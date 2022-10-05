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Мобілізованих у РФ із навчальних центрів відправляють назад через відсутність забезпечення, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

У Росії мобілізованих відправляють з навчальних центрів назад через проблеми із забезпеченням.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої "часткової мобілізації". Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізація діє на РФ як механізм дестабілізації, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
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05.10.2022 09:24
+4
Так нас же ж тут переконували, що у росіі нескінченні ресурси...
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05.10.2022 09:33
+3
плод грєха...
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05.10.2022 09:28
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05.10.2022 09:24 Відповісти
плод грєха...
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05.10.2022 09:28 Відповісти
"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу,

хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,

бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив,

ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню

узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину,

ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня,

з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата,

засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака,

то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот,

то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде,

у кого мама й тато люди".
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05.10.2022 12:34 Відповісти
Поучили как убивать и назад по домам отправили? Жаль что не кинули их в Украину для переработки на компост.
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05.10.2022 09:26 Відповісти
Кто их там учил, при совке многие за два года пару раз стреляли на полигоне, а сейчас нажрались, проснулись с будуна, вотки нет - пашли дамой обосцаные.
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05.10.2022 10:02 Відповісти
Поучили как убивать и назад по домам отправили?

Вы просто не понимаете. У них теперь настолько огромная армия, что на неё харчей не хватает!
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05.10.2022 10:33 Відповісти
Слава москальським корупціонерам ))
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05.10.2022 09:26 Відповісти
"Бери шинель", москалику, якої не видали, - іди дамой.....
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05.10.2022 09:28 Відповісти
Надеюсь вся эта толпа у@бков напьётся на радостях и порежет друг друга в пьяной драке.
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05.10.2022 09:28 Відповісти
Так нас же ж тут переконували, що у росіі нескінченні ресурси...
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05.10.2022 09:33 Відповісти
Але тільки алкашів.
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05.10.2022 09:43 Відповісти
Доведеться їм рибу та баранів назад віддавати...а якщо їх вже з'їли?...ой бяда...
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05.10.2022 09:49 Відповісти
Тогда жену отдадут и будет душевно па дамашнему.
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05.10.2022 09:53 Відповісти
Им же сказали, тут вотки нет, вот ани и дамой.
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05.10.2022 09:51 Відповісти
Та пусть сразу закапывают..
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05.10.2022 09:46 Відповісти
- Де ви, тварюки!!!

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05.10.2022 09:49 Відповісти
Забоялісь. Во глубіне сібірскіх руд сідят 2 мальчіка і срут
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05.10.2022 10:19 Відповісти
 
 