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Путин не может сдержать раскол между пропагандой и силовиками, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президенту России Владимиру Путину не удается уравновесить требования все более радикальных националистов, а также сдержать раскол между пропагандой и силовиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики определили три основных группы в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блоггеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы, но неудачи в Украине в сочетании с хаотической мобилизацией, по-видимому, разрушают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.

"Пока Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блоггеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", - отмечают эксперт.

Среди самих блоггеров возникают расколы. Они стали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских вооруженных сил.

Они продолжают критиковать нападения главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ.

Кроме того, ветеранская община недовольна проведением путинской мобилизации.

Потрясение от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на обозрение для россиян раскол кругов сторонников Путина.

"Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима сложно предсказать", - отмечают аналитики.

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Топ комментарии
+15
Так. Переважна більшість підтримує війну в Україні. В тих жаб, що квакають з болота, розбіжності лише в невдачах орків на війні.
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05.10.2022 07:22
+7
Але я так розумію, що всі вони підтримують війну?
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05.10.2022 07:14
+5
бред собачий никто хуже твоего путлера не придет
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05.10.2022 08:06
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Цікаво, який з двійників путлера підписував анексію Криму та чотирьох областей України?
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05.10.2022 07:04 Ответить
..і цікаво, а де справжній?
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05.10.2022 07:21 Ответить
Сидить на чемодані. В любий момент може обісратись.
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05.10.2022 07:28 Ответить
А яка різниця? Факт підписання залишається фактом!
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05.10.2022 07:46 Ответить
нам яка різниця, це він в своєму сараї підписав - ми не маємо слухатись його хотєлок
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05.10.2022 08:19 Ответить
Підписав указ про приєднання до своєї квартири сусідніх кімнат. Сусідям пояснив, що якщо будуть випендрюватись, підірву весь будинок. (с) Слово Франківського.
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05.10.2022 08:25 Ответить
Так і я про те саме!
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05.10.2022 09:00 Ответить
пусть эти факты засунут себе в "РЕЗИНОВУЮ ЖОПУ " 🇷🇺💩
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05.10.2022 08:53 Ответить
Але я так розумію, що всі вони підтримують війну?
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05.10.2022 07:14 Ответить
Так. Переважна більшість підтримує війну в Україні. В тих жаб, що квакають з болота, розбіжності лише в невдачах орків на війні.
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05.10.2022 07:22 Ответить
Вчора дивився парашинського пропагандона соловйова. Дивився і тішився, як пропагандон нервується і сильно обурюються, чого не ******** Польщу, інфраструктуру поставки до України зброї.
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05.10.2022 07:19 Ответить
Хай гризуться! Краще, якщо вони один одного передушать, ніж сюди приходитимуть!
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05.10.2022 07:44 Ответить
нічого хорошого тут нема, після тупіна прийде ще більший кат
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05.10.2022 07:47 Ответить
бред собачий никто хуже твоего путлера не придет
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05.10.2022 08:06 Ответить
проблема не в путлері, а в імперському ЧСВ-шному менталітеті московитів
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05.10.2022 08:17 Ответить
толку от этого менталитета если у кацапов уже армии не будет и экономике скоро пистец
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05.10.2022 08:24 Ответить
нічого хорошого?!
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05.10.2022 08:06 Ответить
Аніки -- воіни -- подивіться на свою рашку - вся таблиця Менделєєва -- нема ума .
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05.10.2022 08:28 Ответить
Вот придумали гиганта мысли... Нет нам никакого фюрера, есть говорящая голова Конторы, которая никуда не делась. И не трогали их со времён НКВД. А там грехов много, им или стенка или пожизненно. Вот и выкручиваются до последнего. Я бы их в Ростов к вите на отдельно взятую зону, дешевле всем обойдется.
Но Господь Бог разберётся, суд ещё впереди
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05.10.2022 10:25 Ответить
Это - не раскол! Это трещина в жопе, в которой сейчас парашка! 👆
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05.10.2022 12:41 Ответить
 
 