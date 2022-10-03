Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

Американський мільярдер вважає, що Україна має залишатися нейтральною і відновити водопостачання до Криму, повторити "референдуми" під наглядом ООН - мовляв, якщо на те буде воля народу, Росія має піти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному твіттері мільйонера.

Але найголовніше - Маск заявляє, що Крим має формально увійти до складу Росії, "як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".

Він навіть створив опитування у себе на сторінці. Українці відреагували досить негативно.

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник "не дипломатично" відповів на заяви Маска.

Відповідь на пропозицію Маска від старшого радника конгресу США Пола Массаро теж була цікавою: "Умови миру між Україною та Росією: - Україна звільняє всю свою суверенну територію; - Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується".







Акції Tesla впали майже на 9% після пропозиції "мирного плану" Ілона Маска по Україні.