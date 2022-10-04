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Зеленський призначив керівників 13 військових адміністрацій на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив очільників 13 місцевих військових адміністрацій у Харківській області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, призначено Віктора Коваленка начальником Золочівської селищної військової адміністрації у Богодухівському районі; в Ізюмському районі - Віталія Карабанова начальником Балаклійської МВА, Олександра Тертишного начальником Борівської селищної військової адміністрації, Валерія Марченка начальником Ізюмської МВА, Геннадія Загоруйка начальником Оскільської сільської військової адміністрації.

Великобурлуцьку селищну військову адміністрацію у Куп’янському районі очолив Віктор Терещенко.

У Харківському районі призначено Олександра Шмиголя начальником Вільхівської сільської військової адміністрації, В'ячеслава Задоренка - начальником Дергачівської МВА, Олексія Слабченка - начальником Липецької сільської військової адміністрації, Марію Черненко - начальником Роганської селищної військової адміністрації, Миколу Сікаленка - начальником Циркунівської сільської військової адміністрації.

У Чугуївському районі Микола Семер'янов очолив Малинівську селищну військову адміністрацію, Галина Мінаєва - Чугуївську міську військову адміністрацію.

Також читайте: Правоохоронці затримали зрадницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині

Автор: Володимир Янченко
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Весело спостерігати як українці, які вибрали Зеленського президентом, пишуть Маску, що він не має лізти в політику і дипломатію в яких не розбирається
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05.10.2022 00:05 Відповісти
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05.10.2022 00:09 Відповісти
А де ж попередні керівники, чи їх і не було? Бо клоун збирався здавати Харків.
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05.10.2022 00:07 Відповісти
Мінаєва не потопляєма. Що при овочі, що при порохе, що при зелені
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05.10.2022 00:39 Відповісти
Мабуть наближених до партій СН або ПЗДЖ,щоб не дуже швидко дерусифіковуватись.
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05.10.2022 00:37 Відповісти
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05.10.2022 02:35 Відповісти
Чому досі не усунули Залужного!
https://youtu.be/d6fEhx9XFPI
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05.10.2022 06:51 Відповісти
 
 