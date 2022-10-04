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Новини За кордоном
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Байден (2326) вибори (6162) США (14478)

Байден підтвердив, що балотуватиметься у 2024 році, - NBC News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін на виборах президента, які повинні розпочатися у листопаді 2024 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NBC News.

"Я збираюся зробити це знову. Я йду", - сказав Байден проповіднику Елу Шарптон під час приватної розмови.

Раніше з подібними заявами вже виступали представники президента США. Проте сам він цього питання уникав.

Вибори президента відбуваються у США раз на чотири роки. Наступні вибори мають стати 60-ми.

Також читайте: Байден - Путіну: США разом зі своїми союзниками готові захищати кожен дюйм території НАТО

Нагадаємо, на президентських виборах 2020 року Байден переміг, отримавши 51,3% голосів. Його противник від Республіканської партії Дональд Трамп отримав 46,9% голосів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Він вже власне ім я забуває... це якесь кіно
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04.10.2022 11:35
+5
Краще, щоб на нарах відпочив, разом з усім своїм конченим сімейством.
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04.10.2022 11:40
+4
Успіхів!
Ну а Трамп, після розслідувань ФБР, може тільки покурити бамбук
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04.10.2022 11:34
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Успіхів Вам, пане Президенте.
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04.10.2022 11:32 Відповісти
Успіхів!
Ну а Трамп, після розслідувань ФБР, може тільки покурити бамбук
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04.10.2022 11:34 Відповісти
Краще, щоб на нарах відпочив, разом з усім своїм конченим сімейством.
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04.10.2022 11:40 Відповісти
Та якийсь той Трамп непотопаючий. Не здивуюсь, якщо ще припреться на вибори.
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04.10.2022 11:57 Відповісти
В Украине бытует мнение, что Трамп, когда-то в своей речи, высказался против поддержки Украины. Я очень сомневаюсь, что многие украинцы вообще слушали ту "зрадную" речь Трампа на английском языке. Потому что он ТАКОГО НЕ ГОВОРИЛ ВООБЩЕ! И тем более о прекращении поддержки Украины! А сказал он вот что:
Администрация Байдена и его вице-президента тупицы Камбалы Хариус уничтожают США!
А именно:
1) Научно неоправданный террор населения с Ковидом-19!
2) Уничтожение энергетичевкого сектора и энергонезависимости страны!
3) Уничтожение ПОЛИЦИИ (превращение крупных городов "красных" штатов в преступные помойки).
4) Запредельный рост преступности по всей стране!
5) Беспредельное разрушение границ США и срыв постройки стены на границе с Мексикой.
6) Многомиллионный неконтролируемый поток нелегалов и преступников в страну
7) Неконтролируемый поток наркотиков
8) Позорный и расточительный побег из Афганистана
9) Страшная безработица в нефтяной отрасли и сворачивание многих важных объектов и программ по энергобезопасности страны (Как вам цены на топливо?)
10) Позорные подковёрные сделки с Ираном, саудитами и Венесуэлой
11) Рост межрассовых волнений и преступлений. (Движение BLM, Antifa и т.д.)
12) Уничтожительная для страны политика и реформы в судебной системе. Поймал преступника - отпусти (без залога), Поймал - отпусти.
13) Уничтожительная для страны политика и реформы в законах о владении оружием.
14) Бредовая "толерантность" и реформы в школах страны в плане сексуального образования.
15) Коррупция в верхних эшелонах власти, где посты распределяются только преимущественно среди ЛГБТ сообщества невзирая на профессионализм и опыт работы.
16) Рост налогов для компаний и физ.лиц
17) Невиданная инфляция и рост цен на продукты питания.
Так вот, ОЧЕНЬ много горя принесла стране нынешняя администрация и лично мне НА#УЙ не нужен такой президент и его шайка.
Итак, а вот, что реально сказал Трамп (кстати, я не трампист, я просто республиканец) на всё это вышеперечисленное безумство. Он сказал, что если мы можем так щедро помогать Украине, то почему мы не можем также щедро выделить стредства на восстановление страны и почему все инициативы и предложения по выходу из кризиса от республиканцев блокируется большинсвом в конгрессе?! Продемократические СМИ это подхватили, переврали, извратили и теперь вы повторяете это здесь.
А теперь, ремарка для украинцев: Запомните, это не Байден вам помогает, а вся страна, наш народ, правительство в лице, как республиканцев, так и демократов, которые, несмотря на вечные распри, как никогда, объединились вместе в борьбе и помощи Украине со злом века - рашизмом. И ещё. Только американцам решать, кого им выбрать главным менеджером страны. Так, что сидите до НАШИХ выборов тихо, помалкивайте в тряпочку, кого МЫ выберем, к тому на поклон и придёте. И не дай Бог, кому-то попытаться вмешиваться в процесс выборов. Ясно?!
Ну, и в конце, я вам обрисую, портрет Бидона:
...Мистер президент, нужна ваша подпись на выделение помощи Украине.
Нет, не Никарагуа. Да, вы правы, буквы похожи. Да, пройдите сюда, вот ваш стол и кресло. Да, здесь. Вот папка. Вот ручка. Мистер президент перо на другом конце ручки. Да, здесь. Мистер президент, документ внутри, нужно сначала открыть папку. Да, отлично. Мистер президент, вы держите папку вверх ногами. Да, ваша подпись там, где крестик. Спасибо, мистер президент! Отличная работа! Что? Да, вы можете теперь отдохнуть.
Ха-ха-ха-ха!!! Беспричинно ржёт, рядом стоящая Камбала Хариус (другого она делать не умеет)
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04.10.2022 13:12 Відповісти
спасибо что перевели для цензоровцев. однако я сомневаюсть что до них дойдет смысл сказанного.
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04.10.2022 13:42 Відповісти
Я их могу понять. У них в мозгах три (на самом деле -шесть) волшебных слова:
1) Боневтик
2) Зрада
3) Асфальт
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04.10.2022 13:57 Відповісти
Прокоментуй твіт цього молодого дарованія

