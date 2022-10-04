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Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск відповів Володимиру Зеленському стосовно його ставлення до України і зазначив що SpaceX продовжує фінансово її підтримувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - зазначив Маск.

Також гендиректор компанії Tesla, зазначив що SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу проти збройної агресії Росії.

"Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні приблизно 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну.
Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі", - вважає Маск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера

Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
"Геній" дурніший ніж я думав
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04.10.2022 08:01
+43
Це особиста думка Елона Маска.
Кожна людина має право на свою думку, але й не забуватимемо, що талант до підприємництва це не синонім мудрості
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04.10.2022 08:02
+39
Маск делай то что делаешь и не лезь туда где ты никуя не смыслишь. У нас есть ЗСУ и не победимый народ Украины.
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04.10.2022 08:03
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Зазвичай коли ніхто пише так багато це не від великого розуму))) а ось у розумного Маска усе набагато простіше як у твоєму маразматичному опусі)) час у Маска дуже дорогий тому він не витрачає його на вивчення історії расєї та України аби хоч щось зрозуміти, він просто файно живе і хоче максимально довго так файно жити...
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04.10.2022 10:23 Відповісти
Ой вибачайте пане!) Забагато літер для вашого шляхетного мозку?)) Цікаво, а що ж ваше благородіє, з таким-то визначним статусом і таким дорогим власним часом забуло у комментах на цензорі? Чи просто пан визначний філософ-письменник коментарного жанру зі світовим ім'ям і його номінують на пулітцерівську премію за кожен коментар?
Не твоє саулячо-гудманівське діло хто я і як витрачаю свій вільний час. Своїми справами займайся.
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04.10.2022 10:50 Відповісти
Тільки не вибачайся, москальський недоумку))) ти не винен у тому що маєш днк ханте-мансі)) тицяй далі по клаві своїм москальським пісьонишом)) твоя аудититорія зачекалася твоїх свіженьких марсианських роздумів про всесвіт...)))
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04.10.2022 12:05 Відповісти
Ой красно дякую, Пане! Це така велика честь для мого "пісьониша" - бути музою для Вашої неповторної творчості. Напевно цим останнім коментом ви вже заробили собі десятий мільярд долярів остаточно довівши всьому світові, що я - ніхто, а Ви - сонцесяйна надістота! Боже, Ви навіть не уявляєте як ви ощасливили моє убоге ДНК.
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04.10.2022 12:25 Відповісти
Не має за що дякувати, пісьониш, завжди радий прийти на допомогу власникам неабиякого днк або зайвої хромосоми, це звичайно не рятування людства на інших планетах))) але у вашому надскладному випадку троха допомагає...))
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04.10.2022 12:44 Відповісти
Навзаєм
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04.10.2022 13:21 Відповісти
В мене до вас запитання - ви хоч трохи розбираєтесь в космонавтиці? Якщо ні то вам буде цікаво дізнатися що при ********* розвитку технологій колонізація космосу так як це уявляють такі авторитети як Роберт Зубрін, Базз Олдрін неможлива. Мало того що нема технологій ( визнаю для дослідних місій технології є але для масової колонізації вони не підходять ) так у нас немає данних про Марс які необхідні щоб там проживати а не просто проводити дослідження . Про проблеми европейских колоністів ніколи не чули а вони були - а тут проблеми (які будуть ) і які прийдеться вирішувати виростуть на порядки.
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04.10.2022 10:49 Відповісти
"В мене до вас запитання - ви хоч трохи розбираєтесь в космонавтиці?"
Ага, розбираюсь)) І так, знаю що неможливо. Знаю що нема достатньої кількості і якості технологій. Майже точно так як не було технологій для висадки на Місяць у 50-х роках 20 століття. І як не було технологій ракет повторного використання у нульових роках 21 століття. А от ідеологи вже були. Зубрін і Олдрін просто були тими хто запалив у Маска драйв (не дивлячись на те що потім обидва обсирали його ідеї, але це природньо, він і сам деякі свої ідеї на смітник викинув). І для чого на вашу думку потрібні дослідні місії? Щоб виявляти ризики. А вже для усунення/мінімізації виявлених ризиків розробляють технології. А щодо колоністів і їх проблем... дивно бачити як ви наводите очевидно успішний приклад колонізації (тут я не маю на увазі пригноблення корінних народів) намагаючись при цьому сказати що колонізація немає сенсу. Коротше, якщо у людства не буде нових проблем для вирішення, то не буде і нових технологій, не буде нових технологій - не буде нових ресурсних баз, не буде нових ресурсних баз - людство зжере ті ресурси на яких сидить, впаде в стагнацію, а далі голод, війни все як по прописам...
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04.10.2022 11:26 Відповісти
" І як не було технологій ракет повторного використання у нульових роках 21 століття" - ви це серйозно якщо так навіть не знаю що сказати, технології для цього вже як пів століття є а те що Маску вдалося реалізувати це недавно пояснити можна багатьма факторами як до прикладу здешевлення точніше збільшення потужності компютерів і зменшення їх розмірів на порядки ( Cray 2 мав швидкодію 1Gflops при вазі з тонну і споживанням в кіловати - на сьогодні самий дешевий смартфон переважає Cray 2 ). Щодо успішної колонізації - порівнювати колонізацію деяких територій нашої планети з колонізацією Марса наприклад це як порівняти кругле з теплим, проблема колонізації космосу при теперішньому розвитку технологій це те саме що в 60 р на базі існуючих на той час технологій створити аналог ********* Інтернету - на це підуть колосальні ресурси і скористатися ним зможуть одиниці. На жаль поки ми використовуємо хімічні реактивні двигуни для польотів в космос ніякі великі проекти будуть неможливі або будуть занадто вартісні.
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04.10.2022 12:17 Відповісти
От ви й самі відповіли на своє запитання. Ці "багато факторів" якими ви пояснюєте успіх Маска (у т.ч. обчислювальні технології) і є тими технологічними інкрементами якими людство приросло з часів Гагаріна, і саме їх відсутність не дозволяла Корольову та фон Брауну робити багаторазові ракети.

