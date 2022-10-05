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Експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі, затримано в Харкові, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підозрюваний співпрацював з окупаційною "владою" в Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Під час окупації м. Ізюм експоліцейський почав співпрацювати з представниками РФ. Він обійняв псевдопосаду дільничного інспектора поліції в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".

Підозрюваний здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував "громадський порядок" не заради безпеки містян, а задля блага окупаційної влади. Також він пропонував колишнім колегам співпрацювати з "новою" владою, проте отримав відмову", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали його в Харкові. Колишньому поліцейському повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Експоліцейського, який працював на окупантів в Ізюмі, затримано в Харкові, - прокуратура 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
А как вы думайте поживают пограничники, которые 3 планшета для арты посчитали за коммерческую партию и требовали денег? Они и такие как они могли нанести вреда больше, чем этот мусорок. И что они получили? Скорее всего, как работали, так и работают, подняв еще денег за выезд мужчин (с дебильным тотальным запретом, когда человек мог потерять работу из-за бомбежки в принципе, но мог поехать в ЕС, зарабатывать там и присылать нам покупки для фронта на заработанные бабки).
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05.10.2022 10:33
+7
Чому всі мерзотники та колаборанти --- або бувші поліціянти, або "слуги народу"??
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05.10.2022 11:01
+4
250грн
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05.10.2022 11:01
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смерть мусорам!!!!
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05.10.2022 10:30 Відповісти
А как вы думайте поживают пограничники, которые 3 планшета для арты посчитали за коммерческую партию и требовали денег? Они и такие как они могли нанести вреда больше, чем этот мусорок. И что они получили? Скорее всего, как работали, так и работают, подняв еще денег за выезд мужчин (с дебильным тотальным запретом, когда человек мог потерять работу из-за бомбежки в принципе, но мог поехать в ЕС, зарабатывать там и присылать нам покупки для фронта на заработанные бабки).
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05.10.2022 10:33 Відповісти
а пагранічнікі, таможенікі, так пажівают, бо іх не арештовують мусора, не звинувачують пракурорскіє, і не судять - гандони в мантіях!!!!
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05.10.2022 11:03 Відповісти
Продажним мусорам 😠
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05.10.2022 10:59 Відповісти
Скоро випустять під заставу в 850 гривень?
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05.10.2022 10:55 Відповісти
250грн
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05.10.2022 11:01 Відповісти
Чому всі мерзотники та колаборанти --- або бувші поліціянти, або "слуги народу"??
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05.10.2022 11:01 Відповісти
Шо ж це за люди такі -- і вашим і нашим .
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05.10.2022 11:03 Відповісти
Мусора своїх не здають, максимум звільнять заднім числом, потім по рішенню гнилого суду відновлять на посаді, ладуть учасника бойових дій, а далі Боневтік нагородить орденом за мужність. Якось так. Зрадники горою стають один за одного.
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05.10.2022 11:52 Відповісти
Мусора уже не переделать. Он всегда будет служить тому кто даст ему власть и возможность обогащаться.
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05.10.2022 12:06 Відповісти
 
 