Ткаченко про колишніх членів ОПЗЖ в ефірі телемарафону: Очевидно, висновки зробили
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував факти появи в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" колишніх членів "Опозиційної платформи - за життя".
Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені важко реагувати на речі, які з’являються у живій тканині телемарафону. Якщо ви як професіонал знаєте, як робляться новини "брейкінг ньюз", то можете собі уявити, що вони не плануються заздалегідь. І хтось, хто з’являється в ефірі, може виникнути за тих чи інших обставин. Інша справа, чи робить редакція потім висновки з того, що з’являється. Очевидно, що зробили", - каже Ткаченко.
Коментуючи роботу в нацмарафоні ведучих із колишніх проросійських каналів, Ткаченко зазначив, що закиди щодо них "неактуальні щонайменше два-три роки".
"Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань".
Нагадаємо, канал "Рада" запрошував в етер колишніх членів "ОПЗЖ" Валерія Гнатенка та Тетяну Плачкову, яка у 2020 році з Медведчуком їздила в Москву, а також нардепа Анатолія Бурміча, який був обраний від "ОПЗЖ", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=xYT0IoxAQ5o
Вони нічим НЕ відрізняються від кон ченого салавйова чи скаженої бобрихи.
Ними цілеспрямовано і послідовно повинні займатися правоохоронні органи на предмет документування державної зради!
Точно так само як тими, хто здав південь країни на початку повномасштабного вторгнення.
Геть рашистську наволоч з українського інформаційного простору!
Малороса ткаченка --- у відставку!
Вас гнид треба разом з ригами знищити фізично.
От тоді можна буде казати про висновкі.
Але щось кандидатура наступника не викликає надії: Роднянський...
Під час війни з росією призначати на важливу посаду кадра з тої ж росії?
Коли вже тих гнид передавлять...?
Але якого хєра я маю їх прощати? Тому що вони натягли вишиванку і роблять зараз україномовний совок?
Для мене вони були і є бидлом
Ви там що, всі, поголівно, упороті, чи українців такими вважаєте?
Щодо порушення стандартів в ефірі телемарафону: "Телемарафон, який покликаний якісно інформувати українців про події війни, працює неякісно. Бо протягом кожної ефірної години цього телемарафону журналісти роблять у середньому більш як 8 грубих порушень професійних стандартів, кожне з яких тією чи іншою мірою спотворює інформацію, або має ризики повідомити телеглядачам інформацію, що не відповідає дійсності. Майже три порушення стандарту достовірності щогодини - це надвисокий ризик дезінформації в ефірі марафону. А майже три порушення стандарту відокремлення фактів від думок щогодини - це гарантоване постійне спотворення інформації." Джерело: https://ms.detector.media/shchodenni-telenovini/post/30376/2022-10-04-pidsumky-monitoryngu-telemarafonu-iedyni-novyny-za-6-misyatsiv-berezen-veresen-2022-roku-druga-chastyna-styslo/
Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням strana ua
Риги працювали на Медведчука, а тепер працюють на ЗЄ. Це ж мабуть добре?
З іншої сторони, а що в цьому нового?
ЗЄ з самого початку з 2019 року будував владу на кадрах Януковича і по суті зробив реванш антиукраїнських політичних сил.
Доречі, саме це і є однією з причин вторгнення РФ - узурпація влади та реванш ригів на чолі з ЗЄ в Україні.
Точка.
негласна команда - опзж не пускати поки не забашляють.
забашляють - можуть знову робити що хочуть.
ави, лохи, в роту цьому недоноску заглядуйте та вірте, ага.