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Байден підтвердив, що балотуватиметься у 2024 році, - NBC News
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін на виборах президента, які повинні розпочатися у листопаді 2024 році.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NBC News.
"Я збираюся зробити це знову. Я йду", - сказав Байден проповіднику Елу Шарптон під час приватної розмови.
Раніше з подібними заявами вже виступали представники президента США. Проте сам він цього питання уникав.
Вибори президента відбуваються у США раз на чотири роки. Наступні вибори мають стати 60-ми.
Нагадаємо, на президентських виборах 2020 року Байден переміг, отримавши 51,3% голосів. Його противник від Республіканської партії Дональд Трамп отримав 46,9% голосів.
Топ коментарі
+5 Роман Пиляшенко bbd485ff
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+4 Mykola Trofimenko a12d9878
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Ну а Трамп, після розслідувань ФБР, може тільки покурити бамбук
Администрация Байдена и его вице-президента тупицы Камбалы Хариус уничтожают США!
А именно:
1) Научно неоправданный террор населения с Ковидом-19!
2) Уничтожение энергетичевкого сектора и энергонезависимости страны!
3) Уничтожение ПОЛИЦИИ (превращение крупных городов "красных" штатов в преступные помойки).
4) Запредельный рост преступности по всей стране!
5) Беспредельное разрушение границ США и срыв постройки стены на границе с Мексикой.
6) Многомиллионный неконтролируемый поток нелегалов и преступников в страну
7) Неконтролируемый поток наркотиков
8) Позорный и расточительный побег из Афганистана
9) Страшная безработица в нефтяной отрасли и сворачивание многих важных объектов и программ по энергобезопасности страны (Как вам цены на топливо?)
10) Позорные подковёрные сделки с Ираном, саудитами и Венесуэлой
11) Рост межрассовых волнений и преступлений. (Движение BLM, Antifa и т.д.)
12) Уничтожительная для страны политика и реформы в судебной системе. Поймал преступника - отпусти (без залога), Поймал - отпусти.
13) Уничтожительная для страны политика и реформы в законах о владении оружием.
14) Бредовая "толерантность" и реформы в школах страны в плане сексуального образования.
15) Коррупция в верхних эшелонах власти, где посты распределяются только преимущественно среди ЛГБТ сообщества невзирая на профессионализм и опыт работы.
16) Рост налогов для компаний и физ.лиц
17) Невиданная инфляция и рост цен на продукты питания.
Так вот, ОЧЕНЬ много горя принесла стране нынешняя администрация и лично мне НА#УЙ не нужен такой президент и его шайка.
Итак, а вот, что реально сказал Трамп (кстати, я не трампист, я просто республиканец) на всё это вышеперечисленное безумство. Он сказал, что если мы можем так щедро помогать Украине, то почему мы не можем также щедро выделить стредства на восстановление страны и почему все инициативы и предложения по выходу из кризиса от республиканцев блокируется большинсвом в конгрессе?! Продемократические СМИ это подхватили, переврали, извратили и теперь вы повторяете это здесь.
А теперь, ремарка для украинцев: Запомните, это не Байден вам помогает, а вся страна, наш народ, правительство в лице, как республиканцев, так и демократов, которые, несмотря на вечные распри, как никогда, объединились вместе в борьбе и помощи Украине со злом века - рашизмом. И ещё. Только американцам решать, кого им выбрать главным менеджером страны. Так, что сидите до НАШИХ выборов тихо, помалкивайте в тряпочку, кого МЫ выберем, к тому на поклон и придёте. И не дай Бог, кому-то попытаться вмешиваться в процесс выборов. Ясно?!
Ну, и в конце, я вам обрисую, портрет Бидона:
...Мистер президент, нужна ваша подпись на выделение помощи Украине.
Нет, не Никарагуа. Да, вы правы, буквы похожи. Да, пройдите сюда, вот ваш стол и кресло. Да, здесь. Вот папка. Вот ручка. Мистер президент перо на другом конце ручки. Да, здесь. Мистер президент, документ внутри, нужно сначала открыть папку. Да, отлично. Мистер президент, вы держите папку вверх ногами. Да, ваша подпись там, где крестик. Спасибо, мистер президент! Отличная работа! Что? Да, вы можете теперь отдохнуть.
Ха-ха-ха-ха!!! Беспричинно ржёт, рядом стоящая Камбала Хариус (другого она делать не умеет)
1) Боневтик
2) Зрада
3) Асфальт
@DonaldJTrumpJr.
Sep 30
What tiny fraction (if any) of the almost $75,000,000,000.00 that's been sent to the Ukraine in the last few months will go to help the hundreds of thousands of American taxpayers in Florida many of whom who lost everything over the last few days?
P.S. Информацмя к размышлению (для тех, у кого есть, чем размышлять): Флорида - "красный" (республиканский) штат и помощь от администрации демократов.... размышляем дальше?
Навряд чи це випадковість, схоже на те що політика демократів заохочує ху..ла діяти, вже схоже на те, що демократи дограються і до ядерного удару.
Донни, Лютий 2022
Мене це цікавить, як кожного українця.
Президентом Америки буде вміняєма людина, яка підтримує Україну у боротьбі з кацапами, чи любитель *****.
P.S. Реальную роль Байдена, вы можете прочитать в конце моего длинного коммента выше.
Але, до чого ваш, суто трампістський, випад проти Байдена? Чи його не американці обрали?
Ни в коем случае нельзя допустить прихода Трампа, он даст зеленый свет Путину.
сумно це все
2017 - 55 у.о
2018 - 72 у.о
2019 - 64 у.о
2020 - 43 у.о
2021 - 71 у.о
2022 - 102 у.о.
при Трампі ціна на нафту була на такому рівні, що зараз і не снилося (все ніяк не можуть домовитися про зниження)... так хто ж х-лу реально плече підставляє?
зато з демократами - халепа за халепою і самий пізд..ж- триндьож