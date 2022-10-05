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війна (56511) студенти (320) мобілізація (1458) петиція (262)

Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тис. голосів

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Петиція про надання дозволу студентам-чоловікам, які навчаються закордоном, виїжджати за межі України набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тис. голосів 01

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – йдеться у петиції.

Також читайте: З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 14 вересня громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але є студентами закордонних закладів вищої освіти, втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану. Як пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вище військове керівництво скасувало таку можливість у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
В Украине вообще-то война идёт и при чём на выживание. Или студентики за границей будут жизнью наслаждаться во всех её проявлениях, а мужики 30-40 лет, а то и 50, в окопах воевать? Все так все, а не льготников разнообразных плодить, которых у нас и так дохренище. А по уровню образования, так это за ухо наших министров, ректоров и депутатов надо брать, а не из страны пытаться свалить, выдумывая отмазки на ходу. Военному делу пусть учатся и физику свою поднимают, чтобы по Цюрихам им морды русское быдло не било
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05.10.2022 02:46
+14
То тікали через посвідчення волонтера, тепер по студентському будуть
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05.10.2022 04:01
+13
Не скигли. Воєнний час скінчиться-нехай їдуть.
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05.10.2022 06:17
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Ехал давиче с одними студентами в поезде, рассказывали, что ЗНО они в этом году списывали все и поэтому даже у даунов в этом году получились хорошие результаты, большинство их класса подавали доки в иностранные ВУЗы (Словакия, Польша,Чехия, я так думаю выши типа нашего МАУПа)приняли всех, Так что новая отмазка нашлась, а лохи- вперёд.
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05.10.2022 08:41 Відповісти
Один- вірить в свій народ і відкриває БЕЗВІЗ, другий- судить по собі, і закриває. Хто мАлАдец?
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05.10.2022 08:52 Відповісти
Своїх не випускаємо, щоб харошиє рузьге зайняли їх місця? І все це, нажаль, не на користь державі.

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05.10.2022 10:02 Відповісти
Учатся за границей до 5 000 студентов.
Насколько это количество потенциальных мобилизированных (не служивших в армии и не имеющих опыт б/д) способно повлиять на ход войны?
Нужны ли будущему Украины высококвалифицированные кадры?
...
Просто у власти находятся барыги и клоуны, которым глубоко насрать на "будущее Украины", т.к. их личное будущее уже определено недвижимостью за границей и многомиллионными счетами в зарубежных банках. Их задача - выжить здесь и сейчас. И в рамках этой задачи они готовы кинуть в горнило войны любое "будущее Украины". Все псевдопатриотические разглагольствования "Родину защищать ..." - это их нарративы. Родину защищать есть кому и 5 000 задротов со зрением "-5" никак не помогут выиграть войну.
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05.10.2022 10:34 Відповісти
Всем сидеть на местах. Война! Из тех студентов кто хочет свалить полно богатеньких и мажоров, простых людей ооочень мало. Я два месяца возле военкомата был, видел тех кто хочет свалить. Сколько сейчас сидит за границей таких "студентов" ? Вася Freedom - какие 5000 ?- ты что больной? Вообще у нас не страна а цирк какой-то - в городе пробки, опять же рестораны, бутики ,киношки ,все запускается- это нормально? Я думал что война это когда все помогают и работают на то что бы победить и уничтожить врага- построить цеха и заводы по выпуску оружия и боеприпасов,наладить производство запчастей ,военной одежды и лекарств, обеспечить продовольствием. А в итоге - мажоры гоняют по городу на спорт карах, ночные клубы работают как и работали... Это не война! Это чей то расчет и способ заработать на всем что только можно....
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05.10.2022 11:11 Відповісти
А що це тут за наратив: звалити, студентики, звалільщики? Хто вам дав право принижувати гідність людей? Ви тут більшості диванні патріоти, які не захотіли навіть на мить зрозуміти суть проблеми, певно всі негативні комменти написані з окопів? Так от, так, у нас війна, але як неоднаразово наголошували і залужний і резнік, та інші військові люди, нам не потрібне м'ясо, несвідоме, не доросле, нам потрібні бійці, окрім того, тут хтось писав, а чого повинні 30-50 воювати, а молодь вчитися, а може тому, що та молодь навіть за більшості жодного разу не голосувала, а ви у свої 30-50 про…. ли своєю пасивність все, що можна було? Окрім того, держава сама дала можливість на виїзд студентів, надала роз'яснення, молодь вступила, щоб виявилося, що цю можливість використали ті самі 30-50 ушлі дядьки, які звалили по липовим документам. Так що всі, хто тут дере горлянку як неправильно випускати молодь, дайте самі собі чесну відповідь, що вами наразі керує, турбота за державу чи просто жаба?
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05.10.2022 13:57 Відповісти
У петиції не йде мова виключно про молодь. Там про всіх чоловіків 18-60. Ти хоч почитай уважно текст. І до речі, чим відрізняється 19-річний Іван, якого насильно забрали в армію, від 19-річного Василя, який вирішив пересидіти війну закордоном купивши собі вступ до якоїсь провінційної бурси у перемишлі? Всі громадяни мають бути рівними.

До речі, я закінчив два факультети університету після строкової служби в армії - за 18 міс служби інтелект не зник.
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05.10.2022 14:55 Відповісти
Ну да студенти сааадержат зсу ,чеши по ушам,малим говнюкам 2000-х пора избавится от инфантилизма.
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05.10.2022 15:57 Відповісти
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