"На жаль поки ми використовуємо хімічні реактивні двигуни..."
DARPA і NASA вже шукають підрядників на створення ядерної силової установки
Бачте? Люди не сидять на дупі рівно! Все не так вже й погано. На Марс ми може й не злітаємо за нашого зрілого життя, а от на Місяць рочків через 30-40 може й будуть регулярні рейси...Якщо будемо поводитись гарно як вид і не розфігачимо все ядером як мавпи кончені))
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04.10.2022 12:59 Відповісти
По перше я писав про 50 а не 60 чи 70 років, по друге навіть з технологіями які були 50 років тому ракети багаторазового використання можна було зробити і я маю на увазі саме варіант який використовує Маск. Якби Маск реалізував проект космічного літака з прямоточно - повітряним двигуном чи одноступінчату ракету це було б проривом в космонавтиці. А щодо атомного двигуна навіть не варто було це писати бо цим ви показали що в космонавтиці ви розбираєтесь але виходить у вас не дуже - цей тип двигуна збираються використовувати в відкритому космосі а не для виведеня вантажів в космос з поверхні землі. До речі я вірю що створити атомний двигун для польотів з поверхні Землі можна але коли це зроблять хз - проблема в тому що потрібні двигуни на інших фізичних принципах або компактні потужні джерела енергії наприклад для плазмових двигунів.
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04.10.2022 13:29 Відповісти
Я просто писав про "нульові роки", ви сказали що технології півстоліття як є. Я просто подумав що ви від нульовіх 50 років відраховували)) Але 50-70 то не суть. Суть у тому що і у 80-х і у 90-х намагались зробити багаторазову систему, і в США і у совку. Але виходило не дуже. Скоріше навіть дуже не виходило. Це якщо ми беремо до уваги реалізовані проекти а не "паперові". І з чого ви вирішили що я не знаю як планується використовувати ЯРД? Я тут прямо десь декларував що мені зовсім невідомо що таке питомий імпульс двигуна? Звідки така зверхність? Мені теж не дуже подобаються "хімічні" ракетоносії як засіб виведення корисного навантаження на орбіту у довгостроковій перспективі. Skylon це звичайно вибір шляхти. Але прототип вони ніяк видати нагора не можуть. А Маск шоч шось робить і ціну за виведений кг у космос вже хоч якусь реалістичну пропонує. Так що як на мене поки нам світить із раціональних варіантів тільки спарка Старшип як орбітальний ліфт для виводу у космос/спуску корисного навантаження + трансорбітальні кораблі на ЯРД. Але це поки.

