Літній чоловік помер на блокпосту у Василівці, - Федоров
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На російському блокпосту у Василівці в Запорізькій області в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію помер літній чоловік.
Про це в ефірі телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вже четвертий (раз. - Ред.) кажемо, що у Василівці справжня катастрофа. На вчора на ранок було 4000 мешканців, сьогодні - 4500. На жаль, вчора літній чоловік загинув у черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію, підконтрольну Україні", - сказав Федоров.
Він також додав, що наразі величезні черги і на виїзд через Крим.
Міський голова зазначив, що на тимчасово захоплених територіях посилився тиск на людей. Через що і збільшилась кількість людей, які намагаються евакуюватись із тимчасово загарбаних територій.
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