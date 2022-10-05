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66% європейців підтримують вступ України в ЄС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Про це свідчать результати опитування, яке проводилося Фондом Бертельсмана у червні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Дві третини - 66% опитаних європейців - висловилися за приєднання України до Євросоюзу, згідно з дослідженням, яке було опубліковане у середу.
Рівень схвалення у країнах ЄС різне. У Польщі 84% респондентів висловилися за. У Німеччині та Франції рівень підтримки менший - 60%.
У червні понад 80% європейців підтримували українських біженців. Проте, порівняно з березнем, кількість підтримки впала на 5 процентних пунктів. Підтримка впала на 8 процентних пунктів у Франції, на 7 процентних пунктів у Нідерландах та на 6 процентних пунктів у Польщі.
Топ коментарі
+5 Андрій Саган
показати весь коментар05.10.2022 10:08
+2 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар05.10.2022 10:12
+2 Vlad Cheh
показати весь коментар05.10.2022 10:13
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А стосовно україців, то у Польщі масова інтеграція наших громадян у польське суспільство. Працюють, заробляють та навіть фірми свої відкривають.
Лахта, плохо работайте. Вы должно больше вкидывать вбросов в европейские СМИ, вон как прививки дискредитировали, хорошо же работали, а тут облом. На мнение европейцев так просто влиять этими фейковыми видеороликами и хорошо сделанной пропагандой, аж жалко людей становится, никакого критического мышления и подсознательного недоверия к представляемой им информации, слишком привыкли жить в тепличных условиях и в итоге и от пропаганды терпят. Хотя вот в 2018-2019-ом году левые социалистические европейские страны уже стали бороться с мигрантами из Сирии и других стран, снижая их преступность за счет жестких мер. С задержкой в 5 лет, но все же стали защищать своих граждан и ставить их безопасность в приоритет, глядишь скоро и поймете, что кацапский газ, нефть и доллары тоже пахнут смертью и перестанете их брать.