PS Петлі Лофстрома не пропонувати
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04.10.2022 14:39 Відповісти
За петлю Лофстрома вам респект і моє вибачення - був неправий щодо вас. Щодо невдалих спроб створити багаторазові системи - взагалі така система була створена SpaceShutl ( я не жартую в човнику тільки бак був одноразовий при бажані і його могли зробити багаторазовим). Якби дійсно була така потреба все б зробили - вибачайте але Сатурн з Аполоном менш ніж за десятиліття довели до розуму. Щодо Маска коли в тебе є доступ до технологій і матеріалів яких колись не було і про які навіть уяви не мали" а що так можна було" ( читав колись книжку про майбутне комютерних технологій книжка 60 років або початку 70 - про YouTube там нічого не було) плюс знання і досвід попередників помножене на бажання заробити і напевно нетрадиційний підхід до використання звичайних речей нетрадиційним чином який на диво інколи приносить користь .
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04.10.2022 18:34 Відповісти
А вот интересно. Если бы другу гения-планокура оторвало кацапской миной ступню, если бы его тетке под ноль разбили ее дом, если бы бандюганы из дыныры отжали его бизнес , он бы по прежнему блеял про мир с кацапней?
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04.10.2022 09:07 Відповісти
Шо очікувать від людини ,яка ніколи не куштувала сала?! "За мір во всьом мірє"? Якщо в "мірє2 не буде України, то нащо нам такий "мір"?
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04.10.2022 09:08 Відповісти
Мене цікавить відповідь на таке питання - хто вклав в голову Маска вологі мрії х*йла про пункти мирного договору!? Людина-смс Абрамович?
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04.10.2022 09:13 Відповісти
В віину таке говорити западло . рашка в захваті .
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04.10.2022 09:13 Відповісти
Человеку свойственно ошибаться.
Я бы не разбрасывался дерьмом в сторону Маска. Человек не компетентен в данном вопросе и свет от его ошибок не перевернётся.Я тоже когда-то разочаровался в Роджере Воторсе, но люди имеют право ошибаться. Глупец тот,кто не меняет своего мнения.
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04.10.2022 09:15 Відповісти
Але він є одним із лідером думок у світі, а якщо всі такі лідери почнуть так "помилятися"?! Те що йому срати на українців це одне, але говорити про це в голос таким людям не можна!
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04.10.2022 09:30 Відповісти
Не насрати. Він якраз за Україну. Але з іншої сторони планети важко робити правильні висновки. То як ВарКрафт грати. Я б так, або так зробив.
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04.10.2022 10:04 Відповісти
Можно полагать что и "на старуху бывает проруха", поживем- увидим что и как он дальше "запоёт".
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04.10.2022 09:58 Відповісти
це не аккаунт Маска зламали, це самого Маска кацапи хакнули.
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04.10.2022 09:22 Відповісти
Гроші ******* тишу. Маск подібний на ворону, якому кацапи підкинули кусок сиру, через фсб-ного інвестора.
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04.10.2022 09:25 Відповісти
а тим часом Маск запускає кацапку до МКС
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04.10.2022 09:26 Відповісти
пригласите его в бучу изюм глядишь и протрезвеет
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04.10.2022 09:32 Відповісти
Дурню сморозил. Это всё равно, если б Мексика отжала у США Техас и близлежащие штаты. Я не думаю, шо тогда Маск будет предлагать провести им рехверендум под надзором ООН.
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04.10.2022 09:33 Відповісти
Он морозит многое но он не политик ....и честно все кому не лень начали себе накручивать пиар((((
Реали не изменить хотели бы отдать Украину никто бы не давал оружие и не помогал!
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04.10.2022 09:44 Відповісти
Тут как посмотреть. Отдали бы Украину и рашка б вобще берега потеряла. Кацапы б тогда уверовали бы в свою безнаказанность и попёрли бы с оружием дальше. И так и будет, если Запад прогнётся на ядерный шантаж и не ответит кацапне ударом на удар
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04.10.2022 12:08 Відповісти
Хто на цьому тільки не пропіарився...
Люди світу Подоляку відписав під цим що вони і вся влада шахраї в Україні.
Притула зібрав 1 Міл....під цим на якісь книги тепер просвітницьки для Маска
Америчани в шоці від наглості українських неадекватних політиків враховуючи що америка льє в Україну гроші

