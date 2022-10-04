УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15444 відвідувача онлайн
Новини Економіка
986 7
санкції (6850) ДБР (2565)

ДБР пропонує запровадити санкції проти ще 200 російських компаній та громадян

Новини Цензор.НЕТ Економіка

дбр

Державне бюро розслідувань разом з іншими правоохоронними органами активно працює над пошуком та арештом російських активів в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки тих, які належать російським структурам або громадянам", - зазначили в Бюро.

На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів про винесення на розгляд РНБО рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій проти компаній та осіб. Серед них:

  • ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому");
  • ТОВ "Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат";
  • ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера";
  • ПАТ "Пентопак";
  • ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російською АТ "Невська Косметика");
  • ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" (засновник - російська "Татнєфть");
  • ТОВ "Полтава-Капітал";
  • ТОВ "Харків-Капітал" та інші юридичні особи та окремі діячі.

До слова, ще раніше за матеріалами ДБР Рада нацбезпеки ухвалила рішення щодо вилучення активів деяких російських компаній або на них вже накладено відповідні санкції.

"Робота із пошуку російського майна та активів триває", - додали у ДБР.

Також читайте: Посли ЄС у понеділок не змогли затвердити нові санкції проти РФ, - Йозвяк

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого проти 200? Чим вони гірші зв інших? 🤔 Чому не можна одразу проти всіх? Задоволення розтяґуємо? (насправді розтягуємо торги).
показати весь коментар
04.10.2022 07:51 Відповісти
Наспрвді, виникає думка, що дбр на цьому заробляє відкати. Іншої логіки не проглядається. А якщо згадати зраду з клінгстонами і єрмака, і його папу, і Оман, то просто срака.
показати весь коментар
04.10.2022 08:00 Відповісти
А заарештувати Медведчуківські маєтки І банківські рахунки не пробували? А то ось Медведчука віддали Росії і тут же прибігли його юристи, будинки та землі Марченка забирати, взагалі якийсь сюр. Не здивуюся, якщо йому ще у Верховній раді зарплату депутата платять досі.
показати весь коментар
04.10.2022 07:52 Відповісти
Львова звільніть та посадіть тих хто вчора голосував
показати весь коментар
04.10.2022 07:54 Відповісти
Как говорил мой бывший начальник - сам придумал, сам ************. В армии и того хуже
показати весь коментар
04.10.2022 07:57 Відповісти
Наша армія і народ намагаються визволитися від росії,а чиновницьке кодло живе в своє задоволення.Може потрібно їм платити зарплату від виробітку і ефективності
показати весь коментар
04.10.2022 08:57 Відповісти
А за д'єрмаків-татарових коли візьметеся?!! Чи ''етадругоє''!!!
показати весь коментар
15.02.2023 09:47 Відповісти
 
 