@DonaldJTrumpJr.

Sep 30

What tiny fraction (if any) of the almost $75,000,000,000.00 that's been sent to the Ukraine in the last few months will go to help the hundreds of thousands of American taxpayers in Florida many of whom who lost everything over the last few days?
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04.10.2022 14:08 Відповісти
Пожалуйста! Трамп радеет за своих граждан во Флориде, которые пострадали от урагана. Вы против помощи пострадавшим от урагана? Поймите, как бы вам дико не казалось, но в США ПРИНЯТО помогать пострадавшим. Вы в Украине разве ещё этого не ощутили? Хм. Мне вас жаль тогда.
P.S. Информацмя к размышлению (для тех, у кого есть, чем размышлять): Флорида - "красный" (республиканский) штат и помощь от администрации демократов.... размышляем дальше?
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04.10.2022 14:31 Відповісти
Тупа та максимально примітивна маніпуляція. Не цікаво.
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04.10.2022 14:42 Відповісти
Ну, значит нечем размышлять дальше... вам про асфальт размышлять привычнее?
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04.10.2022 15:03 Відповісти
Він вже власне ім я забуває... це якесь кіно
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04.10.2022 11:35 Відповісти
Та він не дотягне до 2024 року, вся Америка з нього сміється, навіть демократи ставлять під сумнів його когнитивні здібності! Хіба що двійника для нього знайдуть!
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04.10.2022 12:34 Відповісти
Улублений лайновкид трампістів та *********.
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04.10.2022 13:39 Відповісти
ось твій висер - це точно класичний приклад лайновкида)))
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04.10.2022 13:41 Відповісти
Факти будуть, чи продовжите лайном плюватись?
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04.10.2022 13:48 Відповісти
А ти які факти навів? Откуда знаєш про "трампістів" з зомбомарафоніа?
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04.10.2022 13:54 Відповісти
Це означає, що до виборів Байден зробить багато чого, щоб забезпечити поразку росії
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04.10.2022 11:36 Відповісти
Ну вот, если хочешь выиграть выборы, то ты полностью зависим от нашей победы. Давай нам танки, истребители, ПВО и ракеты, а также полный курс обучения волнами на территории НАТО, а мы тебе победу на выборах. А будешь крысить оружие, устраивая тут очередной Афганистан затянутый, то мы в любой момент можем подарить Чмоне корону и сказать, что он великий царь, который будет править всей русью и миром, и шо тогда будешь делать ты, показав избирателям большие траты денег и рост цен в ответ на тотальное унижение и очередной провал. Так что думай своей головой, на данный момент именно мы решаем, будешь ли ты президентом США с хорошим или же гарантированно вообще не будешь, а там Трамп придет и сынка твоего за наркоту и маленький пенис арестует на 10 лет.
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04.10.2022 11:37 Відповісти
Это шантаж? Смелый вы человек.
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04.10.2022 14:19 Відповісти
Дай Боже перемоги, пане Байден.
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04.10.2022 11:37 Відповісти
Якраз у нас гарна пам'ять, на відміну від **************. Ці лайновкиди вони три останні роки постили. Ось підтвердження так і не нарили.