Цей світ на Зе йо....нувся
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04.10.2022 09:43 Відповісти
Ілон Маск народився та прожив до 17 років в Преторії ЮАР за часів апартеїду, навчався в школі для білих. Закони про сегрегацію мабуть йому подобались і сформували його світогляд. Говорячи про Крим він навіть не згадав корінний народ кримських татар, а лише те, що Крим завоювали росіяни і тому він повинен належати їм. Точнісінько як в його рідній ЮАР білі люди загнали чорношкірих в бантустани і випускали їх звідти тільки по перепусткам. На жаль люди геніальні в якійсь одній сфері мають досить обмежений світогляд. Це той випадок коли краще жувати ніж говорити. Крім того, імперія рaшиzтів має бути зруйнована.
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04.10.2022 09:43 Відповісти
Коли білі там керували,то країна була розвинена.А зараз там замість розвитку,багатоповерхові будинки,вибачте на слові,набиті лайном і дуже багато інфікованих снідом.Країна стала сміттєвим баком.
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04.10.2022 09:47 Відповісти
Ваші мишлення-крок назад.Іншими словами -імперскість.З чого ви вирішили,що можете прийти в іншу країну,колонізувати її і на ваш особистий погляд розвивати цю саму країну.І з чого ви вирішили що їм тоді було краще а ніж зараз.
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04.10.2022 10:45 Відповісти
Без цього би розвиненої цивілізації не було.
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04.10.2022 10:47 Відповісти
Без колонізації?
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04.10.2022 10:49 Відповісти
Так.
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04.10.2022 11:11 Відповісти
Ну чомусь зараз з подібних країн,масово їдуть в Європу,значить їм гірше.
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04.10.2022 10:49 Відповісти
Ви путаєтеся в своїх думках.Одна справа коли люди тягнуться до кращого життя.А друга справа,коли хтось вводить свої війська в іншу країну,ставить там свою владу,встановлює свої правила,бо рахує що так буде краще.Робить з тих людей рабів.??????Ви підтримуєте війну московії проти України?
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04.10.2022 10:58 Відповісти
Я нічого не плутаю.Їм дали свободу і залишили всю інфраструктуру.То чому вони шукають кращого життя? В нас ситуація інша.До нас прийшов ворог,який все нищить.Коли європейці колонізували Африку,то країн там не було і науки не було і медицини не було,був первісно общинний лад,або взагалі безлюдна місцевість.
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04.10.2022 11:05 Відповісти
Нічого не було - ну тоді 4000 років на більшості території Європи також нічого не було країн медицини науки . А в Єгипті все було - шановний а де знаходиться Єгипет не підкажете?
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04.10.2022 11:28 Відповісти
Греки більше розвинутіші були. Римляни також. Колонізували Африку не 4 тисячі років назад.
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04.10.2022 11:33 Відповісти
Я писав про 4000років назад а не про 2800-1800 років назад, наступники завжди розвинутіші як правило (хто кому наступник надіюсь пояснювати не треба) хоч Європа показала виняток з правил, порівняйте розвиток Єропи в 900році н.е і Риму 200 року н. е . "Колонізували Африку не 4 тисячі років назад. " - так як судячи вам 1000 років не відіграють ніякої різниці то фінікійці заснували свої колонії в Африці приблизно 1000р до н е потім через декілька століть це зробили елліни якось так.
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04.10.2022 12:50 Відповісти
Я казав,за європейців.Де винаходи ******** африканців? Чому коли європейці вийшли з ПАР,там став тотальний бардак і не тільки з ПАР?
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04.10.2022 23:24 Відповісти
Нажаль, PREDATOR PREDATOR має рацію щодо ПАР. Тимчасовий президент не знущається говорити: "Ми будьмо варити білих як жаб" - тобто, робіти усе, щоб вони залишили країну. Звісно, європейці зробили колись більш ніж набагато усього ганебного - наприклад, Оранжева Республіка та Трансвааль виникли насамперед тому, що британці забороняли рабство, а бурам це не подобалось. Але натомість приходять корупційна влада, запустіння у сільському господарстві, а жодна проблема, що існувала раніше, не вирішується. Зараз ПАР перетворюється Європейської країни для людин усіх кольорів шкіри у звичайну Африканську. Як говорять самі південно-африканці, "мрія Нельсона Мандели пішла прахом".
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04.10.2022 23:26 Відповісти
PREDATOR PREDATOR просто вважає що європейці ліпші за інших бо теперішня цивілізація (технології наука і так дальше) в значній мірі базуеться на їх здобутках . Він бачить теперішне але не хоче або не може хоч трохи поцікавитись як і завдяки чому європейці цього досягли і чи мали представники Африки подібні умови. Ніхто достеменно не знає - можливо на узбережжі ******** Кенії існувала високорозвинута цивілізація десь 1500р до н е яка могла дати поштовх іншим народам Африки як Еллада в Європі , але її міста на узбережжі були знищенні цунамі і землетрусами і цивілізація зникла і поштовху не сталося. Щодо винаходів то тут не все так просто, порох винайшли китайці потім араби почали його використовувати - але розвинути використання пороху в різних галузях передовсім війсковій змогли європейці ( порівняйте яку вогнепальну зброю мали европейці коли дісталися Китаю і їх аналоги в китайців, китайці відстали в розвутку вогнепальної зброї хоч самі винайшли порох і мали декілька століть фори перед тим як порох попав в Європу).
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05.10.2022 17:18 Відповісти
По-перше, власне я не вважаю будь-які народи першосортними чи другосортними - там, де колись існували найстаріші цивілізації світу, зараз ІДІЛ, й навпаки - нащадки диких Германців зробились "європейською культурною нацією". Існує культурна інертність, але економічні та, як нащадок, політичні обставини мають куди більш впливу на те, як розгортається та чи інша спільнота.

