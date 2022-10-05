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Європейський Союз вживає заходів з подолання енергетичної кризи, – фон дер Ляєн

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ляєн

Заходи будуть включати підвищення безпеки й диверсифікації шляхів постачання енергії. А також впровадження спільної політики із закупівлі енергоресурсів і скоординовані заходи економії енергії на Єдиному ринку.

Про це заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідна заява прозвучала у Страсбурзі  під час пленарного засідання Європейського Парламенту, де розглядалися наслідки ескалації кремля у його агресивній війні проти України. 

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Автор: Марина Макєєва
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Заходи будуть включати підвищення безпеки й диверсифікації шляхів постачання енергії - прекрасні заходи та дуже "своєчасні"..., не треба було старанно йти до пащі крокодила, починаючи с 2014 року, а може й раніше..., я пам'ятаю як Меркель впевнено говорила, що північний потік 2 - це економічний проєкт, а не політичний..., бабуля виявилась або дуже недалекоглядною, що дуже дивно, або агентом кремля...
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05.10.2022 11:16 Відповісти
 
 