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04.10.2022 13:42 Відповісти
"Русскіє братья" і "одіннарод" катує, гвалтує і вбиває а дядя Байден дає нам зброю щоб смалити їх хаймарсами. Так що завали, той що сидить тут з амерським прапором. Чого не в засрашку не валиш? Чи ти зі свого свинарника пишеш по впну?
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04.10.2022 14:22 Відповісти
Так за що ти тут срешься? Щоб нам не давали нічого і здали пуйлу на розправу? Всі ви в америці сидите і ненавидите місце де живете, тільки свою рашку любите, проте їхати тути немає бажання. Трамп ваш нас би зразу пуйлу б здав, ні копійки не дав би, вже видно. А чого ти мене кацапом називаєш? Називав би вже хохлом, ви ж русскіє, так любите нас називать?
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04.10.2022 14:45 Відповісти
Запитання, чому при "агенту Кремля" Трампу, ***** за 4 роки не напало, а як тільки прийшли до влади наші "друзі" дегенерати-демократи то ***** почало війну? Є логічне пояснення цьому феномену?
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04.10.2022 14:54 Відповісти
За розрахунками хла Трамп повинен був ще 2 термін сидіти, згадайте, як його викурювали з білого дому після того як він вибори програв. Так що все логічно, в Америці свій президент, в Україні контролюємий "друзями", які 3 роки розвалювали все до чого могли дотягтись, так що ніякого феномену.
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04.10.2022 14:57 Відповісти
Ой и дурень
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04.10.2022 15:00 Відповісти
Давай, ковбой, нажми не газ!
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04.10.2022 11:40 Відповісти
***** кондрашка хватить від такої новини.
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04.10.2022 11:40 Відповісти
Головне щоб не Трамп, а то він просто кине Україну
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04.10.2022 11:41 Відповісти
при попередньому президенті-демократі у 2014 році московія загарбала Крим і зайшла на донбас, при цьому президенті-демократі московія почала війну на винищення України...
Навряд чи це випадковість, схоже на те що політика демократів заохочує ху..ла діяти, вже схоже на те, що демократи дограються і до ядерного удару.
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04.10.2022 11:42 Відповісти
І шо ти пропонуєш? Мейк Амеріка грейт агейн?
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04.10.2022 11:45 Відповісти
Трамп надзвичайно мстивий й емоцiйний.... Звичайно ,на Трампа i його полiтику впливали однопартiйцi, але Трамп ,на мою думку був би значно гiршим для Украiни, нiж Байден. Хоча ... з другого боку, Трамп значно рiшучiший....
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04.10.2022 12:09 Відповісти
Ну да, мог бы решительно отдать всю Украину путину.
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04.10.2022 12:15 Відповісти
А байден що - не віддав? та він перший і злив фактично Україну х-лу, і як би не ЗСУ (і народ який підтрумує армію) - то х/з де б зараз стояли кацапи. А потім ще спостерігав пару місяців - чи втримається Україна чи ні...
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04.10.2022 12:25 Відповісти
"I went in yesterday and there was a television screen, and I said, 'This is genius.' Putin declares a big portion of the Ukraine - of Ukraine - Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful!"