Саме тому, коли якась спільнота починає стверджувати про то, що вони є якимись "споконвічними" - це ознака лузерства. На цьому прикладі раіся є "важкоатлетом" з їх "понад п'ятьма тисячами років перемоги над Китаєм"


Але! Просто зараз існує саме такій "out-of-Africa" чорний расизм. Нібито в Древньої Африці кожне плем'я було чимось на кшталт Ваканди, а власти скрывают вкрали всю "істотну" історію. І ось під маркою саме такого чорного расизму зараз в ПАР рушить економіку.

Доречи, звісно, не лише він - на приклад, потягом понад 100 років ПАР була найкрупнішим експортером золота у світи, але зараз його здобуток є майже нерентабельним.

Я можу зрозуміти чорношкірих ПАРців - саме тому, на приклад, що знаю, як воно було в Латвії. Як руські - включно мене - знущались з того, що Балтія без росії нічого не зможе, що нікому окрім росії вони не потрібні, що вони на коліннях приповзуть, що вони усе у собі знищили, аби лише позбавитися від руських - цих "стовпів цивілізації" - и чім країни Балтії насправді зараз є.

Тому я не буду уподібнюватися Ілону Маску та щось ляпати, що ПАРці мають робіти. Я не знаю й не розумію. Але щоб зрозуміти, що "мрія Мандели не вдалася", не треба бути африканцем.

