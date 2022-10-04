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Мобілізація діє на РФ як механізм дестабілізації, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Путін використовує ядерний шантаж, анексію та примус до миру.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін - між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План "порятунку" - анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, російський Карфаген має бути зруйнований", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації, - Forbes

Автор: Богдан Гуньковський
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Можа великий Зе ещё чего ляпнет,шоб
процентов 25 добавилось?
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04.10.2022 17:23 Відповісти
Після твіту Маска відразу впали на 8,6%.
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04.10.2022 17:30 Відповісти
Більш обісрати маска,ніж він сам,нездатен ніхто
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04.10.2022 18:06 Відповісти
Там багато таких які свято вірять в непогрішимість демократії і чесної журналістики. Ну от прочитав що 98% на референдумі "за" і повірив що так воно і є. Ну от звик поважати демократію ... але ж в кацапській інтерпретації зовсім "інший світ"...
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04.10.2022 20:51 Відповісти
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04.10.2022 17:57 Відповісти
🤣
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04.10.2022 18:21 Відповісти
Й це- дуже добрє! Довгоочікувана мобілізація Як зайвохромосомні вірили в неї. Подальші кроки,сподіваюся,будуть неменш цікавими. Кацапи знають,як себе знищувати,й робитимуть це
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04.10.2022 18:04 Відповісти
чмобы
https://twitter.com/i/status/1577254596925591553
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05.10.2022 02:13 Відповісти
 
 