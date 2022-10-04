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Росія повинна виплатити Україні воєнні репарації, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Війна Росії проти України має завершитися відновленням територіальної цілісності України. Росія має виплатити Україні воєнні репарації, а російські воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив у вівторок у Варшаві міністр закордонних прав Польщі Збігнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польський міністр підкреслив, що як Польща, так і Німеччина засуджують неспровоковане і безпідставне застосування Росією сили проти України і засуджують псевдореферендуми, організовані нещодавно Росією на тимчасово окупованих територіях.

"Ми згодні, що війна має завершитися відновленням Україною територіальної цілісності, притягненням до відповідальності виконавців воєнних злочинів і виплатою Росією воєнних репарацій", - наголосив Рау.

Він відзначив, що обов’язком Польщі та Німеччини є надання обома країнами матеріальної допомоги Україні у відбитті російської агресії.

Також читайте: На Білорусь треба тиснути так само, як і на Росію, - міністр оборони Польщі Блащак

Автор: Ірина Дашківська
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И контрибуции. Пусть крадущий унитазы народец половину своих доходов тоже отдает, а не только государство!!!
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04.10.2022 15:27 Відповісти
Контрибуції не існує в ********* міжнародному праві.
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04.10.2022 15:38 Відповісти
Тут я з Вами згодна, але..тіж падли расєйські, що при владі почнуть обирати своїх пенсіонерів..я б ще вимогала управління щоб росією було стороннім..а над управлінцями ще й наглядова рада..з ними потрібен багатоярусний управлінський захист..

і ревізійну комісію - виявляти приховані активи
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04.10.2022 15:43 Відповісти
Лайк
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04.10.2022 15:29 Відповісти
А ще компенсацію та сатисфакцію.
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04.10.2022 15:32 Відповісти
Шмигаль боїться порахувати суму збитків і виставити росії реперації!

То про це вже поляки говорять!

А він мав би з початку війни рахувати завжди збитки і постійно росії суму репарацій піднімати! Можливо вона тоді задумалася б чи варто їй ще більше розрушати!

Треба знімати Шмигаля і ставити якогось воєнного прем'єр-міністра.
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04.10.2022 16:00 Відповісти
Це можливо тільки у випадку капітуляції ворога. Добровільно росія цього робити не буде.
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04.10.2022 16:22 Відповісти
якщо після витіснення росії за межі України не розпочати знищення білоруської армії то не буде ніяких репарацій, кинуть якусь подачку з заходу та трошки насиплять з конфіскованого ото і усе.
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04.10.2022 18:58 Відповісти
 
 