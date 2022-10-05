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Путін не може стримати розкол між пропагандою та силовиками, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдається врівноважити вимоги націоналістів, які стають дедалі радикальнішими, а також стримати розкол між пропагандою та силовиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики визначили три основні групи у нинішньому російському націоналістичному інформаційному просторі: російські блогери та військові кореспонденти, колишні російські офіцери та ветерани, а також деякі російські силовики.

Путіну необхідно зберегти підтримку всіх трьох цих фракцій, щоб підтримувати свої військові плани, але невдачі в Україні у поєднанні з хаотичною мобілізацією, мабуть, руйнують радикальну націоналістичну спільноту в Росії, пишуть аналітики.

"Наразі Путін намагається заспокоїти цю спільноту, показуючи деяких блогерів на державному телебаченні, дозволяючи силовикам формувати власні сили та продовжувати наступальні операції навколо Бахмута та Донецька, а також заспокоюючи ветеранів, віддаючи накази про мобілізацію, як вони давно вимагали", - зазначають експерт.

Серед самих блогерів виникають тріщини. Вони почали дедалі частіше ставити під сумнів військові повноваження та права один одного пропонувати рекомендації для російських збройних сил.

Вони продовжують критикувати напади голови Чечні Рамзана Кадирова на Міноборони РФ.

Крім того, ветеранська спільнота незадоволена проведенням путінської мобілізації.

Потрясіння від провалів на фронті, мобілізація та її неефективне управління виставили на огляд для росіян розкол кіл прихильників Путіна.

"Вони можуть навіть почати розповсюджувати уявлення про те, що Путін не повністю контролює ситуацію. Наслідки такого розвитку подій для його режиму важко передбачити", - зазначають аналітики.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Так. Переважна більшість підтримує війну в Україні. В тих жаб, що квакають з болота, розбіжності лише в невдачах орків на війні.
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05.10.2022 07:22
+7
Але я так розумію, що всі вони підтримують війну?
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05.10.2022 07:14
+5
бред собачий никто хуже твоего путлера не придет
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05.10.2022 08:06
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Цікаво, який з двійників путлера підписував анексію Криму та чотирьох областей України?
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05.10.2022 07:04 Відповісти
..і цікаво, а де справжній?
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05.10.2022 07:21 Відповісти
Сидить на чемодані. В любий момент може обісратись.
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05.10.2022 07:28 Відповісти
А яка різниця? Факт підписання залишається фактом!
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05.10.2022 07:46 Відповісти
нам яка різниця, це він в своєму сараї підписав - ми не маємо слухатись його хотєлок
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05.10.2022 08:19 Відповісти
Підписав указ про приєднання до своєї квартири сусідніх кімнат. Сусідям пояснив, що якщо будуть випендрюватись, підірву весь будинок. (с) Слово Франківського.
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05.10.2022 08:25 Відповісти
Так і я про те саме!
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05.10.2022 09:00 Відповісти
пусть эти факты засунут себе в "РЕЗИНОВУЮ ЖОПУ " 🇷🇺💩
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05.10.2022 08:53 Відповісти
Але я так розумію, що всі вони підтримують війну?
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05.10.2022 07:14 Відповісти
Так. Переважна більшість підтримує війну в Україні. В тих жаб, що квакають з болота, розбіжності лише в невдачах орків на війні.
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05.10.2022 07:22 Відповісти
Вчора дивився парашинського пропагандона соловйова. Дивився і тішився, як пропагандон нервується і сильно обурюються, чого не ******** Польщу, інфраструктуру поставки до України зброї.
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05.10.2022 07:19 Відповісти
Хай гризуться! Краще, якщо вони один одного передушать, ніж сюди приходитимуть!
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05.10.2022 07:44 Відповісти
нічого хорошого тут нема, після тупіна прийде ще більший кат
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05.10.2022 07:47 Відповісти
бред собачий никто хуже твоего путлера не придет
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05.10.2022 08:06 Відповісти
проблема не в путлері, а в імперському ЧСВ-шному менталітеті московитів
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05.10.2022 08:17 Відповісти
толку от этого менталитета если у кацапов уже армии не будет и экономике скоро пистец
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05.10.2022 08:24 Відповісти
нічого хорошого?!
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05.10.2022 08:06 Відповісти
Аніки -- воіни -- подивіться на свою рашку - вся таблиця Менделєєва -- нема ума .
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05.10.2022 08:28 Відповісти
Вот придумали гиганта мысли... Нет нам никакого фюрера, есть говорящая голова Конторы, которая никуда не делась. И не трогали их со времён НКВД. А там грехов много, им или стенка или пожизненно. Вот и выкручиваются до последнего. Я бы их в Ростов к вите на отдельно взятую зону, дешевле всем обойдется.
Но Господь Бог разберётся, суд ещё впереди
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05.10.2022 10:25 Відповісти
Это - не раскол! Это трещина в жопе, в которой сейчас парашка! 👆
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05.10.2022 12:41 Відповісти
 
 