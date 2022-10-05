УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5981 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
2 105 26
опитування (1405) Україна (5212) Євросоюз (7051)

66% європейців підтримують вступ України в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евросоюз

Про це свідчать результати опитування, яке проводилося Фондом Бертельсмана у червні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Bild

Дві третини - 66% опитаних європейців - висловилися за приєднання України до Євросоюзу, згідно з дослідженням, яке було опубліковане у середу.

Рівень схвалення у країнах ЄС різне. У Польщі 84% респондентів висловилися за. У Німеччині та Франції рівень підтримки менший - 60%.

У червні понад 80% європейців підтримували українських біженців. Проте, порівняно з березнем, кількість підтримки впала на 5 процентних пунктів. Підтримка впала на 8 процентних пунктів у Франції, на 7 процентних пунктів у Нідерландах та на 6 процентних пунктів у Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
полякам вигідно приймати у себе українців, якщо війна буде продовжуватися довго то наші люди там уже осядуть остаточно,а так як у поляків самих відтік своїх громадян по більш заможніших країнах ЄС то нові люди які будуть працювати на їхню економіку тільки плюс для них
показати весь коментар
05.10.2022 10:08
+2
Ты эту херню кукарекай лучше на рамблере либо другой кацапской помойке. Там твои одичалые собратья обитают.
показати весь коментар
05.10.2022 10:12
+2
Не так уж и плохо. Ожидал хуже. Наверное, помог запрет авиасообщения сразу в феврале месяце, и выкидывание послов и других агентов ФСБ из стран, который начался в том числе и до войны.

Лахта, плохо работайте. Вы должно больше вкидывать вбросов в европейские СМИ, вон как прививки дискредитировали, хорошо же работали, а тут облом. На мнение европейцев так просто влиять этими фейковыми видеороликами и хорошо сделанной пропагандой, аж жалко людей становится, никакого критического мышления и подсознательного недоверия к представляемой им информации, слишком привыкли жить в тепличных условиях и в итоге и от пропаганды терпят. Хотя вот в 2018-2019-ом году левые социалистические европейские страны уже стали бороться с мигрантами из Сирии и других стран, снижая их преступность за счет жестких мер. С задержкой в 5 лет, но все же стали защищать своих граждан и ставить их безопасность в приоритет, глядишь скоро и поймете, что кацапский газ, нефть и доллары тоже пахнут смертью и перестанете их брать.
показати весь коментар
05.10.2022 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полякам вигідно приймати у себе українців, якщо війна буде продовжуватися довго то наші люди там уже осядуть остаточно,а так як у поляків самих відтік своїх громадян по більш заможніших країнах ЄС то нові люди які будуть працювати на їхню економіку тільки плюс для них
показати весь коментар
05.10.2022 10:08 Відповісти
Хотілося б, щоб і нашій владі було ще вигідніше приймати у себе українців (дійсно, після перемоги).
показати весь коментар
05.10.2022 10:12 Відповісти
Нет ни какого менталитета... Когда человек попадает в другое общество, онначинает мьіслить как другие... Так что не надо ля-ля... Все в порядке с украинцами просто как и везде, есть глупьіе и не глупьіе
показати весь коментар
05.10.2022 11:12 Відповісти
"Когда человек попадает в другое общество, онначинает мьіслить как другие" --- розкажіть це расиянам, котрі наприклад живуть десятиліттями в Берліні і у них все одно совок головного мозку,вони на 9 травня бігають в центрі Берліна з прапорами СССР,а на їхніх машинах наклейки "можем повторить" і "на Берлин"
показати весь коментар
05.10.2022 13:17 Відповісти
А це, вже друга категорія людей в котрих в голові просто вітер... Так само, багато росіян живуть, працюютьі навіть донатять на зсу... Я особисто таких знаю... Хоч і відношусь до них опосередковано...
показати весь коментар
05.10.2022 13:20 Відповісти
Я вас прошу! Серед поляків не менше нашого є бидла.
А стосовно україців, то у Польщі масова інтеграція наших громадян у польське суспільство. Працюють, заробляють та навіть фірми свої відкривають.
показати весь коментар
05.10.2022 10:39 Відповісти
Может быть. Но в настоящее время украинцы это в основном женщины с детьми и большинство не работает.. Для детей в Польше решили выдавать пособие 500+ это на украинские гривни 3800 ежемесячно, независимо работает родитель и платит налоги или нет. До этого только работающим давали. Отсюда вывод, что бремя выдачи пособий легло на поляков, т.е тех кто платит налоги. Поэтому экономика Польши больше отдаёт украинцам чем получает от них.
показати весь коментар
05.10.2022 10:24 Відповісти
так а я про що
показати весь коментар
05.10.2022 10:27 Відповісти
так ці ж люди там і живуть на ці гроші,ті речі,їжу і житло які їм видають не всім вистачає, люди получають ці виплати і вливають їх назад в економіку Польщі
показати весь коментар
05.10.2022 10:27 Відповісти
Серед моїх знайомих, десь 80% жінок-біженців живуть у польщі, як туристи. Вони або самі заробляють віддалено, або їх утримують чоловіки. Так що поляки непоганий доход мають від укр туристів.
показати весь коментар
05.10.2022 12:05 Відповісти
Ты эту херню кукарекай лучше на рамблере либо другой кацапской помойке. Там твои одичалые собратья обитают.
показати весь коментар
05.10.2022 10:12 Відповісти
Не так уж и плохо. Ожидал хуже. Наверное, помог запрет авиасообщения сразу в феврале месяце, и выкидывание послов и других агентов ФСБ из стран, который начался в том числе и до войны.