З.І. Адже, про Африку и що там було ми знаємо набагато. Понад уся вона дуже добре розкопана, тому ми знаємо и про Мерое, и про Зімбабве, и про Дженне-Дженно. Однак чогось на кшталт Ваканди чи навить Риму знайти не вдалось. И да, щодо геології - можливих цунамі-метеорити приховати ще складніше, ніж якісь високорозвинене суспільство.
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05.10.2022 17:57 Відповісти
До вас у мене претензій немає і якщо з мого комента вам здалося навпаки то тут моя провина ( треба точніше писати) і я вибачаюсь.
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05.10.2022 19:32 Відповісти
Ні, усе добре, я усе зрозумів. Адже, дуже приємно спілкуватися з людиною, яка цікавиться історією.
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05.10.2022 20:20 Відповісти
Когось ви мені нагадуєте - не підкажете кого? Цивілізація означає що люди починають будувати міста, так в Африці є місцевості де міста майже неможливо побудувати (або поселення з значною кількістью жителів ) не через те що місцеве населення тупе а через муху цеце. Європейці будучи в таких умовах теж би нічого не зробили.
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04.10.2022 11:19 Відповісти
Так там не було міст, де їх можна було будувати. А що місцеве населення розумне? Щось по мігрантах в Європі цього не видно. Щось по засраних хмарочосах цього не видно.
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04.10.2022 11:35 Відповісти
Ви вважаєте, що Маск знає про кримських татар?
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04.10.2022 10:07 Відповісти
хлопе, літай в космос, крути своі електрокари, видиш, шо політика та історія- то не твоє, ніц страшного, Енштейн тоже картин не малював, але ж не перестає бути генієм.....за Starlink мерсі, але займайся тим, де тямиш, бо як тільки сє обкуриш того канабісу, то зганьбишся на весь чесний світ, Тесла летит вниз, не варіюй!!!!
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04.10.2022 09:49 Відповісти
Маск включи мозг.
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04.10.2022 09:51 Відповісти
Маск потратил 80 млн долларов на Украину.. А сколько потратила россия на Маска?)
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04.10.2022 09:52 Відповісти
Людям, у яких є все, які можуть втілювати в життя найсміливіші свої мрії важко відмовитись від такої розкоші. Що їм чиїсь випалені очі та замордовані діти.
Саме цього і домагається пропаганда РФ - це не ваша війна, живіть і далі жирно і спокійно.
Але колись черга дійде і до ваших ситих тушок.
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04.10.2022 09:53 Відповісти
А чи не нагадують вислови Маска дещо подібне від нашого президента, тільки ДО?
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04.10.2022 09:53 Відповісти
Маск дебіл. Не розбираєшся у політиці - краще мовчи. Розумію, що за його словами Україна повинна капітулювати щоб не завдати собі шкоди та усьому світу? Краще нехай робить авто ніж суне носа туди, куди його сують кацапи.
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04.10.2022 09:55 Відповісти
Ему что, Рогозин какую грпвицапу подарить обещал? Тут рашка аыдыхается, осталось добить только, а он о мире запел. Вот от кого не ожидал.
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04.10.2022 09:57 Відповісти


"Дорогие друзья! Во второй раз в истории, британский премьер вернулся из Германии, заключив благородный мир. Я уверен в том, что это - мир на всё наше время... Идите по домам, спите спокойно."

Невилл Чемберлен, 1 октября 1938
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04.10.2022 10:04 Відповісти
С таким же успехом зачем нужно нато ?! По логике маска армия не нужна , это может привести к массовой гибели ! Он или не понимает или прикидывается ! Если Украина капитулирует , то это приведёт к геноциду всего украинского народа ! Это покажет всем изгоям , что ядерное оружие позволяет оставаться безнаказанным ! Тогда начнётся реальный беспредел и он забудет о своих полетах и машинках !
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04.10.2022 10:07 Відповісти
Не думал шо Маск такой дурак. Не олигофрен, не идиот, не шизик, а именно дурак. Оказался полезным дураком в пользу россии. Ну возьми отдай росии Аляску, чтобы ядерной войны не было. Чтобы Америке и всему миру плохо не стало.....
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04.10.2022 10:09 Відповісти
А может не надо так поддерживать Украину, мол я за вас, а вы поэтому сдавайтесь России
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04.10.2022 10:13 Відповісти
чувак на повному серйозі задвигає що бучу не треба було звільняти, звільнення бучі це ескалація.

гори ти в пеклі і всі, хто продовжує цього покидька підтримувати.
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04.10.2022 10:14 Відповісти
Медведєв йому погони єхрейтора рашистської армії запропонує.Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі", - вважає Маск. - баран, ще більш жахливішою буде рашистська окупація Укпаїни , яка потягне за собою аналогічні окупації в багатьох країнах світу.Кожне світове куйло,буде чинити дії,копіюючи дії кровавого рашистського куйла.
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04.10.2022 10:16 Відповісти
геніяльність людей псує.

єврей айнштайн поручився за вбивцю петлюри чим загадив себе навіки.

елон маск повторим ідіотизм того єврея.
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04.10.2022 10:16 Відповісти
Маск злякався погроз *****.... буває.
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04.10.2022 10:22 Відповісти
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04.10.2022 10:25 Відповісти
Маск не понимает что Пуйло на Крыме не остановится .... Ему кажется, что от пуйла можно так откупится и тот отстанет.
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04.10.2022 10:28 Відповісти
Донесите до Маска наконец то что ***** и его орда сами от Украины не отвяжется. И другого языка кроме кулака в морду не понимает. Чем быстрее орду разобьёт тем быстрее война закончится. Другого не будет.

