Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тис. голосів

Петиція про надання дозволу студентам-чоловікам, які навчаються закордоном, виїжджати за межі України набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – йдеться у петиції.

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Нагадаємо, 14 вересня громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але є студентами закордонних закладів вищої освіти, втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану. Як пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вище військове керівництво скасувало таку можливість у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.