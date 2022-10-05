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Новини Політика України
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Ткаченко Олександр (459) телебачення (732) Опозиційна платформа - За життя (467)

Ткаченко про колишніх членів ОПЗЖ в ефірі телемарафону: Очевидно, висновки зробили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував факти появи в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" колишніх членів "Опозиційної платформи - за життя".

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені важко реагувати на речі, які з’являються у живій тканині телемарафону. Якщо ви як професіонал знаєте, як робляться новини "брейкінг ньюз", то можете собі уявити, що вони не плануються заздалегідь. І хтось, хто з’являється в ефірі, може виникнути за тих чи інших обставин. Інша справа, чи робить редакція потім висновки з того, що з’являється. Очевидно, що зробили", - каже Ткаченко.

Коментуючи роботу в нацмарафоні ведучих із колишніх проросійських каналів, Ткаченко зазначив, що закиди щодо них "неактуальні щонайменше два-три роки".

"Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань".

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Нагадаємо, канал "Рада" запрошував в етер колишніх членів "ОПЗЖ" Валерія Гнатенка та Тетяну Плачкову, яка у 2020 році з Медведчуком їздила в Москву, а також нардепа Анатолія Бурміча, який був обраний від "ОПЗЖ", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
типовий перефарбований малоросійськиий мудак
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05.10.2022 12:25
+31
просто "панять і прастіть" - так? журнашльондри які розкручували п яту колону в Україні винні у початку цієї війни не менш за опзж
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05.10.2022 12:26
+29
Гандон лицемірний.
Вас гнид треба разом з ригами знищити фізично.
От тоді можна буде казати про висновкі.
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05.10.2022 12:26
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типовий перефарбований малоросійськиий мудак
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05.10.2022 12:25 Відповісти
Але головний "патріот" зараз - це Василь "треба поговорити" Голованов.

https://www.youtube.com/watch?v=xYT0IoxAQ5o
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05.10.2022 12:25 Відповісти
просто "панять і прастіть" - так? журнашльондри які розкручували п яту колону в Україні винні у початку цієї війни не менш за опзж
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05.10.2022 12:26 Відповісти
На совісті і на руках цих рашистських у йо пків -- кров, смерті і сльози десятків тисяч громадян України!

Вони нічим НЕ відрізняються від кон ченого салавйова чи скаженої бобрихи.

Ними цілеспрямовано і послідовно повинні займатися правоохоронні органи на предмет документування державної зради!

Точно так само як тими, хто здав південь країни на початку повномасштабного вторгнення.

