Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях

Американский миллиардер считает, что Украина должна оставаться нейтральной и возобновить водоснабжение в Крым, повторить "референдумы" под надзором ООН - мол, если на то будет воля народа, Россия должна уйти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере миллионера.

Но самое главное – Маск заявляет, что Крым должен формально войти в состав России, "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

Он даже создал опрос у себя на странице. Украинцы отреагировали достаточно отрицательно.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник "не дипломатично" ответил на заявления Маска.

Ответ на предложение Маска от старшего советника конгресса США Пола Массаро тоже был интересен: "Условия мира между Украиной и Россией: - Украина освобождает всю свою суверенную территорию; - Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется".







Акции Tesla упали почти на 9% после предложения "мирного плана" Илона Маска по Украине.