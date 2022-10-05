Мобілізованих у РФ із навчальних центрів відправляють назад через відсутність забезпечення, - Генштаб
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У Росії мобілізованих відправляють з навчальних центрів назад через проблеми із забезпеченням.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої "часткової мобілізації". Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
В колгоспі з назвою Радянський
На краю самої клоаки,
На ланцюгу жив був собака.
Весь чорний, тільки вухо жовте,
Господар звав його "Пішов ти".
Пес жив, бо вбити було гріх,
Їв тільки те що вкрасти міг.
В колгоспі тім, які розваги,
Щодня господар жлуктить брагу,
хропе у дворі
Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,
бувало мав і у лице...
Але розмова не про це.
На речі час він має вплив,
ланцюг одного разу згнив.
Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода,
Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню
узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук,
Цицьок аж чотирнадцять штук.
Ми тут пропустимо частину,
ну пес зробив свині дитину,
І у хліві де так воня,
з'явилось свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість -
В гівні і спить, гівно і їсть,
Найкраще взявши з мами й тата,
Він виріс в руського солдата,
засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль:
Коли свиню *бе собака,
то є кому ходить в атаку,
Ну а коли наоборот,
то руській мовчазний народ,
А толк із того тільки буде,
у кого мама й тато люди".
Вы просто не понимаете. У них теперь настолько огромная армия, что на неё харчей не хватает!