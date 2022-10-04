Окупанти запровадили в Енергодарі комендантську годину
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З 4 жовтня загарбники запровадили в тимчасово окупованому Росією Енергодарі комендантську годину. Це зробили "з метою безпеки".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Комендантська година діятиме з 20:00 до 06:00. Кінцеву дату її запровадження не повідомляють.
Окупанти твердять, що запровадили комендантську годину в цілях безпеки.
У працівників АЕС і ТЕС, які пересуватимуться містом у цей час, росіяни вимагатимуть посвідчення особи та спецперепустку. На період комендантської години також заборонено роботу цілодобових магазинів.
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