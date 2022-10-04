Мешканців Полтавської громади попередили про навчальні стрільби і закликали зберігати спокій
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Мешканці Полтави 4 жовтня знову можуть чути звуки пострілів. Це пов’язано з навчаннями, які відбуваються на території громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"4 жовтня на території Полтавської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.
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Maksim Perepelitca
показати весь коментар04.10.2022 10:30 Відповісти Мені подобається 1
govtva
показати весь коментар04.10.2022 11:07 Відповісти Мені подобається 0
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