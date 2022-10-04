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Мешканців Полтавської громади попередили про навчальні стрільби і закликали зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,зсу,тренування

Мешканці Полтави 4 жовтня знову можуть чути звуки пострілів. Це пов’язано з навчаннями, які відбуваються на території громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"4 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині лунатимуть постріли. Це навчальні стрільби

Автор: Наталя Джума
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Та ми вже призвичаїлись . . Ту під Полтавою , ледве не кожен день - канонада .
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04.10.2022 10:30 Відповісти
Точно,правда летом стоим на огороде с соседом вдруг завыла сирена и сразу сдвоенный взрыв с стороны Полтавы,ну думаем все накрыли город.Потом оказалось что учения с тревогой совпали.
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04.10.2022 11:07 Відповісти
 
 