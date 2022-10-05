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ООН не може направити місію в Оленівку через відсутність гарантій безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Місія Організації Об’єднаних Націй не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

Про це заявив речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав Дюжаррик.

Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН. "Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх (місію) на місце", – зазначив він.

Ще на початку вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути в Оленівку "в найближчі дні".

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Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
засудити рашизм не може, місію не може, розпуститися не може, заколдоване коло блд
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05.10.2022 00:44
+17
Если лаптестан не может гарантировать безопасность миссии ООН, то что тогда он делает в Совете Безапасности ООН?
ООН, ау!!!
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05.10.2022 00:50
+11
і це ....не коло має стати на думку Маска гарантією дотримання законності, демократичних цінностей і свобод. на тимчасово окупованих територіях, ще й референдуми щоб провели. Щоб не часом.
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05.10.2022 00:48
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засудити рашизм не може, місію не може, розпуститися не може, заколдоване коло блд
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05.10.2022 00:44 Відповісти
і це ....не коло має стати на думку Маска гарантією дотримання законності, демократичних цінностей і свобод. на тимчасово окупованих територіях, ще й референдуми щоб провели. Щоб не часом.
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05.10.2022 00:48 Відповісти
З Маском попрацювали спецслужби якісь.... Там або компромат є, або може нарили про махінації чи налоги... Щось та непросто
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05.10.2022 00:59 Відповісти
Є метод простіше. Друг чи подруга агент рф (психолог із спецслужб з навиками вербувальника). Будь-яку дич зможе влити в мозок. При чому їм навіть не треба із самим Маском працювати, а можна було із його дружиною, коханками чи навіть колегами. І все готово.
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05.10.2022 01:21 Відповісти
Ну, і навіщо така організація , яка нічого не може? Мене одне цікавить : як вони раніше приймали рішення і збирали миротворців ? Як може існувати організація у якої не має механізмів втручання?
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05.10.2022 05:38 Відповісти
Обережно! Вас зараз запишуть у симпатики не можна казати кого привселюдно обплюють.
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05.10.2022 06:09 Відповісти
Ты хочешь миротворцев,которые разграничат территории Украины?
Почему тогда Зе в неё ежедневно обращается?
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05.10.2022 07:02 Відповісти
Я хіба казав щось подібне? Будьласка..Не треба приписувати мені слів, які я не казав!
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05.10.2022 07:19 Відповісти
"як вони раніше приймали рішення і збирали миротворців"
Вот так,входили и стороны конфликта разводили.В Украине ведь войну не объявляли.
Шо уже миротворцы не нужны?
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05.10.2022 07:26 Відповісти
Та де, не може бути, Маск казав що ви навіть можете незалежні референдуми проводити на нашіх тимчасово окупованій рускими територіях, а ви навіть до Оленівки зі звиклою місією заїхати не можете. То напішить пану Маску щоб він вас так не підставляв, ніби ви щось можете комусь гарантувати, якщо ви самі собі гарантувати нічого не можете і чекаєте коли хтось ззовні щось вам прогарантує.
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05.10.2022 00:46 Відповісти
може цей наркоша ракетою місію відправить
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05.10.2022 00:55 Відповісти
Если лаптестан не может гарантировать безопасность миссии ООН, то что тогда он делает в Совете Безапасности ООН?
ООН, ау!!!
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05.10.2022 00:50 Відповісти
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05.10.2022 00:54 Відповісти
Бо у них є ядерна бімба
Всі очкують перевіряти, що буде, якщо викинути ядерну державу із Радбезу
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05.10.2022 01:06 Відповісти
ООН ссыца постоянного члена Совбеза?Приехали...
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05.10.2022 00:54 Відповісти
гниды
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05.10.2022 00:55 Відповісти
ООН не може. Це просто гасло цієї чудової організації
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05.10.2022 00:56 Відповісти
Пфф.. пусть обратятся в красный крест - там дадут "гарантию".
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05.10.2022 07:45 Відповісти
ООН - взагалі пуста організація. Останні 20 років крім поїдання грошей не зробила *****!
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05.10.2022 00:58 Відповісти
ну, это и понятно - ссыкотно. Это как отправлять миссию к аллигаторам в реку.
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05.10.2022 00:59 Відповісти
Пхахахаха. Зате в бухгалтерію ходять без гарантій безпеки. Навіщо потрібна ця контора зі слимаками та нікчемами? Загадка Всесвіту.
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05.10.2022 01:00 Відповісти
За 2 месяца там уже могли какие угодно декорации перестроить. Они в первые дни туда осколки типа Хаймарсов привезли. Что там уже расследовать.
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05.10.2022 01:48 Відповісти
Ой там на горі
Ой там на крутій
Йди нахй оон
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05.10.2022 01:01 Відповісти
ООН если не может поддерживать безопасность нескольких своих сотрудников, то как вы можете гарантировать безопасность целых государств. Это противоречит сути деятельности организации.

