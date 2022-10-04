Мобилизация действует на РФ как механизм дестабилизации, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Путин использует ядерный шантаж, аннексию и принуждение к миру.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин - между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада. План "спасения" - аннексия, ядерный шантаж, принуждение к миру. Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", – говорится в сообщении.
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Можа великий Зе ещё чего ляпнет,шоб
процентов 25 добавилось?
https://twitter.com/i/status/1577254596925591553