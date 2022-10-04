Мешканців Полтавської громади попередили про навчальні стрільби і закликали зберігати спокій

Мешканці Полтави 4 жовтня знову можуть чути звуки пострілів. Це пов’язано з навчаннями, які відбуваються на території громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"4 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині лунатимуть постріли. Це навчальні стрільби