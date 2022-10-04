Мобілізація ще більше підірве російську економіку, - Politico
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Безладна мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним, має величезні наслідки для економіки Росії – вона спричинить відсутність кваліфікованих робітників у всіх галузях, і в Москви немає плану дій на цей випадок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Зазначається, що чим більше чоловіків Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну. Путін цілком може досягти успіху в мобілізації 300 тисяч резервістів, але з моменту його заяви близько 360 тисяч осіб уже виїхали, зокрема, до Грузії та Казахстану, щоб уникнути призову.
Чоловіки, які зараз залишають Росію, працездатні і працездатного віку - і їхній від'їзд є величезною втратою для ЗС РФ. Але і мобілізація, і від'їзд такої кількості чоловіків, принаймні не меншої, ніж призовники, створять іншу проблему - відсутність кваліфікованих працівників у всіх галузях. Зазначається, що в РФ немає системи забезпечення безперервності життя суспільства у воєнний час. І немає достатньої кількості жінок, які могли б швидко зайняти місця чоловіків, які залишили країну.
Наприклад, Швеція і Фінляндія вже давно мають докладні плани того, як зберегти функціонування суспільства в разі війни.
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Ни одно видео от мобилизованных россии или "политических дезертиров" не содержит информации "мы не хотим убивать украинцев, мы против путина и войны", там на скрепных болотах стоит ной и вой "не такое снаряжение, нужно самим покупать, это дорого, вдруг не окупится, нас не учат убивать, нет подготовки"…
"Это все окупится, братаны, главное, быть внимательным".
"Собрать снарягу стоит 60-80000 рублей, это минимум вариант, лайт, так сказать, если по нормалюхе, то 120000 потянет, мой брательник привез техники и бабосов на пару лямов из укропии".
"Зачем покупать что-то, лучше снимать с убитых укропов, у них все натовское, импортное, качественное".
"Если двинем ближе к Польше, то вообще в шоколаде будем, а там и Берлин".
"Раньше без касок и броников воевали и ничего"…
Они все понимают, они все поддерживают войну и путина. Они считают прибыль, которую могут получить мародеря и убивая. Да, со ржавым автоматом. Да, многие из них смешная пьянь. Да, многие из них слабы, трусоваты, не обучены, и даже не смогут убить.
Но, их будет не 300 000, а 1-3 миллиона. Они будут ползти по своим павшим товарищам, снимать с них снарягу и вычищать их карманы, потому что все это будет ради цели: убивать и разграбить Украину.
О.Степова