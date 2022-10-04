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Мобилизация действует на РФ как механизм дестабилизации, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Путин использует ядерный шантаж, аннексию и принуждение к миру.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин - между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План "спасения" - аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", – говорится в сообщении.

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Можа великий Зе ещё чего ляпнет,шоб
процентов 25 добавилось?
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04.10.2022 17:23 Ответить
Після твіту Маска відразу впали на 8,6%.
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04.10.2022 17:30 Ответить
Більш обісрати маска,ніж він сам,нездатен ніхто
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04.10.2022 18:06 Ответить
Там багато таких які свято вірять в непогрішимість демократії і чесної журналістики. Ну от прочитав що 98% на референдумі "за" і повірив що так воно і є. Ну от звик поважати демократію ... але ж в кацапській інтерпретації зовсім "інший світ"...
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04.10.2022 20:51 Ответить
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04.10.2022 17:57 Ответить
🤣
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04.10.2022 18:21 Ответить
Й це- дуже добрє! Довгоочікувана мобілізація Як зайвохромосомні вірили в неї. Подальші кроки,сподіваюся,будуть неменш цікавими. Кацапи знають,як себе знищувати,й робитимуть це
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04.10.2022 18:04 Ответить
чмобы
https://twitter.com/i/status/1577254596925591553
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05.10.2022 02:13 Ответить
 
 