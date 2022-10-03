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Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Американский миллиардер считает, что Украина должна оставаться нейтральной и возобновить водоснабжение в Крым, повторить "референдумы" под надзором ООН - мол, если на то будет воля народа, Россия должна уйти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере миллионера.

Но самое главное – Маск заявляет, что Крым должен формально войти в состав России, "как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях 01

Он даже создал опрос у себя на странице. Украинцы отреагировали достаточно отрицательно.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник "не дипломатично" ответил на заявления Маска.

Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях 02

Ответ на предложение Маска от старшего советника конгресса США Пола Массаро тоже был интересен: "Условия мира между Украиной и Россией: - Украина освобождает всю свою суверенную территорию; - Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется".

Маск предложил Украине заключить мир с Россией на капитулянтских условиях 03

Акции Tesla упали почти на 9% после предложения "мирного плана" Илона Маска по Украине.
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Топ комментарии
+101
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03.10.2022 20:57
+75
Дядя Маск-ти дурак???
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03.10.2022 20:55
+64
А я був про нього кращої думки.
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03.10.2022 20:56
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04.10.2022 00:04 Ответить
InformNapalm

Roman Burko
2 год ·

Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери.

Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди.

Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами.

Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали.

P.S: До того ж, досить типовий стиль чорних хакерів - зламати якусь відому персону, від твітів якої може грати фондовий ринок, і почати писати якусь дичину, щоб заробити на різниці курсів акцій.
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04.10.2022 00:31 Ответить
Нова "спецоперація" фсб - думаю як раз це.
Ілонк Маск не повний йолоп щоб ризикувати бізнесом влазячи у політику.
Смердить завжди з московії.
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04.10.2022 00:33 Ответить
Нельзя сливать Украину… это очень плохо! А аналогвнетов нужно..
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04.10.2022 01:03 Ответить
Нам помог Госдеп США, который оплатил поставку Старлинков.

Макс не полинял ни на копейку!
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04.10.2022 18:33 Ответить
Яка тупа й неймовірно збочена істотка. Ані якої моралі,ані якої гідності. Гній під ногами
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04.10.2022 02:17 Ответить
Где-то была новость что его компания на его ракете повезет рашистскую свинью на МКС.И это в разгар новой холодной войны между США и рашкой.Какие после этого могут быть сомнения что Маск снюхался с русней?
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04.10.2022 02:51 Ответить
Он головой ******** или был такой?....
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04.10.2022 03:32 Ответить
был такой
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04.10.2022 11:24 Ответить
Жду коли акції тесла просядуть на 90%, але й у такому випадку вони мені й найух не треба.
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04.10.2022 03:56 Ответить
Maskи сброшены! Как тебе такое Mask?
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04.10.2022 04:15 Ответить
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04.10.2022 04:35 Ответить
ТОЖЕ ЗАХОТЕЛ СТАТЬ ЛИЛИМАСКОМ, НАВЕРНОЕ? СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.10.2022 04:55 Ответить
А кто ему вложил об "ошибке Хрущева"?
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04.10.2022 05:37 Ответить
Он много говорит о роботах и искуственном интеллекте. Подозреваю, что кто-то его самого запрограммировал и использовал как робота для интересов кацапни.
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04.10.2022 05:44 Ответить
Точнее биоробота.
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04.10.2022 06:09 Ответить
Эта кикимора Кикина 5 числа должна лететь в космос ?
Тогда этот срач - просто тупорылый рекламный ход.
Зачем миллиардеру жалкие российские копейки ?
Россия вываляет его имя в грязи и будет хихикать путинским
голоском.
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04.10.2022 05:58 Ответить
Маск історію за путіним вивчав? Коли Київські кнізі опановували Крим, на місці москви і петербургу ще чухонські жаби квакали!
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить! Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
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04.10.2022 07:22 Ответить
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04.10.2022 08:04 Ответить
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04.10.2022 11:17 Ответить
Ілон, дуже дякуємо за фінансову та технічну підтримку України, але клятим окупантам-рашистам не місце на святій Українській землі + усі причетні обов'язково мають понести суворе та жорстке покарання за скоєні злочини ❗️❗️❗️
Ти, будь-ласка, продовжуй творити технічні дива та допомагати Україні, а ми самі вирішимо, що з нелюдами ❗️❗️❗️
Особисто я згідний з наступним:
"Умови миру між Україною та Росією: - Україна звільняє всю свою суверенну територію; - Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується" 💪
СЛАВА УКРАЇНІ❗️❗️❗️💙💛
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04.10.2022 08:35 Ответить
За яку підтримку? За старлінк платив пентагон. А Маск ще на початку війни хайпувався на темі України. Якщо памятаєте його виклик путіна на двобій за Україну, так нібито це власнсть його корпорації яку він може пропонувати ставку або якась паталаха з коледжа, за яку будуть ганятися круті рейсери.. Маск ще той мудак, насправді.
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04.10.2022 11:21 Ответить
На Украину напала Россия., Убивает ее жителей, женщин, детей, разрушает города, разрушила мой город, плюет на международное право, на демократию, свободу. Маску было необходимо сказать, что он обеспокоен за судьбу мира, Европы и России необходимо прекратить войну, освободить оккупированные территории Украины и т.п. Вместо этого он несет всякую ерунду, подыгрывает Путину. До этого я сильно уважал Маска, теперь не уважаю.
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04.10.2022 08:41 Ответить
Звичайна ринкова маніпуляція. Досить ризикована й доволі брудна, але в цілому - у дусі Маска. Якщо ти одним твітом можеш змусити мільйони хом'ячків віддати тобі свої гроші, чому б цим не скористатися?
Які довгострокові консеквенції цього твіту? Жодних. А короткострокові? Вже маємо, -9%. Можна задешево викупити власні акції, за тиждень чи два ціни повернуться.
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04.10.2022 11:26 Ответить
Не думав ,що він такий г...к!
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04.10.2022 11:32 Ответить
Мордяка в ньго як у перебухавшого старшокурсника коледжа. І хтось з "руского міра" в нього на разліві походу.
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04.10.2022 11:40 Ответить
Предатель Илон Маск, вот что я вам скажу!
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04.10.2022 13:15 Ответить
він просто ніхріна не тямить в політиці. не розуміє, що на цих "мирних" угодах рашка зупиниться хіба щоб перепочити та доозброїтись - і тоді почне війну заново і ще потужнішу і ширшу. маск - тупо не розуміє цього.
най будує собі й надалі космічні проекти - це в нього фантастично виходить, але нащо пхатись туди, де нічого не тямить?
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04.10.2022 18:06 Ответить
а може і розуміє, але більш схильний до срасії
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04.10.2022 21:02 Ответить
Цікаво і хто ж нам гарантуватиме безпеку, хто заплатить за все ?
Війна розпочнеться знову.
МАСК ? Ха ха ха
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04.10.2022 20:58 Ответить
Синку, займайся своїм ділом і не лізь туди, де ти геть нічого не "петраєш".
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12.10.2022 21:22 Ответить
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