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60% жителів Євросоюзу підтримують подальше постачання озброєнь в Україну, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя

Про це свідчить опитування, проведене Фондом Бертельсмана.

Про це повідомляє RND, інформує Цензор.НЕТ

Фонд проводить опитування мешканців країн Європейського союзу кожні три місяці з початку війни. У березні рівень підтримки поставок озброєння складав 62%. А у червні впав на два пункти. 

У Німеччині 61% респондентів вважає, що Україні потрібно постачати зброю. Найвищий показник серед країн ЄС у Польщі - 84%. Тільки в Італії серед опитаних держав немає більшості для поставок зброї. Там 58% респондентів виступають проти. Рівень схвалення щодо поставок зброї також впав у Франції - на вісім процентних пунктів.

Експерт Фонду Бертельсмана Ізабель Гофман зазначила, що у березні "всі були в шоці, і бажання підтримати Україну було дуже високим". Зараз шок вщух, "але воля підтримувати все ще дуже висока, хоча негативні наслідки більш помітні в повсякденному житті".

Фонд Бертельсмана опитує 12 000 людей в різних країнах ЄС, що вони думають про політику ЄС щодо України.

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Автор: Марина Макєєва
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Більшість підтримує нашу краіну і це Є добре !!
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05.10.2022 13:03 Відповісти
тобто навали парасійців вони вже не бояться..до зимового лижного сезону готуються??
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05.10.2022 13:03 Відповісти
А остальные не боятся "русского мира"?
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05.10.2022 13:05 Відповісти
Бесплатно????
Вы серьёзно????
А то что мы жизни в окопах отдаём - это херь?
А то что наши родные-близкие умирают под бомбами - это мелочь?
Наши дети сидят в бомбоубежищяз-жтого нет?
Вы моральный урод
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05.10.2022 13:18 Відповісти
Это очень радует... но рассчитываться будем касапами... дохлыми, свежими, маринованными - по желанию.
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05.10.2022 13:33 Відповісти
 
 