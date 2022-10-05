Ткаченко про колишніх членів ОПЗЖ в ефірі телемарафону: Очевидно, висновки зробили

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував факти появи в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" колишніх членів "Опозиційної платформи - за життя".

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені важко реагувати на речі, які з’являються у живій тканині телемарафону. Якщо ви як професіонал знаєте, як робляться новини "брейкінг ньюз", то можете собі уявити, що вони не плануються заздалегідь. І хтось, хто з’являється в ефірі, може виникнути за тих чи інших обставин. Інша справа, чи робить редакція потім висновки з того, що з’являється. Очевидно, що зробили", - каже Ткаченко.

Коментуючи роботу в нацмарафоні ведучих із колишніх проросійських каналів, Ткаченко зазначив, що закиди щодо них "неактуальні щонайменше два-три роки".

"Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань".

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Нагадаємо, канал "Рада" запрошував в етер колишніх членів "ОПЗЖ" Валерія Гнатенка та Тетяну Плачкову, яка у 2020 році з Медведчуком їздила в Москву, а також нардепа Анатолія Бурміча, який був обраний від "ОПЗЖ", а зараз входить до депутатської групи "Відбудова України".