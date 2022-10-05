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Почалися консультації про призначення нового голови НБУ, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

гетманцев

Одразу після повідомлення Кирила Шевченка про намір піти у відставку з посади голови Національного банку України почалися консультації щодо призначення нового очільника НБУ.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев("СН"), передає Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що Національний банк України ні на мить не залишиться без керівництва. "Зараз розпочалися консультації щодо нового голови. Думаю, протягом кількох днів це питання вирішимо. Заяву Шевченка про відставку розглянемо вже цього тижня, на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. І тоді ж, якщо кадрові консультації будуть успішними, зможемо винести на голосування питання про призначення нового голови правління регулятора", - розповів Гетманцев.

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Він також подякував Шевченку за більш ніж дворічну роботу на посаді. Особливо — в умовах великої війни. "Це справді надзвичайно відповідальна людина, багато в чому завдяки їй Україні вдалося стабілізувати фінансову ситуацію у найважчі часи лютого-березня, утримати гривню, забезпечити роботу платіжної системи й платіжних карток, коли люди могли отримувати гроші в банкоматах навіть на прифронтових територіях. Він разом з командою Національного банку професійно та чітко організував роботу регулятора, що забезпечило стабільну роботу всієї банківської системи", - сказав голова профільного комітету ВР.

Окремо Гетманцев наголосив на тому, що Шевченко заявив про відставку у зв’язку зі станом здоров’я, а не через скандал чи негативну ситуацію в Нацбанку або у фінансовій системі держави. "Переконаний: ця відставка жодним чином не вплине на стабільність банківської і фінансової систем. А Кирило Шевченко залишиться в команді, і його досвід та знання прислужаться державі в майбутньому", - підсумував Гетманцев.
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Топ коментарі
+20
Не для того виживали Шевченка, щоб консультації проводити. Завгосп вже давно має свою людину на це крісло.
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05.10.2022 00:09
+19
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05.10.2022 00:03
+18
А шо? Всього- то, чотири судимості.
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05.10.2022 00:31
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в офісі простих рішень розглядають кандидатуру Поворознюка на посаду голови НБУ.
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04.10.2022 23:59 Відповісти
та ну нафік))))
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05.10.2022 00:09 Відповісти
А шо? Всього- то, чотири судимості.
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05.10.2022 00:31 Відповісти
Це воно. Що не влізе то запихне.
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05.10.2022 00:11 Відповісти
Мецгера еще можно.
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05.10.2022 00:15 Відповісти
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05.10.2022 00:34 Відповісти
😳😳😳😂😂😂
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05.10.2022 01:18 Відповісти
А що, він уже й конкурс пройшов з матюками і з словами "Ось я би, я б..."
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05.10.2022 07:00 Відповісти
Ого, який вiдгодований кабан,хто це?
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05.10.2022 09:50 Відповісти
Наштампував пустих фантиків і втік.
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05.10.2022 00:00 Відповісти
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05.10.2022 00:03 Відповісти
Не для того виживали Шевченка, щоб консультації проводити. Завгосп вже давно має свою людину на це крісло.
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05.10.2022 00:09 Відповісти
Смолия верните на место,уроды
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05.10.2022 00:12 Відповісти
Щоб Смолія вернути,потрібно всю зелену банду викинути і Залужного Президентом.
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05.10.2022 00:38 Відповісти
Я - за!!
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05.10.2022 05:02 Відповісти
Дайош Гонтарєву!
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05.10.2022 00:13 Відповісти
Гонтарєва керівник "плану Маршалла" для України.
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05.10.2022 00:35 Відповісти
Чомусь здається, що 73% слабо розріняють план Маршала та Лендліз.
Це ж не буряк чи картопля або манікюр чи педікюр.

Воно щось таке ого-го. І це добре бо великий Боневтік особисто цього добився. А Гонтарева стопудово знов йому заважає такі великі і добрі справи робити.
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05.10.2022 01:22 Відповісти
Прочитал сначала "73% слабо розвинених"
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05.10.2022 02:10 Відповісти
Як би це прикро не було, але це десь так і є.

