Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Американський мільярдер вважає, що Україна має залишатися нейтральною і відновити водопостачання до Криму, повторити "референдуми" під наглядом ООН - мовляв, якщо на те буде воля народу, Росія має піти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері мільйонера.
Але найголовніше - Маск заявляє, що Крим має формально увійти до складу Росії, "як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".
Він навіть створив опитування у себе на сторінці. Українці відреагували досить негативно.
Експосол України в Німеччині Андрій Мельник "не дипломатично" відповів на заяви Маска.
Відповідь на пропозицію Маска від старшого радника конгресу США Пола Массаро теж була цікавою: "Умови миру між Україною та Росією: - Україна звільняє всю свою суверенну територію; - Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується".
Акції Tesla впали майже на 9% після пропозиції "мирного плану" Ілона Маска по Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Roman Burko
2 год ·
Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери.
Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди.
Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами.
Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали.
P.S: До того ж, досить типовий стиль чорних хакерів - зламати якусь відому персону, від твітів якої може грати фондовий ринок, і почати писати якусь дичину, щоб заробити на різниці курсів акцій.
Ілонк Маск не повний йолоп щоб ризикувати бізнесом влазячи у політику.
Смердить завжди з московії.
Макс не полинял ни на копейку!
Тогда этот срач - просто тупорылый рекламный ход.
Зачем миллиардеру жалкие российские копейки ?
Россия вываляет его имя в грязи и будет хихикать путинским
голоском.
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить! Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
Ти, будь-ласка, продовжуй творити технічні дива та допомагати Україні, а ми самі вирішимо, що з нелюдами ❗️❗️❗️
Особисто я згідний з наступним:
"Умови миру між Україною та Росією: - Україна звільняє всю свою суверенну територію; - Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується" 💪
СЛАВА УКРАЇНІ❗️❗️❗️💙💛
Які довгострокові консеквенції цього твіту? Жодних. А короткострокові? Вже маємо, -9%. Можна задешево викупити власні акції, за тиждень чи два ціни повернуться.
най будує собі й надалі космічні проекти - це в нього фантастично виходить, але нащо пхатись туди, де нічого не тямить?
Війна розпочнеться знову.
МАСК ? Ха ха ха