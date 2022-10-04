Мобілізація ще більше підірве російську економіку, - Politico

Безладна мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним, має величезні наслідки для економіки Росії – вона спричинить відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях, і в Москви немає плану дій на цей випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Зазначається, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну. Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тисяч резервістів, але з моменту його заяви близько 360 тисяч осіб уже виїхали, зокрема, до Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.

Чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатні і працездатного віку - і їхній від'їзд є величезною втратою для ЗС РФ. Але і мобілізація, і від'їзд такої кількості чоловіків, принаймні не меншої, ніж призовники, створять іншу проблему - відсутність кваліфікованих працівників у всіх галузях. Зазначається, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну.

Наприклад, Швеція і Фінляндія вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.

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