Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск відповів Володимиру Зеленському стосовно його ставлення до України і зазначив що SpaceX продовжує фінансово її підтримувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу", - зазначив Маск.
Також гендиректор компанії Tesla, зазначив що SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу проти збройної агресії Росії.
"Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні приблизно 80 мільйонів доларів. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну.
Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі", - вважає Маск.
Будь ласка, зачекайте...
Не твоє саулячо-гудманівське діло хто я і як витрачаю свій вільний час. Своїми справами займайся.
Ага, розбираюсь)) І так, знаю що неможливо. Знаю що нема достатньої кількості і якості технологій. Майже точно так як не було технологій для висадки на Місяць у 50-х роках 20 століття. І як не було технологій ракет повторного використання у нульових роках 21 століття. А от ідеологи вже були. Зубрін і Олдрін просто були тими хто запалив у Маска драйв (не дивлячись на те що потім обидва обсирали його ідеї, але це природньо, він і сам деякі свої ідеї на смітник викинув). І для чого на вашу думку потрібні дослідні місії? Щоб виявляти ризики. А вже для усунення/мінімізації виявлених ризиків розробляють технології. А щодо колоністів і їх проблем... дивно бачити як ви наводите очевидно успішний приклад колонізації (тут я не маю на увазі пригноблення корінних народів) намагаючись при цьому сказати що колонізація немає сенсу. Коротше, якщо у людства не буде нових проблем для вирішення, то не буде і нових технологій, не буде нових технологій - не буде нових ресурсних баз, не буде нових ресурсних баз - людство зжере ті ресурси на яких сидить, впаде в стагнацію, а далі голод, війни все як по прописам...
"На жаль поки ми використовуємо хімічні реактивні двигуни..."
DARPA і NASA вже шукають підрядників на створення ядерної силової установки
Бачте? Люди не сидять на дупі рівно! Все не так вже й погано. На Марс ми може й не злітаємо за нашого зрілого життя, а от на Місяць рочків через 30-40 може й будуть регулярні рейси...Якщо будемо поводитись гарно як вид і не розфігачимо все ядером як мавпи кончені))
PS Петлі Лофстрома не пропонувати
Я бы не разбрасывался дерьмом в сторону Маска. Человек не компетентен в данном вопросе и свет от его ошибок не перевернётся.Я тоже когда-то разочаровался в Роджере Воторсе, но люди имеют право ошибаться. Глупец тот,кто не меняет своего мнения.
Реали не изменить хотели бы отдать Украину никто бы не давал оружие и не помогал!
Люди світу Подоляку відписав під цим що вони і вся влада шахраї в Україні.
Притула зібрав 1 Міл....під цим на якісь книги тепер просвітницьки для Маска
Америчани в шоці від наглості українських неадекватних політиків враховуючи що америка льє в Україну гроші
Цей світ на Зе йо....нувся
Саме тому, коли якась спільнота починає стверджувати про то, що вони є якимись "споконвічними" - це ознака лузерства. На цьому прикладі раіся є "важкоатлетом" з їх "понад п'ятьма тисячами років перемоги над Китаєм"
Але! Просто зараз існує саме такій "out-of-Africa" чорний расизм. Нібито в Древньої Африці кожне плем'я було чимось на кшталт Ваканди, а
власти скрываютвкрали всю "істотну" історію. І ось під маркою саме такого чорного расизму зараз в ПАР рушить економіку.
Доречи, звісно, не лише він - на приклад, потягом понад 100 років ПАР була найкрупнішим експортером золота у світи, але зараз його здобуток є майже нерентабельним.
Я можу зрозуміти чорношкірих ПАРців - саме тому, на приклад, що знаю, як воно було в Латвії. Як руські - включно мене - знущались з того, що Балтія без росії нічого не зможе, що нікому окрім росії вони не потрібні, що вони на коліннях приповзуть, що вони усе у собі знищили, аби лише позбавитися від руських - цих "стовпів цивілізації" - и чім країни Балтії насправді зараз є.
Тому я не буду уподібнюватися Ілону Маску та щось ляпати, що ПАРці мають робіти. Я не знаю й не розумію. Але щоб зрозуміти, що "мрія Мандели не вдалася", не треба бути африканцем.
З.І. Адже, про Африку и що там було ми знаємо набагато. Понад уся вона дуже добре розкопана, тому ми знаємо и про Мерое, и про Зімбабве, и про Дженне-Дженно. Однак чогось на кшталт Ваканди чи навить Риму знайти не вдалось. И да, щодо геології - можливих цунамі-метеорити приховати ще складніше, ніж якісь високорозвинене суспільство.
Саме цього і домагається пропаганда РФ - це не ваша війна, живіть і далі жирно і спокійно.
Але колись черга дійде і до ваших ситих тушок.
"Дорогие друзья! Во второй раз в истории, британский премьер вернулся из Германии, заключив благородный мир. Я уверен в том, что это - мир на всё наше время... Идите по домам, спите спокойно."
Невилл Чемберлен, 1 октября 1938
гори ти в пеклі і всі, хто продовжує цього покидька підтримувати.
єврей айнштайн поручився за вбивцю петлюри чим загадив себе навіки.
елон маск повторим ідіотизм того єврея.
Похоже чувака надо послать на курс истории Восточной Европы за последние 900 лет.
В каких то вопросах Маск эксперт, а в каких то -- заблуждается...
Ну это же не его сограждан насилую пытают разбивают черепа молотком ****
А может просто перекурил марихуаны с коксом - ****** уже на марс если тебе тут так скучно