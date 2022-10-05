ООН не може направити місію в Оленівку через відсутність гарантій безпеки

Місія Організації Об’єднаних Націй не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

Про це заявив речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав Дюжаррик.

Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН. "Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх (місію) на місце", – зазначив він.

Ще на початку вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути в Оленівку "в найближчі дні".

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Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.