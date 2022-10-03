Понад 54 тисячі українців виїхали до Ірландії з початку війни

За останніми даними Центрального статистичного управління, до 25 вересня до Ірландії прибула 54 771 особа з України. За попередній тиждень прибуло понад 1000 осіб.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Усім українцям були видані персональні номери державних служб (PPSN) відповідно до директиви про тимчасовий захист.

46% складають жінки у віці 20 років і старше. 35% - це діти та підлітки до 19 років.

Найбільший відсоток прибулих, загалом 19 121 особа, були віднесені до категорії "один з батьків з дітьми" відповідно до класифікації родинних зв'язків, що використовується.

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