ООН не може направити місію в Оленівку через відсутність гарантій безпеки
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Місія Організації Об’єднаних Націй не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.
Про це заявив речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", – сказав Дюжаррик.
Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН. "Нам потрібне "зелене світло" на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх (місію) на місце", – зазначив він.
Ще на початку вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути в Оленівку "в найближчі дні".
Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
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Почему тогда Зе в неё ежедневно обращается?
Вот так,входили и стороны конфликта разводили.В Украине ведь войну не объявляли.
Шо уже миротворцы не нужны?
ООН, ау!!!
Всі очкують перевіряти, що буде, якщо викинути ядерну державу із Радбезу
Ой там на крутій
Йди нахй оон
ООН на страже мира и безопасности во всем мире - https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml
https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/faq.shtml - взято от сюда.Стажеры на встрече с Генеральным секретарем ООН. Фото ООН/Эскендер Дебебе
Це вже не смішно 😠
Сюр. Розганять ссаними віниками.
Збираємо гарних хлопців і дівчат, а всі інші поюх.
Рамштайн початок.
Поехать без гарантий?
Их накроют обстрелом а обвинят Украину
И кому это нужно?
положитьположиться.
"America is fulfilling our destiny as a peacemaker, but it is peace through strength."
"Америка виконує свою місію - бути гарантом миру, і робить це за допомогою сили."
Мне ООН напоминает старого 80летнего деда, который жалуется врачу, что он уже не может иметь секс с женщинами, а его 85летний сосед может. Врач внимательно посмотрел ему горло и сказал : так у вас противопоказаний нет, говорите и вы тоже самое своему соседу.
Это единственное, на что способна ООН.
1.Азовцы- ООН
2.Зерно-ООН
3.Метал-снова ООН
Русня: ласкаво просимо, приїжджайте, але ніяких гарантій безпеки ми не можемо надати.
ООН: ми без гарантій не поїдемо!
Русня: *знизує плечима* От бачите, ми відкриті і чесні стосовно розслідування теракту, що скоєний ВФУ, але ООН сама гальмує процес. Певно, тому, знає винних, але правда очі коле.