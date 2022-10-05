Петиція про можливість виїзду з України студентам-чоловікам набрала 25 тис. голосів
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Петиція про надання дозволу студентам-чоловікам, які навчаються закордоном, виїжджати за межі України набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Мова йде про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року та після цієї дати", – йдеться у петиції.
Нагадаємо, 14 вересня громадяни України чоловічої статі, які вважаються придатними до військової служби (від 18 до 60 років), але є студентами закордонних закладів вищої освіти, втратили можливість виїжджати з країни під час воєнного стану. Як пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, вище військове керівництво скасувало таку можливість у зв’язку із масовими підробками документів для нелегального перетину кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Насколько это количество потенциальных мобилизированных (не служивших в армии и не имеющих опыт б/д) способно повлиять на ход войны?
Нужны ли будущему Украины высококвалифицированные кадры?
...
Просто у власти находятся барыги и клоуны, которым глубоко насрать на "будущее Украины", т.к. их личное будущее уже определено недвижимостью за границей и многомиллионными счетами в зарубежных банках. Их задача - выжить здесь и сейчас. И в рамках этой задачи они готовы кинуть в горнило войны любое "будущее Украины". Все псевдопатриотические разглагольствования "Родину защищать ..." - это их нарративы. Родину защищать есть кому и 5 000 задротов со зрением "-5" никак не помогут выиграть войну.
До речі, я закінчив два факультети університету після строкової служби в армії - за 18 міс служби інтелект не зник.