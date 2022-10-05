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Рашисти на Херсонщині зазнають суттєвих втрат, шпиталі переповнені пораненими, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина

У тимчасово окупованому Херсоні шпиталі переповнені пораненими загарбниками.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове угрупування росії на Херсонщині зазнає значних втрат. Військові шпиталі переповнені пораненими, яких після стабілізації стану відправляють на лікування до Криму. Доїжджають не всі. Крім того, з'явилася інформація про нестачу у військових медиків орків медикаментів", - зазначи він.

Соболевський додав, що виїзд із тимчасово окупованих територій Херсонської області через Василівку на Запоріжжя залишається вкрай ускладненим.

"Вчора змогли виїхати 30 людей. Порядок пропуску людей поки що залишається невизначеним", - додав він.

Читайте: Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" до складу РФ "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Спихаите іх у Дніпро -- шоб не мучились .
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05.10.2022 10:57 Відповісти
Там наоборот, их отсекают от Днепра.
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05.10.2022 11:16 Відповісти
Зы... все - за планом: щоб лани широкополi заощаджували гумус...
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05.10.2022 11:19 Відповісти
Я за Херсон .
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05.10.2022 11:23 Відповісти
Москалі, не морочтеся з тими 300-ми! З 200-ми буде легше.
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05.10.2022 11:29 Відповісти
А як вони їх переправляють в Крим? Ніби ж то переправи під вогневим контролем?
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05.10.2022 12:06 Відповісти
Якщо над плавзасобом піднятий білий прапор з червоним хрестом - він визнається "медичним конвоєм" і не є "військовою ціллю"
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05.10.2022 12:53 Відповісти
 
 