Лахта, плохо работайте. Вы должно больше вкидывать вбросов в европейские СМИ, вон как прививки дискредитировали, хорошо же работали, а тут облом. На мнение европейцев так просто влиять этими фейковыми видеороликами и хорошо сделанной пропагандой, аж жалко людей становится, никакого критического мышления и подсознательного недоверия к представляемой им информации, слишком привыкли жить в тепличных условиях и в итоге и от пропаганды терпят. Хотя вот в 2018-2019-ом году левые социалистические европейские страны уже стали бороться с мигрантами из Сирии и других стран, снижая их преступность за счет жестких мер. С задержкой в 5 лет, но все же стали защищать своих граждан и ставить их безопасность в приоритет, глядишь скоро и поймете, что кацапский газ, нефть и доллары тоже пахнут смертью и перестанете их брать.
показати весь коментар
05.10.2022 10:13 Відповісти
мабуть, грошики кінчаються, Ольгіно сіло на голодний пайок.
показати весь коментар
05.10.2022 10:41 Відповісти
Основний пріоритет -- НАТО! А ЄС може хіба що тимчасово. Нормальні звідти вийшли.
показати весь коментар
05.10.2022 10:21 Відповісти
як раз Євросоюз це пріорітет,це сильна економіка,безвіз, безмитний товарообіг, дуже низький рівень корупції, працюючі закони і так далі
показати весь коментар
05.10.2022 10:33 Відповісти
розсмішили низьким рівнем корупції
показати весь коментар
05.10.2022 10:56 Відповісти
в порівнянні з Україною там рай
показати весь коментар
05.10.2022 13:14 Відповісти
Зелена влада саботує реформи, нічого нового. знов Шабунін горлає про мутки проти антикорупційних органів.
показати весь коментар
05.10.2022 10:43 Відповісти
Вони не розуміють рівень корупційної прогнитості українського суспільства, відсутність судової системи, паразитизм чиновників і контрролюючих органів...
показати весь коментар
05.10.2022 11:58 Відповісти
Ти просто не розумієш, якою була дупа в болгарії чи румунії коли вони отримали план дій щодо членства у ЄС. А корупція в різних формах є у багатьох країнах Євросоюзу.
показати весь коментар
05.10.2022 12:01 Відповісти
Опитування проводилося 4 міс тому. Більш свіжих даних не знайшлось?
показати весь коментар
05.10.2022 11:59 Відповісти
 
 