Бо хоча б середньо-розвинута людина не могла обрати президентом несамостійного аватара, який ні дня не був ні у політиці, ні у державному управлінні і всю свою артистичну кар'єру сповідував антиукраінізм.
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05.10.2022 03:24 Відповісти
Для цього спочатку треба повісити ЗЄрмаків, а потім Коломойського. Бо вона їх особистий ворог.

Ну і також оптом ворог дегенератів, які це зелене гівно підтримують. Хоча ці не рахуються. Їх особиста думка формується виключно на 1+1 та на єдиному ЗЄмарафоні.
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05.10.2022 01:16 Відповісти
Пропоную дермака
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05.10.2022 00:14 Відповісти
агрохламідія-сама достойна кандідатура.
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05.10.2022 00:24 Відповісти
гівно за псами збирати по вулицях.
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05.10.2022 00:51 Відповісти
Зараз "менеджер" все порішає!
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05.10.2022 00:26 Відповісти
Єрмака,у нього все у руках буде,і Зеленського завгоспом йому назначити,бо зморився Єрмак,навіть у внутрішню політику США вліз,РАДУ закрити,Єрмак і сам все вирішить.Та все можна позакривати,рішала сам все порішає.
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05.10.2022 00:30 Відповісти
що у єрмака може бути в руках, коли він свою власну сраку в свої руки взяти не може?
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05.10.2022 00:52 Відповісти
Зачем?? В его руках власна срака Лохабонэвтик. И других срак ненада
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05.10.2022 05:05 Відповісти
Бо срака така стала, що руками обхопити не може.
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05.10.2022 07:24 Відповісти
То якщо він такий професійний, і так допоміг Україні щоб економіка не впала, чого ж ви його тоді зжерли? Яку курву хочете прилаштувати на грошове місце? коломойський паскудь невдячна.
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05.10.2022 00:53 Відповісти
Бо ларьочникам треба гривню друкувати, а Шевченко чомусь не хоче.
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05.10.2022 01:17 Відповісти
Шевченко розуміє що буде галопуюча інфляція, а ларьочникам тільки того і треба, щоб курва невдячна коломойський міг тут вже абсолютно все скупити і виборчу комісію теж.
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05.10.2022 01:38 Відповісти
Шевченко розуміє, що з нього зроблять крайнього.

А так би він залюбки. До вторгнення його сумління йому не заважало.
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05.10.2022 02:05 Відповісти
Тобто ЗЄзідента міняти не можна під час війни, а Голову Національного банку запросто.

Хоча Голова НБУ, на відміну від ЗЄзидента, це не просто джерело відосиків.
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05.10.2022 01:25 Відповісти
а наступник що ж невже не розуміє?
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05.10.2022 02:07 Відповісти
А наступник тільки для того туди й іде. Може йому пообіцяли щось...
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05.10.2022 03:26 Відповісти
А може він просто абсолютно не самостійний, дурний, але на рідкість слухняний.
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05.10.2022 03:27 Відповісти
Чому ця мерзота ще ходить своїми ногами?
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05.10.2022 01:15 Відповісти
Є вже кандидатура на цю посаду - це скоріш за все Пишний !!
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05.10.2022 01:20 Відповісти
Саме так. Бо людинка Єрмака.
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05.10.2022 01:24 Відповісти
дерьмак, гетьманцев, падлюка... редкий набор кацапской быдлоты...
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05.10.2022 02:54 Відповісти
Гетьманцев це те гімно , що за тиждень перед 24 лютого заблокувало у раді гроші для ВСУ?
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05.10.2022 04:23 Відповісти
Ну ось... Настав зоряний час Юзіка...
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05.10.2022 05:54 Відповісти
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05.10.2022 08:04 Відповісти
А що, Петя з Ахметкою ще не все вкрали? Ааааа, там же мільярдна поміч іде з США 12 млрд та Європа ще 5 млрд дає. Ну Бєня, ну сукин ти син - знає коли і куди своїх ставити. А потім жаліються що вони ганімий народець.... джуди паршиві.
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05.10.2022 15:37 Відповісти
 
 