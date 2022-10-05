Європейський Союз вживає заходів з подолання енергетичної кризи, – фон дер Ляєн
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Заходи будуть включати підвищення безпеки й диверсифікації шляхів постачання енергії. А також впровадження спільної політики із закупівлі енергоресурсів і скоординовані заходи економії енергії на Єдиному ринку.
Про це заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідна заява прозвучала у Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського Парламенту, де розглядалися наслідки ескалації кремля у його агресивній війні проти України.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар05.10.2022 11:16 Відповісти Мені подобається 0
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