Рашисти на Херсонщині зазнають суттєвих втрат, шпиталі переповнені пораненими, - Соболевський

У тимчасово окупованому Херсоні шпиталі переповнені пораненими загарбниками.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове угрупування росії на Херсонщині зазнає значних втрат. Військові шпиталі переповнені пораненими, яких після стабілізації стану відправляють на лікування до Криму. Доїжджають не всі. Крім того, з'явилася інформація про нестачу у військових медиків орків медикаментів", - зазначи він.

Соболевський додав, що виїзд із тимчасово окупованих територій Херсонської області через Василівку на Запоріжжя залишається вкрай ускладненим.

"Вчора змогли виїхати 30 людей. Порядок пропуску людей поки що залишається невизначеним", - додав він.

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