ООН на страже мира и безопасности во всем мире - https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml
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05.10.2022 01:05 Відповісти
ООН

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05.10.2022 01:11 Відповісти
Це зборище щось нагадує картинки з глянцевих журналів свідків єгови, "рятувальники" світу, ***...
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05.10.2022 05:51 Відповісти
Фотка реальная из ООН. На фотках максималка деятельности ООН и их силы.

https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/faq.shtml - взято от сюда.Стажеры на встрече с Генеральным секретарем ООН. Фото ООН/Эскендер Дебебе
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05.10.2022 07:34 Відповісти
страхопудала якісь. Кожній тварі по парі.
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05.10.2022 07:32 Відповісти
Якщо вже ООН не може забезпечити собі охорону , тоді хто ?

Це вже не смішно 😠
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05.10.2022 01:14 Відповісти
Виразно! Як з охороною будівлі,й чинуш ??
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05.10.2022 06:09 Відповісти
Беззахисна ООН !
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05.10.2022 06:10 Відповісти
А ***** взагалі те ООН треба?
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05.10.2022 01:28 Відповісти
допомагати голодуючим Африки
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05.10.2022 07:34 Відповісти
Організація яка має забезпечувати безпеку в світі. Каже, - нє не поїду, там небезпечно.
Сюр. Розганять ссаними віниками.
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05.10.2022 01:33 Відповісти
в тебе є практика проживання в багатоквартирному будинку товариства співвласників? Якщо ні - то ніфіга не зрозумієш проблем ООН.
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05.10.2022 01:43 Відповісти
В тому і проблема. Як така структура може щось робить?
Збираємо гарних хлопців і дівчат, а всі інші поюх.
Рамштайн початок.
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05.10.2022 03:35 Відповісти
А шо, ООН прибирає прибудинкову територію, наймає будівельних інспекторів, міняє підлогу у коридорах тощо?
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05.10.2022 06:11 Відповісти
ну так позбавте ***** права голосу в Радбезі ООН! За порушення Статуту організації! Є така норма в Статуті!
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05.10.2022 01:41 Відповісти
Не можна бо це призведе до ескалації!
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05.10.2022 03:20 Відповісти
Что ООН может сделать