Геть рашистську наволоч з українського інформаційного простору!
Малороса ткаченка --- у відставку!
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05.10.2022 12:47 Відповісти
Гандон лицемірний.
Вас гнид треба разом з ригами знищити фізично.
От тоді можна буде казати про висновкі.
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05.10.2022 12:26 Відповісти
Не тільки ригів, а й тих, хто працював з ними на самих високих посадах
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05.10.2022 12:37 Відповісти
Марафон *******
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05.10.2022 12:27 Відповісти
Держат ніс по вітру .
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05.10.2022 12:27 Відповісти
те що згнило свіжим вже ніколи не стане.
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05.10.2022 12:27 Відповісти
Висновок - запросимо ще й комуністів.
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05.10.2022 12:27 Відповісти
якщо у країні яка вже більше півроку руйнується ворогом і який вбиває десятки тисяч людей таке мудило займає посаду міністра культури і соціальної політики - то майбутнього у такої країни немає...
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05.10.2022 12:29 Відповісти
і інформаційної політики
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05.10.2022 12:30 Відповісти
Подейкують, що його хочуть замінити
Але щось кандидатура наступника не викликає надії: Роднянський...
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05.10.2022 12:35 Відповісти
Зато "свій". Та й пашпорта кацапського, певно, має. Адже до останнього жив у Сколєновстанії. Я думав, що він і досі там живе. Про його ставлення до агресії проти України теж щось не чутно було.
Під час війни з росією призначати на важливу посаду кадра з тої ж росії?
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05.10.2022 22:18 Відповісти
Це тому, що тримає його на посаді му@ило більшого масштабу…
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05.10.2022 15:12 Відповісти
ткачєнка - руснявьій поц(
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05.10.2022 12:29 Відповісти
Підарок проросійський, любитель русні підлизує русні.... що тут дивного?
Коли вже тих гнид передавлять...?
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05.10.2022 12:30 Відповісти
Рыг вонючий - Вилкул управляет Кривым Рогом, Труханов в форме красной Армии управляет Одессой.
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05.10.2022 12:30 Відповісти
Атрошенко - Черніговом
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05.10.2022 12:38 Відповісти
Звісно. Не актуально як і закиди більшості населення які до 2014 року були ватою, їздили в рашку працювати і сміялись над "кастрюлєголовими на Майдані"...
Але якого хєра я маю їх прощати? Тому що вони натягли вишиванку і роблять зараз україномовний совок?
Для мене вони були і є бидлом
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05.10.2022 12:32 Відповісти
Ткаченко, у вас опять ус отклеился. ФСБ давало бабло Медведчуку для чего, для того, чтобы на его гавноканалах был плюрализм мнений или всё-таки для зомбирования нашего населения с главной последующей задачей : встречи оккупантов с хлебом-солью?... Так зачем городить лютую х...йню, сори за древнеславянский диалект А по старым региоАНАЛам : сколько из них сидит в тюрьме, вместо телемарафонов? Правильно, НИ ОДНОГО. Вот вам и ответы
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05.10.2022 12:32 Відповісти
Просто все продолжается в том же ключе: тамнивсеплахие…
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05.10.2022 15:15 Відповісти
кацапським прихвостням як і зрадникам віри немає
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05.10.2022 12:35 Відповісти
То риги, які віщають на зЕ-рмак марафоні, це і є прояв " абсолютно адекватної, професійної, патріотичної роботи " коломойсько- мертвечуківських журнашлюх?
Ви там що, всі, поголівно, упороті, чи українців такими вважаєте?
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05.10.2022 12:36 Відповісти
"Ткаченко про відсутність у марафоні «Еспресо», 5 каналу та Прямого: Це різноманітність у телепросторі" - це у тому ж інтерв"ю.
Щодо порушення стандартів в ефірі телемарафону: "Телемарафон, який покликаний якісно інформувати українців про події війни, працює неякісно. Бо протягом кожної ефірної години цього телемарафону журналісти роблять у середньому більш як 8 грубих порушень професійних стандартів, кожне з яких тією чи іншою мірою спотворює інформацію, або має ризики повідомити телеглядачам інформацію, що не відповідає дійсності. Майже три порушення стандарту достовірності щогодини - це надвисокий ризик дезінформації в ефірі марафону. А майже три порушення стандарту відокремлення фактів від думок щогодини - це гарантоване постійне спотворення інформації." Джерело: https://ms.detector.media/shchodenni-telenovini/post/30376/2022-10-04-pidsumky-monitoryngu-telemarafonu-iedyni-novyny-za-6-misyatsiv-berezen-veresen-2022-roku-druga-chastyna-styslo/
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05.10.2022 12:47 Відповісти
Дебіл,*****. Здохни.
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05.10.2022 12:55 Відповісти
цікаво: судячи з передостаннього абзацу цієї інфи, до гавноаналу інтера льовочкіна запитань у влади не виникає. І не повино виникати - бо це така влада "акакаяразніца"
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05.10.2022 13:07 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/164952
Забезпечити належне блокування і повне припинення співпраці держорганів із проросійським виданням strana ua
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05.10.2022 13:16 Відповісти
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05.10.2022 13:21 Відповісти
Риба гніе з ткаченка.
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05.10.2022 13:22 Відповісти
що ткаченко що ліванець тищенко що опzz одинакові украінофоби і чому нема в телеефірі украінськиx телеканалів
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05.10.2022 13:54 Відповісти
Скільки вовка не корми,він все одно на ліс дивиться.
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05.10.2022 14:03 Відповісти
на гмарафоніособо виділяється орденоносиця мосійчук на каналі бєні гівно+гівно.
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05.10.2022 14:13 Відповісти
Мосійчучка все таки заслужено бандерша в борделі Г+Г, Беня-сутенер в медіа-повіях знає толк)
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05.10.2022 14:43 Відповісти
У ЗЕлених ****** поняття репутації відсутнє.

Риги працювали на Медведчука, а тепер працюють на ЗЄ. Це ж мабуть добре?

З іншої сторони, а що в цьому нового?
ЗЄ з самого початку з 2019 року будував владу на кадрах Януковича і по суті зробив реванш антиукраїнських політичних сил.

Доречі, саме це і є однією з причин вторгнення РФ - узурпація влади та реванш ригів на чолі з ЗЄ в Україні.
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05.10.2022 14:13 Відповісти
Пора заканчивать этот "единый телесмитнык"..именно заканчивать а не вливать в него бабло....
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05.10.2022 14:14 Відповісти
а я пам'ятаю запис розмови де його Бєня в гівні валяв, а він ковтав
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05.10.2022 14:19 Відповісти
Для наймита Ткаченка все без табу, якщо Беня схоче)
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05.10.2022 14:39 Відповісти
Може, хіба що, "анал табу" (с).
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05.10.2022 22:21 Відповісти
Он як ,вкрав покаявся і всьо,а ворога заохочував так-то дідько поплутав я більше не буду .
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05.10.2022 14:31 Відповісти
Зелена влада по суті повії, тому компанія ОПЗЖшних їх не зіпсує)
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05.10.2022 14:36 Відповісти
Вчора ти крав, розбещував, брехав. Сьогодні ще ні. По Ткаченку ти порядна людина. Бо погане ти робив вчора.
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05.10.2022 14:42 Відповісти
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05.10.2022 14:49 Відповісти
Дебіл ***.
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05.10.2022 14:52 Відповісти
Ткаченко - пошёл ***** из правительства!

Точка.
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05.10.2022 14:54 Відповісти
яким же треба бути дебілом щоб йому повірити.

негласна команда - опзж не пускати поки не забашляють.

забашляють - можуть знову робити що хочуть.

ави, лохи, в роту цьому недоноску заглядуйте та вірте, ага.
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05.10.2022 17:09 Відповісти
 
 