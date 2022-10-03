Понад 54 тисячі українців виїхали до Ірландії з початку війни
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За останніми даними Центрального статистичного управління, до 25 вересня до Ірландії прибула 54 771 особа з України. За попередній тиждень прибуло понад 1000 осіб.
Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Усім українцям були видані персональні номери державних служб (PPSN) відповідно до директиви про тимчасовий захист.
46% складають жінки у віці 20 років і старше. 35% - це діти та підлітки до 19 років.
Найбільший відсоток прибулих, загалом 19 121 особа, були віднесені до категорії "один з батьків з дітьми" відповідно до класифікації родинних зв'язків, що використовується.
Топ коментарі
+5 No Name 05b46250
показати весь коментар03.10.2022 17:32
+3 Dmitriy Kosianchuk
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+3 Алексей 71bee35c
показати весь коментар03.10.2022 17:36
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Шоб біженці добралися туди в більш спокіний час - отримали б купу задоволення. Хоча може і зараз там досить не погано.
Лично знаю таких. Работу не ищут и не собираются, все есть, + еще штука баксов с квартиры во Львове капает, живут в свое удовольствие.