Поехать без гарантий?
Их накроют обстрелом а обвинят Украину

И кому это нужно?
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05.10.2022 01:42 Відповісти
Кому нужна ООН,з гарантіями,чи без?
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05.10.2022 06:07 Відповісти
Організація ,членом засновником котрої була Україна...тепер рашка , яка не має право легітімності в ООН має право вето,відтоді усе за чим була створена ця організація нівеліровано, бо гад повзучий пробрався у середину ,як завжди обманом і маніпуляціями і ізгадив все ради чого було створено ООН.Та ООН сама рашкою оккупована, з неї з тих пір немає ніякого сенсу ,окрім витягати гроші на своє існування.
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05.10.2022 02:01 Відповісти
Кацапердія,взагалі невідомо,яким чином,там присутня. Немаючи членства має Вето. - ООН- збіговисько з психіатричної лікарні
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05.10.2022 06:06 Відповісти
Интересно, а на ху. я эта организация вообще! Типа выражать озабоченность? Ну безполезная жеж организация, и все её подразделения!!!
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05.10.2022 02:15 Відповісти
Мощная организация. На её гарантии можно положить положиться.
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05.10.2022 03:40 Відповісти
Що з успіхом й реалізується. Рай чинуш
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05.10.2022 06:03 Відповісти
Треба просто зрозуміти ООН в такому виді НІКЧЕМНА та БЕЗПОРАДНА структура яка потребує реформ або ліквідаціі .
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05.10.2022 04:15 Відповісти
Переформатування Неможливе!! Потрібна ліквідація,й створення на новій Материнці,на Нових принципах,з новим функціоналом. Діздатної корисної для розвитку цивілізації структури. Зсраз,це годівниця міжнародних паразитів й кримінальників. Функціонал й функціональність повинні бути основою!
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05.10.2022 06:02 Відповісти
Ахахахаха!!! А шо то ООН вобще может? Токо взносы получать? Паразиты!
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05.10.2022 04:59 Відповісти
Внески не чіпайте! Внески - то святе!
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05.10.2022 05:54 Відповісти
І Нахера така ООН ? Кому потрібне подібне збіговисько? Кримінільним Режимам,???
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05.10.2022 05:57 Відповісти
Так шо, таки правильно вчинили Штати коли вийшли з Комісії ООН з прав людини та UNESCO?
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05.10.2022 06:02 Відповісти
Якщо,комісії фікція,й прикриття сумнівних процессів,дій ? Чи правильно? Залежить від наступних кроків,й векторів розвитку подій,перебігу процессів. Ви,власне, співучасник відповіді.
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05.10.2022 06:17 Відповісти
А ви поцікавтеся складом комісії та її попередніми рішеннями і вектори розвитку стануть набагато зрозумілішими.
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05.10.2022 06:23 Відповісти
Угадайте хто сказав у ООН наступне. Підказка - не Барак Обама.

"America is fulfilling our destiny as a peacemaker, but it is peace through strength."

"Америка виконує свою місію - бути гарантом миру, і робить це за допомогою сили."
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05.10.2022 06:07 Відповісти
А,мир принципово неможливо гарантувати без силового припинення бешкету ! Інші шляхи- заохочення безладдя!!!
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05.10.2022 06:13 Відповісти
Единственное, что может ООН, так это отрабатывать бабло, которое дело им *****, срущее в чемодан.
Мне ООН напоминает старого 80летнего деда, который жалуется врачу, что он уже не может иметь секс с женщинами, а его 85летний сосед может. Врач внимательно посмотрел ему горло и сказал : так у вас противопоказаний нет, говорите и вы тоже самое своему соседу.
Это единственное, на что способна ООН.
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05.10.2022 06:12 Відповісти
Відробляти? Де ви бачили щоб такі високоповажні люди як службовці цілої ООН щось комусь відробляли! Вони не для того в Нью Йорк приїхали зі своїх Удаугаудугу-сранськів щоб щось робити!
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05.10.2022 06:18 Відповісти
ООН это вообще пустое место
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05.10.2022 06:23 Відповісти
Ой, то нехай ще раз оголосять занепокоєння за своїм Статутом
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05.10.2022 06:59 Відповісти
Без ООН Зе секунды прожить не может
1.Азовцы- ООН
2.Зерно-ООН
3.Метал-снова ООН
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05.10.2022 07:05 Відповісти
Олені не можуть втрапити до Оленівки через відсутність сенсу в існуванні Ради Безпеки
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05.10.2022 07:16 Відповісти
Імпотенти на утриманні усього людства.
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05.10.2022 08:11 Відповісти
ООН нашпигована рашистською агентурою давно ,а головний португальський осел на рашистському прикормі.Надіятися на ООН можна хіба що у випадку, коли ця прорашистська шарага може заробити проценти(обдерти бюджет африканських країн)в котрі Україна поставляє зерно.
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05.10.2022 08:50 Відповісти
Повна безпорадність оон... Дискредитувала себе повністю а очах украінців!
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05.10.2022 08:52 Відповісти
Геніальний хід:
Русня: ласкаво просимо, приїжджайте, але ніяких гарантій безпеки ми не можемо надати.
ООН: ми без гарантій не поїдемо!
Русня: *знизує плечима* От бачите, ми відкриті і чесні стосовно розслідування теракту, що скоєний ВФУ, але ООН сама гальмує процес. Певно, тому, знає винних, але правда очі коле.
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05.10.2022 09:01 Відповісти
 
 