Донни, Лютий 2022
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04.10.2022 13:00 Відповісти
Джо после встречи с путиным в Швейцарии : мы посмотрим сколько захватит путин у Украины чтобы реагировать соответственно и вывел все американские корабли из Черного моря.
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04.10.2022 13:22 Відповісти
И к чему этот твой высер? Это работает только на конченых дебилов, которые ничего не знают о США, их разговорной манере и истинно американском сленге. Когда, кто-то у нас кого-то в таком контесте называет гением, то АМЕРИКАНЦЫ воспринимают слово "гений" как "идиот", потому что в раговорной речи в ДАННОМ СЛУЧАЕ налицо проявление верха сарказма. Ваш высер - незачёт.
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04.10.2022 13:49 Відповісти
При Трампові війни в Україні не було, це історичний факт! Все інше вигадки і фейки американської і нашої пропаганди!
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04.10.2022 12:37 Відповісти
То есть переданные впервые Украине джавелины при Трампе это плохо? Обама и Байден давали вам спальные мешки и палатки.
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04.10.2022 13:20 Відповісти
З республіканцій тільки здається 10 останнього разу проголосували за надання зброї Україні. Вже видно, як трампісти "горять бажанням" допомогти, тільки кому - пуйлу?
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04.10.2022 14:48 Відповісти
Ты, что-то имеешь против, чтобы Америка была опять великой? Ты вообще, кто такой и что из себя тут корчишь? Тебе напомнить басенку про свинью и дуб?
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04.10.2022 13:34 Відповісти
З тебе такий американець, як з пісюна батіг. Здай грін карту і повертайся додому, на історічєскую родіну і там молись на ху*ла і його руду шістку.
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04.10.2022 14:04 Відповісти
Відповідай по суті! Шо ти маєш проти того щоб Америка знову стала великою країною, яку б боялися і поважали у всьому світі, а не те посміховисько у шо перетворили її дєрьмократи?!
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04.10.2022 15:02 Відповісти
Джо Байден народився 20 листопада 1942 року, тобто зараз йому вже майже 80 років, а у 2024 буде 82. Яке президенство у такому віці? Це ж не британська королева, яка як символ, тут працювати треба
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04.10.2022 11:55 Відповісти
Хотілось би, щоб республіканці проголосували на праймеріз за Лідсі Грема. Покійний Джон Маккейн був би задоволений своїм соратником.
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04.10.2022 12:15 Відповісти
Джони, дай Бог тебе здоровья и долголетия. Живи ещё 111 лет.
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Дідуля , мозги випадуть до 24-го.
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Юнак, в отличие от вас у дедули хотя бы есть, чему выпадать.
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04.10.2022 13:01 Відповісти
нету на самом деле у него чему выпадать
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04.10.2022 13:18 Відповісти
Це вам трамп сказав?
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04.10.2022 13:43 Відповісти
Да, лично Трамп нам АМЕРИКАНЦАМ сказал. Вы что-то имеете против? Вы то, каким боком здесь? Вас, что-то смущает или нервирует, когда американцы общаюбся со своим претендентом на пост президента? Выпейте валерьянки.
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04.10.2022 14:09 Відповісти
Не нервуйте так. Випийте валеріани.
Мене це цікавить, як кожного українця.
Президентом Америки буде вміняєма людина, яка підтримує Україну у боротьбі з кацапами, чи любитель *****.
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04.10.2022 14:58 Відповісти
Запомните, раз и навсегда! В США президент не царь и не Бог! Как бы вам этот дико не казалось, но наша политическая система устроена так, что ВСЁ РЕШАЕТ НАРОД через своих представителей в обоих палатах. Кого народ выберет, то и будет У НАС президентом и никто, повторяю никто, кроме самих американцев не может на это повлиять. Что касается помощи Украине, здесь тоже решает народ, который делегирует своих представителей во власть. Президент в этом вопросе не главный, и без одобрения обоих палат его указы силы не имеют. Постарайтесь понять, а лучше научиться выдавливать из себя совок.
P.S. Реальную роль Байдена, вы можете прочитать в конце моего длинного коммента выше.
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04.10.2022 15:25 Відповісти
Ви не переплутали сайти? Це не мордор, це- Україна. Тому ваш монолог про демократію, мені ні до чого.
Але, до чого ваш, суто трампістський, випад проти Байдена? Чи його не американці обрали?
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04.10.2022 15:39 Відповісти
Тільки в туалеті з ануса. У 80 р нейронів в неокортексі як в калькуляторі на і3 тільки для роботи google tts
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05.10.2022 08:12 Відповісти
Вы хорошо дали себе описание.
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05.10.2022 08:32 Відповісти
Якийсь пєрдімонокль у ні коляя То пише "Юнак" то я вже 80 р. Чим вас там у дойчланді штрикають ?
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05.10.2022 11:00 Відповісти
У такому віці, на мою думку - не варто
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04.10.2022 12:53 Відповісти
Республиканцы боятся Путина, демократы настроены более решительно.

