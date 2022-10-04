Якщо Україна припинить боронитися - вона буде знищена, - віцеканцлер Австрії Коглер

Для миру в Україні Росія має припинити вести свою загарбницьку війну і вивести війська. Якщо ж Україна припинить боронитися - вона буде знищена.

Про це віцеканцлер Австрії, лідер партії "Зелені" Вернер Коглер заявив під час виступу в Національній раді Австрії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін і його війська мають вийти. Це - повністю очевидно. Якщо Путін зупиниться, то тоді війна закінчиться. Якщо ж Україна зупиниться, то вона буде знищена. І тут - велика різниця. І це треба розуміти", - заявив Коглер.

За словами австрійського віцеканцлера, важливим є те, як на і яких умовах буде досягнуто припинення вогню в Україні для встановлення тривалого та стійкого миру.

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Також віцеканцлер Австрії заявив у своєму виступі про "звірячу загарбницьку війну", яку Росія веде проти України. За його словами, у такій ситуації не можна стояти осторонь і бути нейтральним.

"Той, хто спостерігає за цим і нічого не робить, стає співучасником масових вбивств, зґвалтувань і викрадень! Тут не може бути нейтралітету", - наголосив він.