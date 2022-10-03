Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях
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Американский миллиардер считает, что Украина должна оставаться нейтральной и возобновить водоснабжение в Крым, повторить "референдумы" под надзором ООН - мол, если на то будет воля народа, Россия должна уйти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере миллионера.
Но самое главное – Маск заявляет, что Крым должен формально войти в состав России, "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".
Он даже создал опрос у себя на странице. Украинцы отреагировали достаточно отрицательно.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник "не дипломатично" ответил на заявления Маска.
Ответ на предложение Маска от старшего советника конгресса США Пола Массаро тоже был интересен: "Условия мира между Украиной и Россией: - Украина освобождает всю свою суверенную территорию; - Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется".
Акции Tesla упали почти на 9% после предложения "мирного плана" Илона Маска по Украине.
Пожалуйста, подождите...
Roman Burko
2 год ·
Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери.
Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди.
Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами.
Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали.
P.S: До того ж, досить типовий стиль чорних хакерів - зламати якусь відому персону, від твітів якої може грати фондовий ринок, і почати писати якусь дичину, щоб заробити на різниці курсів акцій.
Ілонк Маск не повний йолоп щоб ризикувати бізнесом влазячи у політику.
Смердить завжди з московії.
Макс не полинял ни на копейку!
Тогда этот срач - просто тупорылый рекламный ход.
Зачем миллиардеру жалкие российские копейки ?
Россия вываляет его имя в грязи и будет хихикать путинским
голоском.
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить! Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
Ти, будь-ласка, продовжуй творити технічні дива та допомагати Україні, а ми самі вирішимо, що з нелюдами ❗️❗️❗️
Особисто я згідний з наступним:
"Умови миру між Україною та Росією: - Україна звільняє всю свою суверенну територію; - Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується" 💪
СЛАВА УКРАЇНІ❗️❗️❗️💙💛
Які довгострокові консеквенції цього твіту? Жодних. А короткострокові? Вже маємо, -9%. Можна задешево викупити власні акції, за тиждень чи два ціни повернуться.
най будує собі й надалі космічні проекти - це в нього фантастично виходить, але нащо пхатись туди, де нічого не тямить?
Війна розпочнеться знову.
МАСК ? Ха ха ха