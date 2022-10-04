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Мобілізація ще більше підірве російську економіку, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,армія,мобілізація,примува

Безладна мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним, має величезні наслідки для економіки Росії – вона спричинить відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях, і в Москви немає плану дій на цей випадок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Зазначається, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну. Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тисяч резервістів, але з моменту його заяви близько 360 тисяч осіб уже виїхали, зокрема, до Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.

Чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатні і працездатного віку - і їхній від'їзд є величезною втратою для ЗС РФ. Але і мобілізація, і від'їзд такої кількості чоловіків, принаймні не меншої, ніж призовники, створять іншу проблему - відсутність кваліфікованих працівників у всіх галузях. Зазначається, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну.

Наприклад, Швеція і Фінляндія вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.

Також читайте: У Москві ухилянтів від мобілізації знаходять за допомогою камер відеоспостереження

Автор: Наталя Джума
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Про яку економіку, можливо говорити в країні, яка не має можливості виготовляти туалетний папір....
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04.10.2022 07:43 Відповісти
Унітазів - НЕТ, папір -НЕТ, питання - ну ви зрозуміли
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04.10.2022 08:18 Відповісти
Цвяхі навіть. Нема буде чим дерев'яний сортір зібрати.
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04.10.2022 08:19 Відповісти
Бесславные ублюдки России: они жалуются на амуницию, но готовы убивать украинцев.
Ни одно видео от мобилизованных россии или "политических дезертиров" не содержит информации "мы не хотим убивать украинцев, мы против путина и войны", там на скрепных болотах стоит ной и вой "не такое снаряжение, нужно самим покупать, это дорого, вдруг не окупится, нас не учат убивать, нет подготовки"…

"Это все окупится, братаны, главное, быть внимательным".

"Собрать снарягу стоит 60-80000 рублей, это минимум вариант, лайт, так сказать, если по нормалюхе, то 120000 потянет, мой брательник привез техники и бабосов на пару лямов из укропии".

"Зачем покупать что-то, лучше снимать с убитых укропов, у них все натовское, импортное, качественное".

"Если двинем ближе к Польше, то вообще в шоколаде будем, а там и Берлин".

"Раньше без касок и броников воевали и ничего"…



Они все понимают, они все поддерживают войну и путина. Они считают прибыль, которую могут получить мародеря и убивая. Да, со ржавым автоматом. Да, многие из них смешная пьянь. Да, многие из них слабы, трусоваты, не обучены, и даже не смогут убить.

Но, их будет не 300 000, а 1-3 миллиона. Они будут ползти по своим павшим товарищам, снимать с них снарягу и вычищать их карманы, потому что все это будет ради цели: убивать и разграбить Украину.
О.Степова
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04.10.2022 08:00 Відповісти
Все вірно ...
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04.10.2022 08:49 Відповісти
Пограбить уже не удастся. Это сначала они всё разграбили, теперь если грабить то только своих.
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04.10.2022 08:54 Відповісти
Третину рос економіки створюють Москва та Петербург, от ці два міста можливо і постраждають фінансово бо живляться з усієї раши... усі інші як були в дупі так там і залишаться. Рос економіка завязана на експорті енергоносіів та серовини отриманої за допомогою енергоносіів. тіж кольорові метали, але кошти від експорту не попадають у регіони, а осідають у кремлі та йдуть на політичні авантюри кремля... тому чекати економічного колапсу не варто, тільки морально психологічний стан може пробити російське дно... як це вже і було в історіі.
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04.10.2022 08:10 Відповісти
В России главное это моногорода и заводы. Они финансируются на дотациях с бюджета. И теперь у них не будет денег. Это огромный удар по России как образованию. Москва и Питер это рак и щука, которые тянут в разные стороны и теперь у них исчезнет якорь.
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04.10.2022 08:56 Відповісти
Найкращі санкції це ракетні удари.
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04.10.2022 09:10 Відповісти
 
 