Байден підтвердив, що балотуватиметься у 2024 році, - NBC News

Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін на виборах президента, які повинні розпочатися у листопаді 2024 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NBC News.

"Я збираюся зробити це знову. Я йду", - сказав Байден проповіднику Елу Шарптон під час приватної розмови.

Раніше з подібними заявами вже виступали представники президента США. Проте сам він цього питання уникав.

Вибори президента відбуваються у США раз на чотири роки. Наступні вибори мають стати 60-ми.

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Нагадаємо, на президентських виборах 2020 року Байден переміг, отримавши 51,3% голосів. Його противник від Республіканської партії Дональд Трамп отримав 46,9% голосів.