни Ірландія запровадила ж безвізовий режим
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03.10.2022 18:05 Відповісти
О! Крутяк.
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03.10.2022 18:14 Відповісти
Тобто 19% це здорові чоловіки що підпадають під мобілізацію ?
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03.10.2022 17:35 Відповісти
А сколько там ухилянтов надо подсчитать.
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03.10.2022 17:36 Відповісти
54 тис.врятованих життів.Велика дяка Ірландії за допомогу та прихисток.
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03.10.2022 17:36 Відповісти
А туристів з областей де військдій не було,також варто харчувати за рахунок платників податків?
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03.10.2022 17:55 Відповісти
Я раз був в Дубліні на початку весни. В мене було відчуття, що я потрапив в казку. Дуже красиво було. А ще там якщо на метро доїхати до Дан Лері (хоча місцеві кажуть Дан Лірі), там здоровенний пірс, який на декілька кілометрів заходить в море. Дуже красиво і затишно. І зовсім не обісрано (було). Трініті коледж з парком дуже красивий. Там якраз тоді цвіли дерева - вишні та яблуні.
Шоб біженці добралися туди в більш спокіний час - отримали б купу задоволення. Хоча може і зараз там досить не погано.
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03.10.2022 17:39 Відповісти
порадуємось за бувших співвітчизниЦЬ, що влаштували своє життя у нормальній країні!
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03.10.2022 18:11 Відповісти
да ладно. Выжмут их оттуда как только войне конец. Но есть хитрые - находят любовников и мужей. Одна наша семью развалила, а там дети, репортаж был.
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03.10.2022 18:16 Відповісти
там дві третини з областей де не було війни, типу з ужгородсько-мукачівських котлів. А якщо серйозно то ця країна опустіє наполовину після війни
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03.10.2022 18:21 Відповісти
Від війни тікало до Ірландії відсотків 20... Інші поїхали шукати роботу, халяву і багатого нареченого...
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03.10.2022 20:25 Відповісти
Из них 90% убежало из фронтового Львова, Ривного и Черновцов. Притом свои квартиры в Украине не забывают сдавать за неплохие денежки.
Лично знаю таких. Работу не ищут и не собираются, все есть, + еще штука баксов с квартиры во Львове капает, живут в свое удовольствие.
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03.10.2022 22:19 Відповісти
Був в Ірландії дуже давно. Монетки якісь з рибками маю але ліньки дивитися в скринці як звуться. Пиво пам'ятаю, та куплені черевики хендмейд на вигляд наче сокирою зроблені, але викинуті років через 12 ще цілими. Бо вже несила їх було носити. Але дуже цупкі.
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03.10.2022 22:49 Відповісти
 
 