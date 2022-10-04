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Якщо Україна припинить боронитися - вона буде знищена, - віцеканцлер Австрії Коглер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

коглер

Для миру в Україні Росія має припинити вести свою загарбницьку війну і вивести війська. Якщо ж Україна припинить боронитися - вона буде знищена.

Про це віцеканцлер Австрії, лідер партії "Зелені" Вернер Коглер заявив під час виступу в Національній раді Австрії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін і його війська мають вийти. Це - повністю очевидно. Якщо Путін зупиниться, то тоді війна закінчиться. Якщо ж Україна зупиниться, то вона буде знищена. І тут - велика різниця. І це треба розуміти", - заявив Коглер.

За словами австрійського віцеканцлера, важливим є те, як на і яких умовах буде досягнуто припинення вогню в Україні для встановлення тривалого та стійкого миру.

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Також віцеканцлер Австрії заявив у своєму виступі про "звірячу загарбницьку війну", яку Росія веде проти України. За його словами, у такій ситуації не можна стояти осторонь і бути нейтральним.

"Той, хто спостерігає за цим і нічого не робить, стає співучасником масових вбивств, зґвалтувань і викрадень! Тут не може бути нейтралітету", - наголосив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Ага, спасибі - а то ми не в курсі
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04.10.2022 09:01
+4
то він не для нас каже ...
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04.10.2022 10:01
+3
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04.10.2022 09:05
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Ага, спасибі - а то ми не в курсі
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04.10.2022 09:01 Відповісти
то він не для нас каже ...
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04.10.2022 10:01 Відповісти
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04.10.2022 09:05 Відповісти
Поняли наконец-то
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04.10.2022 09:12 Відповісти
Головне те, що публічно про це заговорили офіційні особи, а "поняли" вже всі.
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04.10.2022 09:47 Відповісти
Ну хоть так а то Маск такого наговорив .
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04.10.2022 09:20 Відповісти
шось ляпнув, як в калюжу перднув
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04.10.2022 09:43 Відповісти
Все правильно він сказав, а в калюжу тут ти пердиш.
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04.10.2022 11:02 Відповісти
Австріжць приємно здивував. На вілміну від Маска. Ні, не наявністю розуму, який є в обох, а наявністю совісті і почуття справедливості.
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04.10.2022 09:44 Відповісти
за успішними бізнесменами стоять команди талановитих інженерів
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04.10.2022 10:02 Відповісти
Не завжди. Особливо на початку.
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04.10.2022 10:40 Відповісти
Коглер, а Крим чий?
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04.10.2022 10:10 Відповісти
 
 