Ни в коем случае нельзя допустить прихода Трампа, он даст зеленый свет Путину.
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04.10.2022 13:06 Відповісти
підкажи - скільки кацапів замочили збройні сили США при байдені?
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04.10.2022 13:27 Відповісти
сьогодняшні демократи у США - це зло і для США і для усього світу, досить подивитися на те що вони витворяли під час пандемії коронавірусу у США , як підтримували і розкручували блек лівз метте аби тільки прийти до влади, а як голосування проводили? - такої ганьби ще США не бачили
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04.10.2022 13:32 Відповісти
Ти чоловіче дуже далекий, поняття білого не маєш!
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04.10.2022 14:03 Відповісти
Вы кого и к чему здесь призываете?! Вы намерены влезть в выборы, так сказать, повлиять на свободное волеизъявление американского народа? Вы знаете, что за это есть статья? Давайте, вы лучше помолчите в тряпочку, а мы, в свою очередь обойдёмся без сопливых. Ок?
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04.10.2022 14:51 Відповісти
ось ржуть українці з кацапів, що у кацапів замість голови зомбоящик, а по-факту бляха ми не далеко пішли, самі живуть телевізором - тим що на вуха начіпляє влада, тобто те що переказав телевізор - це у нас правда, на вчинки і на результати реальних дій ніхто не дивиться...
сумно це все
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04.10.2022 13:26 Відповісти
Ціна на нафту
2017 - 55 у.о
2018 - 72 у.о
2019 - 64 у.о
2020 - 43 у.о

2021 - 71 у.о
2022 - 102 у.о.

при Трампі ціна на нафту була на такому рівні, що зараз і не снилося (все ніяк не можуть домовитися про зниження)... так хто ж х-лу реально плече підставляє?
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04.10.2022 13:54 Відповісти
Потому что Трамп сделал нашу страну ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ, а пришёл бидон и закрыл все проекты! Демократы - мошенники! Они пилят бабло на так называемой "зелёной" энергии, что есть миф и ложь.
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04.10.2022 14:15 Відповісти
100%, без будь яких міжнародних коаліцій Трамп нагнув ***..стан так що зараз тільки мріять лишилося, а вагнерівців у сірії за 2 години розпиз..чіли колону і ху-ло сиділо на сракі рівно...
зато з демократами - халепа за халепою і самий пізд..ж- триндьож
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04.10.2022 14:28 Відповісти
 
 