Похоже чувака надо послать на курс истории Восточной Европы за последние 900 лет.
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04.10.2022 10:28 Відповісти
Маск дибіл
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04.10.2022 10:30 Відповісти
нет, он гениальный предприниматель... Но ни один человек в мире не может в равной степени разбираться в вопросах ракетостроения, медицины или российско-украинских отношениях...

В каких то вопросах Маск эксперт, а в каких то -- заблуждается...
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04.10.2022 10:34 Відповісти
хуже.продажная мразь!
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04.10.2022 11:10 Відповісти
То може хай США Московії Аляску повернуть? Трема рашистам підказати, щоб ті "попросили".
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04.10.2022 10:33 Відповісти
шо значить попросили?!! потребовали! иначе ядерная война, где будет плохо всем....
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04.10.2022 10:56 Відповісти
не лайте Маска, це його думки. не забувайте, що Ілон допомагає Україні. головне, щоб наша влада цього не зробила.
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04.10.2022 10:34 Відповісти
Допоміг на мільйони, а нашкодить на мільярди та людські життя. Маск публічна особа із сотнями мільйонів читачів, і оцю ахінею він "засіва" у їхні голови.
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04.10.2022 10:44 Відповісти
Ще один "доктор Комаровський" намалювався. Пхне свого носа туди, де нічого не розуміє.
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04.10.2022 10:38 Відповісти
Це він у світі Всемогутній Маск, а в Одесі він зараз буде ледве-ледве поц.
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04.10.2022 10:41 Відповісти
Возле макса завелись кацапы. Это ясно. Пусть побеспокоиться лучше о своих технологиях и диверсиях на своих предприятиях.
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04.10.2022 11:00 Відповісти
пошёл он ***** этот *****!и кстати нужно проверить откуда его бабло,кацапы явно посторались,ведь он самый богатый в мире!
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04.10.2022 11:09 Відповісти
Не "самий", але дуже багатий.
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04.10.2022 17:50 Відповісти
самый богатый.его состояние равняется примерно 300 миллиардам долларов
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04.10.2022 18:13 Відповісти
Цікаво,Маск підтримував би Гітлера,бо ескалація війни з райхом призвела до загибелі величезноі кількості людей і значних руйнувань у всьому світі?
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04.10.2022 11:22 Відповісти
Маск пошел ***** коротко и ясно!!
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04.10.2022 11:22 Відповісти
Маск как предприниматель и учёный почти гений, а как человек, просто говно.
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04.10.2022 11:48 Відповісти
То якего біса ти звертаєшся до зеленського? Звертайся до х...ла, хай припинить ескалацію як так вже печешся про Світ. Там тебе вже нагородили медведів. Ато припиніть захищатися, віддайте теріторію, хай буде мир.
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04.10.2022 11:57 Відповісти
реал плитик человек с 200 ярдами зелени было бы проще если бы все договорились ，наверное ，рынок акций пошол бы вгору .
Ну это же не его сограждан насилую пытают разбивают черепа молотком ****
А может просто перекурил марихуаны с коксом - ****** уже на марс если тебе тут так скучно
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04.10.2022 12:47 Відповісти
Ему тот Марс нафиг не нужен. Просто хочет перевезти туда нищебродов, а Землю оставить для богатеньких.
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04.10.2022 13:10 Відповісти
Если мы очистим Украину (без Крыма) от русни ,то это не самый плохой вариант.Крым можно оставить как предлог для продолжения санкций против рашки и ждать пока там сменится режим.Сейчас для нас Крым это как 5 колесо для телеги-во первых нужно будет положить кучу солдат при освобождении,во-вторых освободив его мы получим на свою голову дополнительно 2 млн. ватников и новые пророссийские партии в парламенте.А оно нам не надо
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04.10.2022 14:17 Відповісти
2 млн. ватников упаковать с чемоданами в вагонах. И толкнуть через кордон на матушку. Алтернатива - утрамбовать с чемоданами на зерновозе в трюме и толкнуть в сторону Новороссийска. Пусть они там друг друга ест, им не привикать.
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04.10.2022 15:13 Відповісти
Судите по делам а не по словам. Дела: 80 млн. А у кое кого пока только гучни заяви и 0 млн. Поэтому стули пельку, тсссс, зрозумило?
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04.10.2022 22:46 Відповісти
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