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Мешканцям окупованого Енергодару заборонили покидати місто, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

Мешканцям Енергодару окупанти заборонили виїжджати на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста. Особливо контролюється переміщення працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ

"Наразі вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. На вулицях присутні патрулі військових збройних сил Росії анкетами голосування так званого "референдуму". На всіх зустрічних наводять зброю, видають "бюлетені для голосування" та вказують де саме треба поставити "галочку". Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів", - йдеться в повідомленні.

Всім, хто наважився "проголосувати" проти приєднання до Росії, погрожують "мобілізацією".

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Автор: Марина Макєєва
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мобілізація
показати весь коментар
27.09.2022 12:28 Відповісти
Чужа Армія, чужа Мова, чужа Віра.
показати весь коментар
27.09.2022 12:43 Відповісти
 
 